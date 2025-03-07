Xbox’tan yeni fırsat: Sevilen oyunlarda yüzde 80’a varan indirim

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere yılın bu dönemleri hem konsol hem de PC oyuncuları için birbirinden farklı indirimlerle geçiyor. Son olarak Xbox'ın dijital mağazası Microsoft Store'da yeni İndirim dönemi başladı. İşte kısa süreliğine platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

Xbox Store'da İndirim dönemi başladı: İşte öne çıkanlar

Xbox Store'da başlayan İndirim dönemi kapsamında birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor. 10 Mart'a kadar sürecek indirim döneminde NBA 2K25 2.900 TL yerine 725 TL, Cyberpunk 2077 799 TL yerine 359,55 TL, Alan Wake 2 1.099 TL yerine 549,50 TL, Far Cry 6 600 TL yerine 150 TL, Forza Horizon 5 999 TL yerine 499,50 TL ve Mortal Kombat 11 34,90 TL'ye satın alınabiliyor.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: Mart 2025 1 gün önce eklendi

Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz.

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