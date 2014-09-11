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KitKat kullanım oranı yüzde 24.5 oldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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KitKat kullanım oranı yüzde 24.5 oldu

Android L işletim sisteminin gelişine kısa bir süre kala KitKat sürümleri son verilere göre ekosistemin çeyreklik kısmına hakim hale geldi. 

Mağaza erişim verilerine göre KitKat sürümü 3.5 puanlık artışla yüzde 24.5 kullanım oranına erişti. Android L arefesinde artışın daha da yavaşlaması bekleniyor. Ekosistemde en çok kullanım oranı yüzde 25.1 ile Android 4.1.x  sürümü. Jelly Bean grubu ise toplamda yüzde 53.9 kullanım oranına sahip.

Daha sonra Android 2.3 Gingerbread sürümleri yüzde 11.4 ile gelirken, Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümleri de yüzde 9.6 kullanım oranı sergiliyor. KitKat harici sürümlerde genelde bir düşüş yaşanıyor. Ancak Android One programı ile birlikte Android L yanında KitKat sürümünün de bir süre daha artışını koruması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/KitKat-now-on-nearly-a-quarter-of-Android-devices_id60584 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muccos 5 yıl
Froyo'nun kullanım oranı niye düşmüyor taktım buna.
Froyo güzel sürümdü de kim kullanıyor cidden merak ediyorum.Bu arada Honeycomb kullanan kalmamış herhalde
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