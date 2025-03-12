PS Store ''Mega Mart'' indirimleri başladı: İşte fırsatlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da 27 Mart'a kadar sürecek indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında yüzlerce yapımda %80-90’lara varan indirimler sunuluyor. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

PS Store ''Mega Mart'' indirimleri başladı

PlayStation Store'da başlayan "Mega Mart'' fırsatları kapsamında, binlerce oyun devasa indirime girdi. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Diablo IV 1.799,00 TL'den 989,00 TL'ye düştü. Buna ek olarak God of War Ragnarök, 2.799 TL yerine 1.399 TL, Assassin's Creed Mirage 419 TL, Far Cry 6 ise 239 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.

Indiana Jones and the Great Circle PS5 çıkış tarihi sızdırıldı 1 gün önce eklendi

"Mega Mart'' kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara buradan veya hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.