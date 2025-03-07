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    Anlık Bildirim

    Xbox’tan yeni fırsat: Sevilen oyunlarda yüzde 80’a varan indirim

    Xbox'ın dijital mağazası üzerinde merakla beklenen İndirim fırsatı başladı. Yüzde 80'e varan indirimler için son tarih 10 Mart. işte Xbox Store'da indirime giren oyunlar...
    Xbox’tan yeni fırsat: Sevilen oyunlarda yüzde 80’a varan indirim Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere yılın bu dönemleri hem konsol hem de PC oyuncuları için birbirinden farklı indirimlerle geçiyor. Son olarak Xbox'ın dijital mağazası Microsoft Store'da yeni İndirim dönemi başladı. İşte kısa süreliğine platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

    Xbox Store'da İndirim dönemi başladı: İşte öne çıkanlar

    Xbox Store'da başlayan İndirim dönemi kapsamında birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor. 10 Mart'a kadar sürecek indirim döneminde NBA 2K25 2.900 TL yerine 725 TL, Cyberpunk 2077 799 TL yerine 359,55 TL, Alan Wake 2 1.099 TL yerine 549,50 TL, Far Cry 6 600 TL yerine 150 TL, Forza Horizon 5 999 TL yerine 499,50 TL ve Mortal Kombat 11 34,90 TL'ye satın alınabiliyor.

    Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz.

    Oyun Önceki Fiyatı İndirimli Fiyatı
    Alan Wake 2 1.099 TL 549,50 TL
    EA SPORTS FC™ 25 Standart 2.899 TL 869.99 TL
    NBA 2K25 Standart 2.900 TL 725 TL
    Far Cry 6 600 TL 150 TL
    Cyberpunk 2077 799 TL 359,55 TL
    Forza Horizon 5 (Standard) 999 TL 499,50 TL
    Assassin's Creed® Odyssey - ULTIMATE EDITION 925 TL 185 TL
    Batman: Arkham Knight 90 TL 13,50 TL
    Diablo IV (Standard) 1.799,99 TL 989,99 TL
    Mortal Kombat 11 349 TL 34,90 TL
    Wolfenstein: The New Order 68,75 TL 17,18 TL
    Hades 178,48 TL 71,39 TL
    Sea of Thieves: 2024 Premium Edition 999 TL 499,50 TL
    Grand Theft Auto V (Xbox One & Xbox Series X|S) 599 TL 197,67 TL
    Assassin’s Creed® Mirage 900 TL 360 TL
    Assassin's Creed Valhalla Complete Edition 1.000 TL 250 TL
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    turkelvis 1 gün önce

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    dudullu sabiha gökçen arası türk telekom sınırsız youtube internet yiyor sinirlenince hakaret eden sevgili 1 milyon sermaye ile yapılacak işler lpg li araç neden patlatma yapar

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