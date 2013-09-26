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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Klasik konsolları bir araya toplayan RetroN 5 modeli Aralık ayında piyasada olacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Klasik konsolları bir araya toplayan RetroN 5 modeli Aralık ayında piyasada olacak

Hyperkin firmasının E3 2013 fuarında görücüye çıkardığı ve 31 Ekim olarak piyasa tarihini belirlediği hepsi bir arada konsol cihazı Retro N5, 10 Aralık tarihinde piyasaya çıkacak.

NES, SNES, Genesis, Game Boy Advance (Game Boy, Game Boy Color deteği) ve Famicom konsollarını biraraya getiren Retro N5, bazı modifikasyonlar nedeniyle 10 Aralık tarihine kaydırıldı.

Bu modifikasyonlardan bazıları konsola daha iyi bir soğutma sistemi eklenmesi ve Sega Genesis'in Sega Master System oyunlarını oynatması için tasarlanan Sega Power Base Converter biriminin eklenmesi olarak sayılabilir.

Retro N5, HDMI çıkışı ile harici ekranlara bağlanabilirken, oyun hızı kontrol edilebiliyor ve kayıt dosyaları tutulabiliyor. Konsol kendi kablosuz kontrolcüleri haricinde Genesis, SNES ve NES kontrolcüleri için de portlar sunuyor. Oyun kartuşları sisteme ön taraftan yükleniyor. Retro N5 konsolunun piyasa tarihindeki fiyatları ise ABD için 100$, Avrupa için 90 Avro olarak belirlenmiş. 

http://www.joystiq.com/2013/09/21/retron-5-retro-console-delayed-to-december-10?ncid=txtlnkusaolp00000598 Yorum Yaz
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-JonTurk- 6 yıl
emulator + rom diye bişey var gereksiz çöp
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Akasha_Ether 6 yıl
kartuş satan kalmadı(ya da çok az) piyasada usb portu var ama flash ile rom yüklemeye falan izin vermiyormuş. ölü yatırım olabilir mi?
buradan Çin'deki girişimcilere sesleniyorum bunun kartuşsuz usbden rom yüklenen 2-4gb bellekli versiyonunu yapın satarsınız
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yapuxna 6 yıl
çok gereksiz bi yatırım olmuş bence en başta optik sürücü yok hdmı çıkışı olsa kaç yazar hadi sega oyunları neysede 8 bit hatta gameboy oyunlarını full hd tv de kafam kadar karelerle nasıl oynatmayı planlıyolar acaba. Bunun en partik yolu
indircen bi emulator bide rom 2 de joystick pc de alayını 30tl ye oynucan o 30tlde joystick i heryerde kullanabilirsin diye yoksa klavyeden yap ayarı bedava oyna
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peters 6 yıl
Güzel olmuş ama eksik olmuş.Tek eksiği microsd'kart girişi oda olsa bütün oyunların romlarını netten yükleyip oynardık.Bunların yanında n64 mame neogeo gibi oyunlarıda destekleseydi güzel olurdu.
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gfbekir 6 yıl
Bunlara olan heves de bitti, her şey zamanında güzeldi.
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Master_Evil 6 yıl
indir 20gblık bi emulator pack, hem bunlar hemde dahası senin olur
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hazarRS 6 yıl
Hdmi ile bağlanması iyi olmuş. Oyunları en son kalitede oynayabileceğiz :))
Arkadaşın dediği gibi kartuş bulmak epey zor olacaktır. Ama bunu bilerek bu kadar yatırım yapmışlardır. Bekleyip görelim.
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flashpoint 6 yıl
alınası olmuş..
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abdulmusavvir 6 yıl
2 ay önce gimsada Nes olanı yani famicom, tabancasıyla birlikte 19 liraydı. Kartuş girişi takacaklarına optik herhangi bir sürücü koysalardı o fiyata çok destek bulurlardı, kartuş bulmak zor artık.
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cagataykoroglu 6 yıl
Daha iyi bir soğutma mı? Sanki eski konsollarda soğutma vardı. Kurarım emülatörü telefonuma çatır çatır oynarım.
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asaltek 6 yıl
sega master system 2
+sonic the hedgehog-8bit
+muhteşem grafikler
+muhteşem müzikler
+çocuk olmanın verdiği hayal gücü




not: çocuk dediysek lise.1, zati buraya bir şeyler yazıyorsam halen büyümüş sayılmam aslında, ama büyüyüp de napacan dimi?
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FearfulDream 6 yıl
Çocukluğum NES ve Gameboy color ile geçmişti tamamen.Eğer oyun kartuşlarını kaybetmeseydim kesinlikle alırdım işimiz emülatörlere kaldı :(
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