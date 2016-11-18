Kong’dan yeni fragman: Canavar sayısı artıyor

King Kong’un geçmişine odaklanan Kong: Skull Island filminden yeni bir fragman daha geldi. Yeni fragman biraz daha ayrıntıya girerken, Kong ve dinazorlar haricinde boy gösterecek devasa canavarları da tek tek meraklılarına tanıtıyor.

Kong ve Diğerleri

1970’li yıllarda Kong’un yaşadığı adaya giden bir grup askerin maceralarını anlatan Kong: Skull Island, ilk filmin aksine Jordan Vogt-Roberts tarafından yönetiliyor. Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman ve Samuel L. Jackson ilk fragmanda da boy göstermişti. Yeni olarak John C. Reilly’nin karakterini görüyoruz.

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Diğer taraftan esrarengiz adada yeni canavarlar da ortaya çıkıyor. Kafatası Sürüngenleri olarak adlandırılan bu canavarların arasında dev bir örümcek, Komodo ejderine benzer bir sürüngen, dev bir bizon yer alıyor. Genelde hepsi ekibi avlamanın peşinde. Kong: Skull Island filmi 10 Mart 2017 tarihinde vizyonda olacak.