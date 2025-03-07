Xbox’tan yeni fırsat: Sevilen oyunlarda yüzde 80’a varan indirim

Xbox Store'da İndirim dönemi başladı: İşte öne çıkanlar
Xbox Store'da başlayan İndirim dönemi kapsamında birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor. 10 Mart'a kadar sürecek indirim döneminde NBA 2K25 2.900 TL yerine 725 TL, Cyberpunk 2077 799 TL yerine 359,55 TL, Alan Wake 2 1.099 TL yerine 549,50 TL, Far Cry 6 600 TL yerine 150 TL, Forza Horizon 5 999 TL yerine 499,50 TL ve Mortal Kombat 11 34,90 TL'ye satın alınabiliyor.
Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz.
|Oyun
|Önceki Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Alan Wake 2
|1.099 TL
|549,50 TL
|EA SPORTS FC™ 25 Standart
|2.899 TL
|869.99 TL
|NBA 2K25 Standart
|2.900 TL
|725 TL
|Far Cry 6
|600 TL
|150 TL
|Cyberpunk 2077
|799 TL
|359,55 TL
|Forza Horizon 5 (Standard)
|999 TL
|499,50 TL
|Assassin's Creed® Odyssey - ULTIMATE EDITION
|925 TL
|185 TL
|Batman: Arkham Knight
|90 TL
|13,50 TL
|Diablo IV (Standard)
|1.799,99 TL
|989,99 TL
|Mortal Kombat 11
|349 TL
|34,90 TL
|Wolfenstein: The New Order
|68,75 TL
|17,18 TL
|Hades
|178,48 TL
|71,39 TL
|Sea of Thieves: 2024 Premium Edition
|999 TL
|499,50 TL
|Grand Theft Auto V (Xbox One & Xbox Series X|S)
|599 TL
|197,67 TL
|Assassin’s Creed® Mirage
|900 TL
|360 TL
|Assassin's Creed Valhalla Complete Edition
|1.000 TL
|250 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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