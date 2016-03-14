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Kök hücrelerle körlüğün tedavisi mümkün

Kök hücreler sağlık bilimleri için çok önemli bir yere sahipler. Dünyanın çeşitli bölgelerinden bilim insanları kök hücreleri körlüğün tedavisinde kullanarak oldukça başarılı sonuçlar aldılar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Kök hücrelerin tıp alanındaki büyük potansiyelini bugünlerde daha da iyi anlayabiliyoruz. Tavşanlar ve insan bebekleri üzerinde yapılan son iki çalışma sonradan görüş yeteneğini kaybetmiş bireylerin görme kabiliyetlerini geri kazandırdı.

İki çalışma da yetişkin kök hücreleri kullanılarak yapıldı. Tavşanlar üzerindeki çalışma, Cardiff ve Osaka Üniversitelerinin iş birliğiyle geliştirildi. Tavşan gözlerinin tedavisi için indüklenmiş pluripotent insan kök hücreleri kullanan Galli ve Japon araştırmacılar körlüğün tedavisi için birden fazla çeşitte hücre yetiştirip en uygun olanını kullandılar. Burada isterseniz araştırmacıların körlüğün tedavisi için kullandığı ve sağlık alanında çok önemli bir yere sahip olan pluripotent kök hücreleri hakkında biraz bahsedelim.
Pluripotent kök hücreleri nedir? 

Pluripotent kök hücreleri, vücuttaki herhangi bir özelleşmiş hücreye dönüşme potansiyeli taşıyan hücrelerdir. Bu hücrelerin, tabi ki teoride, insan vücudundaki herhangi bir uzvun veya organın üretiminde kullanılabileceği düşünülüyor. Pluripotent kök hücrelerinin asıl ve doğal kaynağı embriyo olmasına rağmen farklılaşmış hücrelerden de değişik yöntemler kullanılarak labarotuvar ortamında indüklenmiş pluripotent kök hücreleri elde edilebilmektedir. Bu yöntemi ilk kez 2006 yılında Sir John B. Gurdon ve Shinya Yamanaka isimli bilim adamları keşfetmiş ve bu buluş onlara Nobel Ödülü getirmişti.
Diğer çalışma insanlar üzerindeydi 

İnsan bebekleri üzerindeki diğer çalışma Çinli ve ABD'li araştırmacıların iş birliğinde yürütüldü. Konjenital (doğuştan) kataraktlı çocukların üzerinde yapılan çalışma için diğer araştırmanın aksine endojen kök hücreler kullanıldı. Endojen kök hücrelerinden insan lens hücresi üreten araştırmacılar daha sonra bu hücreleri kataraktlı bebeklerin görme kabiliyetini geri kazandırmak için kullandılar.

Araştırma, yaşları ikiden küçük 12 çocuğun yanı sıra bazı hayvanlar üzerinde de denendi. Oldukça başarılı sonuçlar alan çalışma için lider araştırmacı Dr Kang Zhang,"Bu çalışmanın başarısı aynı zamanda hücre veya organların tekrar üretilebileceğini ve bu tür hastalıklarının tedavi edilebileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Her iki çalışma da Nature üzerinden yayımlandı 

Her iki tedavi de körlüğün tedavisi için gerçekten de çok önemli gelişmeler. Tavşanlar üzerindeki çalışmanın araştırmacılarından Andrew Quantock da, kök hücrelerin ve bu araştırmanın önemi hakkında,"İnsan kök hücrelerinin kornea, lens ve retina hücrelerinin karakteristik özelliklerine bürünebileceğini gösterdik." ifadelerini kullanıyor.

Tavşanlar üzerindeki çalışmanın makalesi için buraya, insanlar üzerindeki çalışmanın makalesi içinse buraya tıklayabilirsiniz.
 

http://www.cnet.com/news/stem-cells-restore-sight-in-rabbits-and-humans/ Yorum Yaz
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FlyingUnderpants 3 yıl
50 sene içinde kök hücre tedavisi bir çok hastalığın dermanı olacak.
Bir diğer önemli gelişme ise hangi genin ne gibi sorunlara yol açtığını tespit etmek. Bu daha uzun zaman alacaktır.
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kadirirdem 3 yıl
inşallah bulunur görme engellli kardeşlerimizde artık görmeye kavuşurlar...
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sniper23 3 yıl
altinokta
Yıllardır takipteyim Ben kör olmadan bulurlar diye hayaller kuruyordum ama Sağ gözümde artık bir harf bile göremiyorum sol gözünde de zaten sadece bir harf görebiliyorum sanırım tedavi bana yetişmeyecek bakalım bu yıl görebiliyor olabilecek miyim hala

Ben de aynı durum, tek gözle idare etmeye çalışıyoruzda ama engelli herkesteki psikoloji bizde de var, acaba o gider mi ? Tedavisi çıkana kadar o günleri görecek gözümüz olur inşallah.
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BekirTemel 3 yıl
Ne güzel haberler, umarım olumlu gelişmeler daha da artar
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altinokta 3 yıl
Yıllardır takipteyim Ben kör olmadan bulurlar diye hayaller kuruyordum ama Sağ gözümde artık bir harf bile göremiyorum sol gözünde de zaten sadece bir harf görebiliyorum sanırım tedavi bana yetişmeyecek bakalım bu yıl görebiliyor olabilecek miyim hala
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The Balance 3 yıl
Peki körlük asıldı gözler görüyor da acaba beynin yıllardır çalışmayan o görme kısmı nasıl çalışmaya geçecek onu merak ettim. Yani görebilecekler mi?
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odyssa 3 yıl The Balance
Howard Stark
Peki körlük asıldı gözler görüyor da acaba beynin yıllardır çalışmayan o görme kısmı nasıl çalışmaya geçecek onu merak ettim. Yani görebilecekler mi?

engelsizerisim.com/...
beynin kullanılmayan kısımlarına değinmiş yazı içerisinde.
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Grand_Alexander 3 yıl
en iyimser ihtimalle 10 yıldan önce bir tedavi seçeneği olarak hastahanelerde sunulmaz malesef
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DH Misafiri 3 yıl
Teknoloji milyonlarca telefon işine yarayacağına tıpta milyonlarca çözüm olarak dönmeli artık.
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redoracle 3 yıl
İnşallah bir an önce gerçekleşirde şu 3.5 yaşında 2 gözüne kezzap atılan yavrucak,sonra gözü görmeyen ne kadar insan varsa herkes faydalanabilir.
Hakim'in sözleri bir çok insanın yürağine işlemiştir heralde,ne zaman böyle bi haber görsem o çocuk gelecek hep aklıma.
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bahner 3 yıl
Bu yapılan arastırmaların bir neticesini görebilecek miyiz acaba.
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GAMBIT 3 yıl bahner
bahner

Bu yapılan arastırmaların bir neticesini görebilecek miyiz acaba.

Bu tur gelismelerde artik insanlar hemen sonuc bekler oldu. Buyuk zaman ve caba gerektiren zor calismalar bunlar. Bugun standartlasan bircok seyin de buralara emekleye emekleye geldiklerini unutmamak gerek.

Ozellikle kok hucre calismalari devrimsel seyler. belki bizler bunlarin standart bir tedavi yontemi haline geldigini goremeyebiliriz ama gelecekte cok onemli yerleri olacak.
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