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    Yeni nesil Xbox ufukta göründü: Konsol ve PC birleşiyor mu?

    Xbox'ın yeni nesil planları ortaya çıktı. Yeni Xbox 2027 yılında gelirken, el konsolu doğrulanmış olabilir. Üstelik beklenenden daha erken geliyor. İşte detaylar...
    Yeni nesil Xbox ufukta göründü: Konsol ve PC birleşiyor mu? Tam Boyutta Gör
    Microsoft, bir süredir yeni nesil Xbox ve birinci taraf oyunları PS5'e getirme planları ile gündemde. Son olarak da şirketin Xbox donanımıyla ilgili gelecek planları netleşmeye başladı. Daha önce sadece söylentilerle gündeme gelen Xbox el konsolu, artık somut bilgilerle destekleniyor. Ayrıca, 2027 yılında çıkması beklenen yeni nesil Xbox konsoluyla ilgili de önemli bilgiler ortaya çıktı.

    El konsolu çalışmaları hızlandı

    Windows Central tarafından paylaşılan bilgilere göre, Xbox markalı bir el konsolu geliştirme süreci devam ediyor. Üstelik "Keenan" kod adlı bu cihaz geleneksel Xbox tasarım çizgilerini korurken tam Windows işletim sistemi ile desteklenebilir. Böylelikle 3.taraf mağazalara ek olarak Game Pass ile geniş bir kütüphaneye sahip olacak. 

    Phil Spencer daha önce Xbox ekibinin bir el konsolu üzerinde düşündüğünü belirtmişti. Şimdi gelen bilgiler ise sürecin hızlandığını ve 2025 içinde bir lansman planlandığını gösteriyor. Microsoft'un, bu cihaz için büyük bir PC donanım üreticisi (OEM) ile iş birliği yaptığı da söylenenler arasında.

    Yeni nesil Xbox 2027 yılında geliyor

    Microsoft'un sadece el konsolu değil, Xbox Series X'in halefi üzerinde de çalıştığını biliyoruz. Henüz cihazın teknik detayları resmiyet kazanmış değil. Ancak 2027’de çıkması beklenen cihazın, TV ile uyumlu bir PC gibi çalışacağı söyleniyor. Bu da Windows’a yaklaşarak oyun ekosistemini PC ve konsol arasında daha akıcı hâle getirmiş olacak.

    Aslına bakacak olursak bunun sürpriz olmadığını söyleyelim. Keza mevcut Xbox Series X/S platformları halihazırda AMD’nin CPU ve GPU mimarisine dayanıyor. Dolayısıyla Xbox donanımının PC’lere daha yakın hâle getirilmesi, hem geliştiriciler hem de oyuncular için ekosistemler arası geçişi kolaylaştırabilir.

    Kaçıranlar için Microsoft'un bazı Xbox oyunlarını rakip platformlara sunması, son dönemde donanım pazarından çekilebileceği iddialarını gündeme getirmişti. Ancak Xbox el konsolu ve yeni nesil Xbox planları, şirketin donanımdan vazgeçmediğini gösteriyor. 2025'te Xbox el konsolu ve 2027'de yeni nesil Xbox konsolunun gelmesiyle Microsoft’un donanım stratejisinin nasıl şekilleneceği merak konusu.

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