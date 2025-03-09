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    Nintendo Switch 2 konsolunda Wi-Fi 6 ve NFC olacağı kesinleşti

    Nintendo Switch 2 konsolu kablosuz bağlantı olarak Wi-Fi 6 teknolojisini kullanacak. Wi-Fi 6E ve Wi-Fi 7 gibi yeni teknolojilere ise şimdilik pek sıcak bakılmıyor.   
    Nintendo Switch 2 Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki haftalarda satışa çıkması beklenen Nintendo Switch 2 konsolu ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. ABD Haberleşme Komisyonu onaylarını alan cihazda iki önemli teknoloji daha kesinleşti. 

    Nintendo Switch 2 yeniliğe çok açık değil

    Komisyon onaylarında Nintendo Switch 2 konsolunun Wi-Fi 6 bağlantısı sunacağı görülüyor. Nintendo yeni teknolojileri nadiren tercih ettiği için 6GHz bandını devreye sokan Wi-Fi 6E ve daha yüksek hızlara sahip Wi-Fi 7 yer almıyor. Uzun yıllara hitap edecek bir konsol olduğu için kablosuz bağlantı biraz eskimiş olacak. Diğer taraftan PS5 Pro konsolunda Wi-Fi 7 desteği yer alıyordu. 

    Diğer bir ayrıntı ise sağ Joy-Con kontrolcüsünde yerleşik bir NFC yongasının olması. İlk nesil konsolda da mevcut olan bu yonga sayesinde kullanıcılar Amiibo karakterlerini hızlı bir şekilde konsola tanıtabilecekler. 

    Son olarak konsolun iki adet USB Tip-C portu ile geleceği ve her iki port üzerinden de şarj imkânının sunulacağı kesinleşmiş durumda. Daha önce ikinci USB portunun şarj imkânı sunup sunmayacağı bilinmiyordu. 

    Yaz başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Nintendo Switch 2 konsolunun 8 adet ARM Cortex-A78 çekirdeği ve 1280 CUDA biriminden oluşan Tegra 239 yongası, ikinci bir soğutucu, 60W şarj cihazı gibi özelliklere sahip olacağı belirtiliyor. Fiyatı ise 350$ olacak. 

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    turkelvis 3 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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