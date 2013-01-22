Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kohler K9245 Moxie ile duş alırken müzik dinleyin

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,9b
1
21
Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kohler K9245 Moxie ile duş alırken müzik dinleyin

Müzik tutkunları yada severleri her türlü ortamda müzik dinlemek isterler. Bunu göz önünde bulunduran Kohler firması, uç noktada bir hoparlör üretti.
Müzik tutkunları için özel olarak üretilen Kohler K9245 Moxie, duş alırken müzik dinlemek isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş bir duş başlığı. Başlığın orta kesiminde çıkarılabilir yapıda mıknatıslı bir hoparlör, köşelerinde ise suyun çıkacağı bölüm yer alıyor. Başlığın çalışması için gereken tek şey Bluetooth bağlantısı olan bir cihaz ile eşleştirme işleminin yapılması. Kohler K9245 Moxie 9 metre mesafeye kadar kesintisiz olarak çalışabiliyor.
 
Kohler K9245 Moxie ile duş alırken müzik dinleyin
Kohler K9245 Moxie hoparlörlü duş başlığı $150 fiyat etiketi ile Amazon ya da benzer alışveriş siteleri üzerinden satın alınabiliyor. Cihaz için hazırlanmış videoyu ise aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.us.kohler.com/us/Moxie™-Showerhead-+-Wireless-Speaker/content/CNT16200089.htm 

http://www.us.kohler.com/us/Moxie™-Showerhead-+-Wireless-Speaker/content/CNT16200089.htm Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Normsoner 6 yıl en beğenilen
xperia z ile banyoya git dinle ne gerek var buna :D
2 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
savinelli 6 yıl
Normsoner
xperia z ile banyoya git dinle ne gerek var buna :D

zuhaha :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Valla duş radyosu var. Fiyatı da 7.9 lira. Yani 150 Dolar vermeye gerek yok mayk. Beyin bedava...
indirdik.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafman09 6 yıl
sonra çarpsın elektirk, bizde bağlayalım, acer bülbül'e dardayım aneyyyy.. :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 6 yıl
Aynısının hela versiyonuda varmıymış? Gürültü bastırma, çıkan seslerin şiddetine göre müzik sesini artırma gibi özellikleride varsa iyi olur.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 6 yıl
Su sesinden müzik duyulabiliyor mu ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Giden günlerim oldu gibi youtube efsaneleri çoğalır mı acaba bu buluş(icat) sayesinde :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 6 yıl
neden duş başlığı ? daha basit çözüm olamazmıydı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 6 yıl
Normsoner
xperia z ile banyoya git dinle ne gerek var buna :D

:))) Yılın Yorumu... :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Gerçekten çok güzel, ilgiyle okuduğum ve zevkli bir haberdi. :)
Açıkcası bunu ben yıllardır istiyorum, ahh banyoda şarkı söylemek bir yana dinlemek bambaşka bir duygu, ilerleyen dönemlerde Türkiye için uygun bir fiyata satışa çıkarsa talep olur.. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknoforum-bs 6 yıl
Çinliler yakında ucuzunu çıkarırlar bunun
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl teknoforum-bs
teknoforum-bs

Çinliler yakında ucuzunu çıkarırlar bunun

KQHLER
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1949 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Ev Elektroniği, müzik
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim