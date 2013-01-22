Kohler K9245 Moxie ile duş alırken müzik dinleyin





Müzik tutkunları yada severleri her türlü ortamda müzik dinlemek isterler. Bunu göz önünde bulunduran Kohler firması, uç noktada bir hoparlör üretti.

Müzik tutkunları için özel olarak üretilen Kohler K9245 Moxie, duş alırken müzik dinlemek isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş bir duş başlığı. Başlığın orta kesiminde çıkarılabilir yapıda mıknatıslı bir hoparlör, köşelerinde ise suyun çıkacağı bölüm yer alıyor. Başlığın çalışması için gereken tek şey Bluetooth bağlantısı olan bir cihaz ile eşleştirme işleminin yapılması. Kohler K9245 Moxie 9 metre mesafeye kadar kesintisiz olarak çalışabiliyor.

Kohler K9245 Moxie hoparlörlü duş başlığı $150 fiyat etiketi ile Amazon ya da benzer alışveriş siteleri üzerinden satın alınabiliyor. Cihaz için hazırlanmış videoyu ise aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.us.kohler.com/us/Moxie™-Showerhead-+-Wireless-Speaker/content/CNT16200089.htm

http://www.us.kohler.com/us/Moxie™-Showerhead-+-Wireless-Speaker/content/CNT16200089.htm