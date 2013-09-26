Klasik konsolları bir araya toplayan RetroN 5 modeli Aralık ayında piyasada olacak

Haber Editörü
Hyperkin firmasının E3 2013 fuarında görücüye çıkardığı ve 31 Ekim olarak piyasa tarihini belirlediği hepsi bir arada konsol cihazı Retro N5, 10 Aralık tarihinde piyasaya çıkacak.
NES, SNES, Genesis, Game Boy Advance (Game Boy, Game Boy Color deteği) ve Famicom konsollarını biraraya getiren Retro N5, bazı modifikasyonlar nedeniyle 10 Aralık tarihine kaydırıldı.
Bu modifikasyonlardan bazıları konsola daha iyi bir soğutma sistemi eklenmesi ve Sega Genesis'in Sega Master System oyunlarını oynatması için tasarlanan Sega Power Base Converter biriminin eklenmesi olarak sayılabilir.
Retro N5, HDMI çıkışı ile harici ekranlara bağlanabilirken, oyun hızı kontrol edilebiliyor ve kayıt dosyaları tutulabiliyor. Konsol kendi kablosuz kontrolcüleri haricinde Genesis, SNES ve NES kontrolcüleri için de portlar sunuyor. Oyun kartuşları sisteme ön taraftan yükleniyor. Retro N5 konsolunun piyasa tarihindeki fiyatları ise ABD için 100$, Avrupa için 90 Avro olarak belirlenmiş.
http://www.joystiq.com/2013/09/21/retron-5-retro-console-delayed-to-december-10?ncid=txtlnkusaolp00000598 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
buradan Çin'deki girişimcilere sesleniyorum bunun kartuşsuz usbden rom yüklenen 2-4gb bellekli versiyonunu yapın satarsınız
indircen bi emulator bide rom 2 de joystick pc de alayını 30tl ye oynucan o 30tlde joystick i heryerde kullanabilirsin diye yoksa klavyeden yap ayarı bedava oyna
Arkadaşın dediği gibi kartuş bulmak epey zor olacaktır. Ama bunu bilerek bu kadar yatırım yapmışlardır. Bekleyip görelim.
+sonic the hedgehog-8bit
+muhteşem grafikler
+muhteşem müzikler
+çocuk olmanın verdiği hayal gücü
not: çocuk dediysek lise.1, zati buraya bir şeyler yazıyorsam halen büyümüş sayılmam aslında, ama büyüyüp de napacan dimi?