Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PS Store ''Mega Mart'' indirimleri başladı: İşte fırsatlar

    Playstation Store'da başlayan ''Mega Mart'' indirimleri kapsamında birçok oyun yüzde 75'e varan indirimle sunuluyor. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar... 
    PS Store ''Mega Mart'' indirimleri başladı: İşte fırsatlar Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da 27 Mart'a kadar sürecek indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında yüzlerce yapımda %80-90’lara varan indirimler sunuluyor. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PS Store ''Mega Mart'' indirimleri başladı

    PlayStation Store'da başlayan "Mega Mart'' fırsatları kapsamında, binlerce oyun devasa indirime girdi. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Diablo IV 1.799,00 TL'den 989,00 TL'ye düştü. Buna ek olarak God of War Ragnarök, 2.799 TL yerine 1.399 TL, Assassin's Creed Mirage 419 TL, Far Cry 6 ise 239 TL fiyatla oyunculara sunuluyor. 

    "Mega Mart'' kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara buradan veya hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
    Mortal Kombat 11 349 TL 34,90 TL (%90)
    Call of Duty Modern Warfare 2.159,99 TL 712,79 TL (%67)
    Far Cry 6 Yılın Oyunu Sürümü 959 TL 239,75 TL (%75)
    God of War Ragnarök 2.799 TL 1.399,50 TL (%50)
    Assassin's Creed Mirage 1.049 TL 419,60 TL (%60)
    EA Sports FC 25 2.899 TL 869,99 TL (%70)
    Diablo IV 1.799,99 TL 989,99 TL (%45)
    FINAL FANTASY VII REBIRTH 2.799 TL 1.959,30 TL(%30)
    Silent Hill 2 2.499 TL 1.749,30 TL (%30)
    Star Wars Jedi: Survivor 2.900 TL 725 TL (%75)
    Assassin's Creed® Odyssey - DELUXE EDITION 539,00 TL 107,80 TL (%80)
    Gran Turismo 7 1.999 TL 999,50 TL (%50)
    Rainbow Six Siege 749 TL 149,80 TL (%80)
    Assassin’s Creed® The Ezio Collection 1.749,00 TL 437,25 TL (%75)
    Dead Island 2 1.749 TL 699,60 TL (%60)
    Test Drive Unlimited Solar Crown - Gold Edition 3.149,00 TL 1.574,50 TL (%50)
    Resident Evil 2 1.399 TL 349,75 TL (%75)
    Sniper Elite 5 PS4™ & PS5™ 2.099,00 TL 524,75 TL (%75)
    Hellblade: Senua's Sacrifice 1.049 TL  314,70 TL (%70)
    Stardew Valley 489 TL 244,50 TL (%50)
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen'in ucuz elektrikli modeli: ID.Every1

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    turkcell rahat paket nedir hasta muhabbet kuşu evde nasıl tedavi edilir skoda kamiq yakıt tüketimi bademciklere tentürdiyot sürmek yumurta sivilce yapar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 5
    Lenovo IdeaPad 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum