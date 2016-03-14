Kök hücrelerle körlüğün tedavisi mümkün

Kök hücrelerin tıp alanındaki büyük potansiyelini bugünlerde daha da iyi anlayabiliyoruz. Tavşanlar ve insan bebekleri üzerinde yapılan son iki çalışma sonradan görüş yeteneğini kaybetmiş bireylerin görme kabiliyetlerini geri kazandırdı.



İki çalışma da yetişkin kök hücreleri kullanılarak yapıldı. Tavşanlar üzerindeki çalışma, Cardiff ve Osaka Üniversitelerinin iş birliğiyle geliştirildi. Tavşan gözlerinin tedavisi için indüklenmiş pluripotent insan kök hücreleri kullanan Galli ve Japon araştırmacılar körlüğün tedavisi için birden fazla çeşitte hücre yetiştirip en uygun olanını kullandılar. Burada isterseniz araştırmacıların körlüğün tedavisi için kullandığı ve sağlık alanında çok önemli bir yere sahip olan pluripotent kök hücreleri hakkında biraz bahsedelim.

Pluripotent kök hücreleri nedir?



Pluripotent kök hücreleri, vücuttaki herhangi bir özelleşmiş hücreye dönüşme potansiyeli taşıyan hücrelerdir. Bu hücrelerin, tabi ki teoride, insan vücudundaki herhangi bir uzvun veya organın üretiminde kullanılabileceği düşünülüyor. Pluripotent kök hücrelerinin asıl ve doğal kaynağı embriyo olmasına rağmen farklılaşmış hücrelerden de değişik yöntemler kullanılarak labarotuvar ortamında indüklenmiş pluripotent kök hücreleri elde edilebilmektedir. Bu yöntemi ilk kez 2006 yılında Sir John B. Gurdon ve Shinya Yamanaka isimli bilim adamları keşfetmiş ve bu buluş onlara Nobel Ödülü getirmişti.

Diğer çalışma insanlar üzerindeydi



İnsan bebekleri üzerindeki diğer çalışma Çinli ve ABD'li araştırmacıların iş birliğinde yürütüldü. Konjenital (doğuştan) kataraktlı çocukların üzerinde yapılan çalışma için diğer araştırmanın aksine endojen kök hücreler kullanıldı. Endojen kök hücrelerinden insan lens hücresi üreten araştırmacılar daha sonra bu hücreleri kataraktlı bebeklerin görme kabiliyetini geri kazandırmak için kullandılar.



Araştırma, yaşları ikiden küçük 12 çocuğun yanı sıra bazı hayvanlar üzerinde de denendi. Oldukça başarılı sonuçlar alan çalışma için lider araştırmacı Dr Kang Zhang,"Bu çalışmanın başarısı aynı zamanda hücre veya organların tekrar üretilebileceğini ve bu tür hastalıklarının tedavi edilebileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Her iki çalışma da Nature üzerinden yayımlandı



Her iki tedavi de körlüğün tedavisi için gerçekten de çok önemli gelişmeler. Tavşanlar üzerindeki çalışmanın araştırmacılarından Andrew Quantock da, kök hücrelerin ve bu araştırmanın önemi hakkında,"İnsan kök hücrelerinin kornea, lens ve retina hücrelerinin karakteristik özelliklerine bürünebileceğini gösterdik." ifadelerini kullanıyor.



Tavşanlar üzerindeki çalışmanın makalesi için

Her iki tedavi de körlüğün tedavisi için gerçekten de çok önemli gelişmeler. Tavşanlar üzerindeki çalışmanın araştırmacılarındanda, kök hücrelerin ve bu araştırmanın önemi hakkında,"İnsan kök hücrelerinin kornea, lens ve retina hücrelerinin karakteristik özelliklerine bürünebileceğini gösterdik." ifadelerini kullanıyor.Tavşanlar üzerindeki çalışmanın makalesi için buraya , insanlar üzerindeki çalışmanın makalesi içinse buraya tıklayabilirsiniz.

http://www.cnet.com/news/stem-cells-restore-sight-in-rabbits-and-humans/