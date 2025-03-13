İddia: Xbox el konsoluna güç verecek marka belli oldu

Asus, Xbox el konsolu üzerinde çalışıyor olabilir
Kaçıranlar için Microsoft, Xbox ve Windows platformlarını daha entegre hale getirmek için yeni bir strateji izliyor. Bu noktada şirketin uzun süredir el konsollarına yoğunlaştığını biliyoruz. Hatta Windows’un el konsollarına özel optimize edilmiş bir kullanıcı arayüzü ile güncelleneceği belirtiliyor.
Daha önce Windows Central tarafından gündeme getirilen bu projede, Microsoft'un OEM ortaklarıyla birlikte çalışarak Xbox markalı bir taşınabilir oyun cihazı geliştirdiği de öne sürülmüştü. Yeni sızıntıda ise ilk marka olarak Asus'a işaret edildi ve "Kennan" kod adına sahip yeni bir cihazın yolda olduğu belirtiliyor.
Microsoft'un donanım tarafında henüz resmi bir duyurusu bulunmuyor, ancak şirket daha önce taşınabilir oyun cihazlarıyla çeşitli iş birliklerine gitmişti. Lenovo Legion Go ve ASUS ROG Ally gibi cihazlar, Xbox Game Pass Ultimate ile entegre şekilde sunulmuş, ayrıca Microsoft, Logitech’in G Cloud el konsoluyla da bir ortaklık yapmıştı.
Xbox Gaming CEO’su Phil Spencer, Bloomberg’e verdiği bir röportajda yeni cihaz prototipleri üzerinde çalıştıklarını doğrulamış, ancak bu donanımların piyasaya sürülmesinin birkaç yıl alabileceğini belirtmişti. "Kennan" kod adına sahip ilk modelin ise 2025 yılında çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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