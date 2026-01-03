Giriş
    Instagram CEO’sundan çarpıcı uyarı: Gördüklerimize güvenme dönemi sona erdi

    Instagram CEO’su Adam Mosseri, yapay zeka çağında fotoğraf ve videolara güvenmenin giderek zorlaştığını söyledi. Mosseri’ye göre dijital dünyada gerçeklik varsayımı yerini şüpheye bırakıyor.

    Instagram CEO’su uyardı: Gördüklerimize güvenme dönemi sona erdi Tam Boyutta Gör
    Instagram CEO’su Adam Mosseri, 2025’i kapatırken paylaştığı kapsamlı bir sunumda dijital dünyada hızla büyüyen “sonsuz sentetik içerik” çağının, gerçeklik algısını kökten sarstığını ve dünyanın platformdan daha hızlı değiştiğini söyledi. Mosseri’ye göre artık fotoğraf ve videoların, yaşanmış bir anı doğru şekilde yansıttığını varsaymak mümkün değil.

    Mosseri, uzun süre boyunca fotoğraf ve videoların büyük ölçüde gerçeği yansıttığına güvenerek yaşadığımızı ancak bunun artık geçerli olmadığını belirtiyor. “Gördüklerimizin varsayılan olarak gerçek olduğunu kabul etmekten, işe şüpheyle başlamaya geçeceğiz. Bir içeriği kimin, hangi amaçla paylaştığına dikkat edeceğiz. Bu kolay olmayacak çünkü genetik olarak gözlerimize inanma eğilimindeyiz” diyen CEO, buna alışmanın yıllar alacağını ifade etti.

    Farkı ayırt etmek giderek zorlaşacak

    Mosseri, bu yeni dönemde Instagram ve benzeri platformların evrilmesi gerektiğini söylüyor. Ona göre öncelik, en iyi yaratıcı araçların geliştirilmesi, yapay zeka ile üretilen içeriklerin açık şekilde etiketlenmesi ve gerçek içeriklerin doğrulanması olmalı. Ayrıca içeriği paylaşan hesaplara dair güvenilirlik sinyallerinin öne çıkarılması ve özgün içeriklerin algoritmalarda daha iyi sıralanması gerektiğini savunuyor.

    CEO’nun bu söylemlerini normal şartlarda değerli olarak nitelendirebilirdik ancak gelinen noktada bu önerilerin gecikmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bununla birlikte açıkçası “AI slop” olarak adlandırılan niteliksiz yapay zeka içeriklerinden veya diğer kaliteli örneklerden bir kurtuluş pek mümkün görünmüyor. Çok yakında bir süre sonra “gerçek” fotoğrafları sahip oldukları “kusurlarla” tespit edeceğiz. Ancak yapay zeka bu kusurları da kusursuz biçimde taklit etmeye başladığında bu işaretlerin de bir anlamı olmayacak.

    Mosseri, gelecekte çözümün içerikte değil kaynağında aranacağını düşünüyor. Bu noktada kameraların çektiği görüntülere kriptografik imza eklemesi, yani görsellerin adeta dijital bir parmak izi taşıması gerektiğini savunuyor. Böylece gerçek medya, sonradan eklenen etiketler ya da filigranlar yerine çekildiği anda doğrulanabilir hale gelebilecek.

