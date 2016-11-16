Intel sürücüsüz araçlar için 250 milyon dolar bütçe ayırdı

Geleceğin en önemli teknolojilerinden birisi şüphesiz sürücüsüz araçlar olacak ve buna yönelik yatırımlar giderek artıyor. Intel önümüzdeki yıllar için sürücüsüz araç teknolojilerine büyük yatırımlar yapacağını açıkladı.

2 Yıl için 250 Milyon Dolar

Los Angeles otomobil fuarında konuşan Intel patronu Brian Krzanich, önümüzdeki iki yıl boyunca sürücüsüz araç teknolojilerine 250 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı. Yatırım alanı içerisinde yeni nesil bağlantı, iletişim, yapay zeka, güvenlik gibi pek çok konu girecek.

Intel yükselmeye başlayan bu trendden daha fazla uzak kalmak istemiyor. Bir dönem mobil pazarda yaşadığı hayal kırıklıklarını unutmayan firma, giyilebilir cihaz ve Nesnelerin İnterneti sektörüne tam zamanında önemli yatırımlar yaptı. Şimdi sürücüsüz araçlar için de kolları sıvamış durumda.

Intel sürücüsüz araçların temelinde yer almayı planlıyor. Farklı yonga tasarımları ile verinin işlenmesi konusunda rol oynamayı isteyen firma pek çok önemli ortaklıklar da yapacak. Hali hazırda BMW ve sürücü yardımcı yazılımları konusunda uzman İsrailli Mobileye ile 2021 yılında ilk sürücüsüz aracı yollara çıkarmak için ortaklığa başlamış durumda.

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Sürücüsüz araç dendiği zaman akla ilk olarak sahibine herhangi bir iş düşürmeden gidilecek noktaya ulaşabilen araçlar geliyor. Bununla birlikte sadece otonom değil birbirine bağlı arabaların kaza riskini en aza indirmesi veya trafik yoğunluğunun otomatik yönlendirme ile dağıtılması gibi pek çok avantaj da şehirlere sunulabilecek. Bu bakımdan sürücüsüz araç teknolojileri büyük önem taşıyor. Üreticiler yanında devletler de bu konuya büyük yatırımlar yapıyor.