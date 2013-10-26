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Kişiye göre organize sağlayan Mac uyumlu e-posta istemcisi: Unibox

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
320
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kişiye göre organize sağlayan Mac uyumlu e-posta istemcisi: Unibox
OS X 10.8 ve üzeri işletim sistemine sahip bilgisayarlar için hazırlanan yeni uygulamalardan Unibox, kullanışlı ara yüzü ile dikkatleri üzerine çekiyor.  
Eightloops adlı geliştirici tarafından hazırlanan Unibox, Gmail, iCloud, me.com. mac.com, Yahoo!, Hotmail, outlook.com, live.com ve diğer IMAP destekli e-posta servisleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Gelen e-postaları kişilere özel kategorilere ayıran ve bu sayede normal bir hızlı mesajlaşma yazılımı gibi kullanım yapısı sunabilen uygulama, içerisinde e-posta eklentilerine özel görüntüleme seçenekleri barındırıyor ve bu eklentileri direkt olarak açılan bir pencere üzerinde hızlı bir şekilde gösterebiliyor.  
Kullanışlı özellikleri ile etkili bir kullanım vaat eden Unibox e-posta uygulaması, 17,99 TL fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.  


https://itunes.apple.com/tr/app/id702816521?mt=12 Yorum Yaz
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