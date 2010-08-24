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Kodak, cep boyutlu dijital video kamerası Playtouch'ı duyurdu

Kodak, cep boyutu formundaki dijital video kamerası Playtouch'ı duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Video Kameralar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Kodak, ürün gamını genişletemeye devam ediyor. Kodak, duyurusunu yaptığı dijital video kamera ile HD kalitesinde video çekimi imkanını ceplerde taşınacak hale dönüştürecek. Playtouch adı verilen dijital kamera, kullanıcılara 1080p çözünürlükte video çekme fırsatını sunuyor. Dijital görüntü sabitleme ve kamera üzerinden düzenleme yapma seçenekleriyle dikkat çeken video kamerada 3 inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekrana yer verilmiş. Cep boyutu (pocket size) formunda hazırlanan Playtouch ile çekilen video ve fotoğraflar (5 mp) SD ve SDHC kartlara kayedilebilecek. USB bağlantı seçeneğinini yanında Kodak'a özel olan Share Button (paylaşma butonu) ile kayıt edilen video ve fotoğraflar kolaylıkla Facebook ve Youtube gibi sitelere yükelenebiliyor. Kutu içeriğinde HDMI kablo ve sarj edilebilir Lithium-ion batarya ile satılacak olan Kodak Playtouch, sonbahar ayları içinde 199.99£'luk fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.


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Batuist 9 yıl
kodak ürünlerini hiç beğenmemişimdir.. 1080p video dendiğinde kaliteli video akla gelir her zaman ama durum ileride yavaş yavaş değişecek gibi.. "yüksek çözünürlükte çamur görüntü".
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