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Kong’dan yeni fragman: Canavar sayısı artıyor

2017 yılının en çok merak edilen filmlerinden birisi olan Kong: Skull Island, yeni fragmanı ile biraz daha ayrıntıya giriyor ve yeni karakterleri görücüye çıkarıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,6b
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18
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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King Kong’un geçmişine odaklanan Kong: Skull Island filminden yeni bir fragman daha geldi. Yeni fragman biraz daha ayrıntıya girerken, Kong ve dinazorlar haricinde boy gösterecek devasa canavarları da tek tek meraklılarına tanıtıyor.

Kong ve Diğerleri

1970’li yıllarda Kong’un yaşadığı adaya giden bir grup askerin maceralarını anlatan Kong: Skull Island, ilk filmin aksine Jordan Vogt-Roberts tarafından yönetiliyor. Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman ve Samuel L. Jackson ilk fragmanda da boy göstermişti. Yeni olarak John C. Reilly’nin karakterini görüyoruz.

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Diğer taraftan esrarengiz adada yeni canavarlar da ortaya çıkıyor. Kafatası Sürüngenleri olarak adlandırılan bu canavarların arasında dev bir örümcek, Komodo ejderine benzer bir sürüngen, dev bir bizon yer alıyor. Genelde hepsi ekibi avlamanın peşinde. Kong: Skull Island filmi 10 Mart 2017 tarihinde vizyonda olacak.

 

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NeroWin 3 yıl en beğenilen
Donanım Haber işi iyice abarttı. Fragmanlara falanda reklam koymayın artık...
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strathmorea 3 yıl
Kullandığınız görsel peter jackson un filminden, yani eski olandan.
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tahir40 3 yıl
Reklamınız maşallah oynuyor ama fragman oynatmıyor, Youtube API flash desteklemez uyarısı veriyor...
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gümüş_süvari 3 yıl
Remake filmlere karşı değilim.ama hollywood neden hep kendini tekrarlıyor.King Kong,Alien,Predator,Godzilla.(aslında hepsi bir filmde oynasa fena olmazdı
)Bu arada hala Jaws'ı yapmadılar farkındamısınız?
Demem o ki yeni bir kült yaratamıyorlar artık.eskide ne varsa yeniden soslayıp ısıtıp servis ediyorlar.sadece bu yaratıklı filmler için geçerli değil.geneli böyle.ama arada kazayla güzel şeylerde çıkmıyor değil.maymunlar cehennemi gibi.
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Dunsparce 3 yıl
Marvel oyuncularını toplamış adamlar
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Glorfindel1907 3 yıl
Beğenmedim açıkcası fragmanı fazla abartı olmuş görsel efektler sırıtıyor sanki king kong filmindeki kaliteyi göremedim.
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cherkesomer 3 yıl
reklam koymak için youtubeden video araklayıp siteye yükleyecek seviyeye geldiğiniz için sizi tebrik ediyorum.!
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obili 3 yıl
Kong konusu zaten var. Ne diye yenisini açıyorsunuz ki ?
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kasezo 3 yıl
surungene benzer, 4 ayagıyla yerde genızen dınazorumsu sey bıldıgın tigrex ten kopya olmuş.
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Tugrul_512bit 3 yıl
O kadar büyük yaratığın her gün 50 ton et yemesi gerek. Dinozor falan bırakmamıştır oralarda. O uzu boyunlu jurassic park dinozorlarını hani brachiosaurus gibileri falan hep hüpletmiştir.
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MALTHAEL 3 yıl
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shalashaska 3 yıl
Kong büyümüş mü ?
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Guest-F8946C419 3 yıl
Yakında evlilik programları Yeni bölümleri de yayınlanırsa şaşırmam. :)
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