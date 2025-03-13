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    İddia: Xbox el konsoluna güç verecek marka belli oldu

    Microsoft'un Xbox ekosistemini genişletme planları kapsamında, ilk Xbox markalı taşınabilir oyun bilgisayarı hangi markadan gelecek? İlk isim netleşmiş olabilir. 
    İddia: Xbox el konsoluna güç verecek marka belli oldu Tam Boyutta Gör
    Taşınabilir oyun konsolu pazarı son yıllarda büyük bir sıçrama yaşadı. Nintendo Switch ve Steam Deck gibi cihazlar bu pazar için adeta yeni bir kapı açarken, Xbox'ın bu rekabete katılacağı söyleniyor. Son olarak Xbox markalı el konsolu için Microsoft'a ortak olacak ilk marka belli oldu. The Verge’den Tom Warren'a göre Asus, Xbox el konsolu için Microsoft’un ilk iş ortağı olabilir. 

    Asus, Xbox el konsolu üzerinde çalışıyor olabilir

    Kaçıranlar için Microsoft, Xbox ve Windows platformlarını daha entegre hale getirmek için yeni bir strateji izliyor. Bu noktada şirketin uzun süredir el konsollarına yoğunlaştığını biliyoruz. Hatta Windows’un el konsollarına özel optimize edilmiş bir kullanıcı arayüzü ile güncelleneceği belirtiliyor. 

    Daha önce Windows Central tarafından gündeme getirilen bu projede, Microsoft'un OEM ortaklarıyla birlikte çalışarak Xbox markalı bir taşınabilir oyun cihazı geliştirdiği de öne sürülmüştü. Yeni sızıntıda ise ilk marka olarak Asus'a işaret edildi ve "Kennan" kod adına sahip yeni bir cihazın yolda olduğu belirtiliyor. 

    Microsoft'un donanım tarafında henüz resmi bir duyurusu bulunmuyor, ancak şirket daha önce taşınabilir oyun cihazlarıyla çeşitli iş birliklerine gitmişti. Lenovo Legion Go ve ASUS ROG Ally gibi cihazlar, Xbox Game Pass Ultimate ile entegre şekilde sunulmuş, ayrıca Microsoft, Logitech’in G Cloud el konsoluyla da bir ortaklık yapmıştı.

    Xbox Gaming CEO’su Phil Spencer, Bloomberg’e verdiği bir röportajda yeni cihaz prototipleri üzerinde çalıştıklarını doğrulamış, ancak bu donanımların piyasaya sürülmesinin birkaç yıl alabileceğini belirtmişti. "Kennan" kod adına sahip ilk modelin ise 2025 yılında çıkması bekleniyor.

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