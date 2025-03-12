PS Store ''Mega Mart'' indirimleri başladı: İşte fırsatlar

PS Store ''Mega Mart'' indirimleri başladı
PlayStation Store'da başlayan "Mega Mart'' fırsatları kapsamında, binlerce oyun devasa indirime girdi. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Diablo IV 1.799,00 TL'den 989,00 TL'ye düştü. Buna ek olarak God of War Ragnarök, 2.799 TL yerine 1.399 TL, Assassin's Creed Mirage 419 TL, Far Cry 6 ise 239 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.
"Mega Mart'' kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara buradan veya hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Mortal Kombat 11
|349 TL
|34,90 TL (%90)
|Call of Duty Modern Warfare
|2.159,99 TL
|712,79 TL (%67)
|Far Cry 6 Yılın Oyunu Sürümü
|959 TL
|239,75 TL (%75)
|God of War Ragnarök
|2.799 TL
|1.399,50 TL (%50)
|Assassin's Creed Mirage
|1.049 TL
|419,60 TL (%60)
|EA Sports FC 25
|2.899 TL
|869,99 TL (%70)
|Diablo IV
|1.799,99 TL
|989,99 TL (%45)
|FINAL FANTASY VII REBIRTH
|2.799 TL
|1.959,30 TL(%30)
|Silent Hill 2
|2.499 TL
|1.749,30 TL (%30)
|Star Wars Jedi: Survivor
|2.900 TL
|725 TL (%75)
|Assassin's Creed® Odyssey - DELUXE EDITION
|539,00 TL
|107,80 TL (%80)
|Gran Turismo 7
|1.999 TL
|999,50 TL (%50)
|Rainbow Six Siege
|749 TL
|149,80 TL (%80)
|Assassin’s Creed® The Ezio Collection
|1.749,00 TL
|437,25 TL (%75)
|Dead Island 2
|1.749 TL
|699,60 TL (%60)
|Test Drive Unlimited Solar Crown - Gold Edition
|3.149,00 TL
|1.574,50 TL (%50)
|Resident Evil 2
|1.399 TL
|349,75 TL (%75)
|Sniper Elite 5 PS4™ & PS5™
|2.099,00 TL
|524,75 TL (%75)
|Hellblade: Senua's Sacrifice
|1.049 TL
|314,70 TL (%70)
|Stardew Valley
|489 TL
|244,50 TL (%50)
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