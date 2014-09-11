KitKat kullanım oranı yüzde 24.5 oldu





Android L işletim sisteminin gelişine kısa bir süre kala KitKat sürümleri son verilere göre ekosistemin çeyreklik kısmına hakim hale geldi.





Mağaza erişim verilerine göre KitKat sürümü 3.5 puanlık artışla yüzde 24.5 kullanım oranına erişti. Android L arefesinde artışın daha da yavaşlaması bekleniyor. Ekosistemde en çok kullanım oranı yüzde 25.1 ile Android 4.1.x sürümü. Jelly Bean grubu ise toplamda yüzde 53.9 kullanım oranına sahip.





Daha sonra Android 2.3 Gingerbread sürümleri yüzde 11.4 ile gelirken, Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümleri de yüzde 9.6 kullanım oranı sergiliyor. KitKat harici sürümlerde genelde bir düşüş yaşanıyor. Ancak Android One programı ile birlikte Android L yanında KitKat sürümünün de bir süre daha artışını koruması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/KitKat-now-on-nearly-a-quarter-of-Android-devices_id60584