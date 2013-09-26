Klasik konsolları bir araya toplayan RetroN 5 modeli Aralık ayında piyasada olacak





Hyperkin firmasının E3 2013 fuarında görücüye çıkardığı ve 31 Ekim olarak piyasa tarihini belirlediği hepsi bir arada konsol cihazı Retro N5, 10 Aralık tarihinde piyasaya çıkacak.





NES, SNES, Genesis, Game Boy Advance (Game Boy, Game Boy Color deteği) ve Famicom konsollarını biraraya getiren Retro N5, bazı modifikasyonlar nedeniyle 10 Aralık tarihine kaydırıldı.





Bu modifikasyonlardan bazıları konsola daha iyi bir soğutma sistemi eklenmesi ve Sega Genesis'in Sega Master System oyunlarını oynatması için tasarlanan Sega Power Base Converter biriminin eklenmesi olarak sayılabilir.





Retro N5, HDMI çıkışı ile harici ekranlara bağlanabilirken, oyun hızı kontrol edilebiliyor ve kayıt dosyaları tutulabiliyor. Konsol kendi kablosuz kontrolcüleri haricinde Genesis, SNES ve NES kontrolcüleri için de portlar sunuyor. Oyun kartuşları sisteme ön taraftan yükleniyor. Retro N5 konsolunun piyasa tarihindeki fiyatları ise ABD için 100$, Avrupa için 90 Avro olarak belirlenmiş.

http://www.joystiq.com/2013/09/21/retron-5-retro-console-delayed-to-december-10?ncid=txtlnkusaolp00000598