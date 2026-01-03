Giriş
    WhatsApp, çıkartma arama özelliği yeni araçlarla gelişiyor

    WhatsApp’ın yeni çıkartma arama özellikleri, filtreler ve anlık metin çıkartmalarıyla mesajlaşmayı hızlandırıyor. İşte Android beta sürümünde test edilen yeniliklerin tüm detayları:

    WhatsApp, çıkartma arama özelliği yeni araçlarla gelişiyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp çıkartma arama özelliği, Android beta sürümlerinde test edilen yeni yeniliklerle daha işlevsel hale geliyor. Popüler mesajlaşma uygulaması, kullanıcıların sohbet sırasında doğru çıkartmayı daha hızlı bulmasını ve hatta anında yeni çıkartmalar oluşturmasını hedefliyor. İlk olarak beta sürümünde ortaya çıkan özellik, sohbet çubuğuna yazılan emojilere göre otomatik çıkartma önerileri sunuyordu. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, çıkartma tepsisini açmadan veya paketler arasında manuel arama yapmadan ilgili çıkartmalara ulaşabiliyordu. Yeni test edilen araçlar ise bu altyapıyı bir adım daha ileri taşıyor.

    Filtreler ve metinle çıkartma oluşturma dönemi

    Bazı beta kullanıcılarının erişebildiği yeni sistemde, çıkartma klavyesinin üst bölümünde hızlı filtre etiketleri yer alıyor. Günlük konuşmalarda sık kullanılan ifadeleri temsil eden bu etiketler, tek dokunuşla arama başlatılmasını sağlıyor ve ilgili anahtar kelimeyi otomatik olarak çıkartma arama alanına ekliyor. Böylece kullanıcı, yazmakla uğraşmadan doğrudan sonuçlara ulaşabiliyor.

    Bu filtrelerin çalışma mantığı, WhatsApp’ın emoji ve metin eşleştirme altyapısına dayanıyor. Seçilen kelimeyle ilişkili emojiler üzerinden arama yapılıyor ve öncelikle kullanıcının kişisel çıkartma kütüphanesindeki sonuçlar gösteriliyor. Bu yaklaşım, sık kullanılan ve daha önce kaydedilmiş çıkartmalara hızlı erişim sağlarken, aynı zamanda alışkanlıkların korunmasına yardımcı oluyor. Kişisel koleksiyondaki sonuçların ardından ise arama, WhatsApp’ın desteklediği harici çıkartma kaynaklarına genişletiliyor.

    Bu genişletilmiş arama yapısı sayesinde kullanıcılar, üçüncü taraf çıkartma paketlerini tek tek incelemek zorunda kalmadan yeni içerikler keşfedebiliyor. Ayrıca yeni sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri ise özel metin çıkartmaları oluşturma imkânı. Arama sonuçlarının en üstünde yer alan ilk birkaç öğe, mevcut çıkartma paketlerinden değil, önceden tanımlanmış şablonlardan dinamik olarak oluşturuluyor. Kullanıcı, arama alanına bir kelime veya kısa bir ifade yazdığında, bu metin farklı görsel stillerle anında çıkartmaya dönüştürülüyor. Filtre kullanmak zorunlu olmadığı için, tamamen serbest bir şekilde metin girerek de aynı sonuçlara ulaşmak mümkün oluyor.

