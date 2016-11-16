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Intel sürücüsüz araçlar için 250 milyon dolar bütçe ayırdı

Yonga sektörünün dev isimlerinden olan Intel, sürücüsüz araç teknolojilerine 250 milyon dolarlık bir yatırım planlıyor. Firma bu sayede sektörün merkezinde yer alacak.
2 yıl
1,7b
1
7
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Geleceğin en önemli teknolojilerinden birisi şüphesiz sürücüsüz araçlar olacak ve buna yönelik yatırımlar giderek artıyor. Intel önümüzdeki yıllar için sürücüsüz araç teknolojilerine büyük yatırımlar yapacağını açıkladı.

2 Yıl için 250 Milyon Dolar

Los Angeles otomobil fuarında konuşan Intel patronu Brian Krzanich, önümüzdeki iki yıl boyunca sürücüsüz araç teknolojilerine 250 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı. Yatırım alanı içerisinde yeni nesil bağlantı, iletişim, yapay zeka, güvenlik gibi pek çok konu girecek.

Intel yükselmeye başlayan bu trendden daha fazla uzak kalmak istemiyor. Bir dönem mobil pazarda yaşadığı hayal kırıklıklarını unutmayan firma, giyilebilir cihaz ve Nesnelerin İnterneti sektörüne tam zamanında önemli yatırımlar yaptı. Şimdi sürücüsüz araçlar için de kolları sıvamış durumda.

Intel sürücüsüz araçların temelinde yer almayı planlıyor. Farklı yonga tasarımları ile verinin işlenmesi konusunda rol oynamayı isteyen firma pek çok önemli ortaklıklar da yapacak. Hali hazırda BMW ve sürücü yardımcı yazılımları konusunda uzman İsrailli Mobileye ile 2021 yılında ilk sürücüsüz aracı yollara çıkarmak için ortaklığa başlamış durumda.

Ayrıca Bkz. "Apple’ın görkemli tarihi 300$’lık bu kitapta"

Sürücüsüz araç dendiği zaman akla ilk olarak sahibine herhangi bir iş düşürmeden gidilecek noktaya ulaşabilen araçlar geliyor. Bununla birlikte sadece otonom değil birbirine bağlı arabaların kaza riskini en aza indirmesi veya trafik yoğunluğunun otomatik yönlendirme ile dağıtılması gibi pek çok avantaj da şehirlere sunulabilecek. Bu bakımdan sürücüsüz araç teknolojileri büyük önem taşıyor. Üreticiler yanında devletler de bu konuya büyük yatırımlar yapıyor. 

 

http://www.theverge.com/2016/11/15/13641772/intel-250-million-self-driving-cars-la-auto-show Yorum Yaz
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-dehşet- 2 yıl en beğenilen DjarumBlack-
FSOCIETY
kaza oranları yüzde bin dörtyüz artar hikaye bunlar

Hiçbirşey üretmeyen yurdum insanının klâsik yorumu: Hikaye bunlar!
Size kalsa tekerlek bile icat edilmemiş olurdu.
FSOCIETYkaza oranları yüzde bin dörtyüz artar hikaye bunlarHiçbirşey üretmeyen yurdum insanının klâsik yorumu: Hikaye bunlar!
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1 Yanıt Yanıtla +12
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aycibin 2 yıl
bizde de çok ciddi yatırım var tabi olmaz mı...teknoloji TR'den sorulur
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deniz_sea 2 yıl
Parayı kesin arabalarınızda benim işlemcimi kullanın alın size bu kadar para diyebilmek için ayırmışlardır...
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Tugrul_512bit 2 yıl
arabanın arka kapısı
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DjarumBlack- 2 yıl
kaza oranları yüzde bin dörtyüz artar hikaye bunlar
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-dehşet- 2 yıl DjarumBlack-
FSOCIETY
kaza oranları yüzde bin dörtyüz artar hikaye bunlar

Hiçbirşey üretmeyen yurdum insanının klâsik yorumu: Hikaye bunlar!
Size kalsa tekerlek bile icat edilmemiş olurdu.
1 Yanıt Yanıtla +12
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infectedvoice 2 yıl DjarumBlack-
araç alkol almaz
araç aşırı sürat yapmaz
araç psikolojik nedenlerle agresif sürmez
araç tampon tampona takip yapmaz
araç sisleri çakallık olsun diye yakıp milletin gözlerini rahatsız etmez sinir bozmaz
araç egosunu tatmin için selektör yapmaz el kol hareketi yapmaz
araç uykulu olmaz sürüş esnasında uyumaz
araç sürüş esnasında telefonla konuşmaz
araç kırmızıda geçmez
araç nedensiz ve sinyalsiz şerit değiştirmez
kaza oranları konusunda hala aynı fikirde misiniz?
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