    NSosyal’e büyük güncelleme: Milli altyapıya geçildi, yeni özellikler eklendi

    Yeni güncelleme ile NSosyal'in altyapısı tamamen yenilendi ve Mastadon altyapısı yerine yerli ve milli altyapıya geçildi. Hikaye özelliği eklendi, Medya özelliği geri geldi.

    NSosyal’e büyük güncelleme: Milli altyapıya geçildi, yeni özellik Tam Boyutta Gör
    2N Sosyal tarafından geliştirilen yerli ve milli sosyal medya platformu NSosyal’e bugüne kadarki en büyük güncelleme geldi. Uygulamanın altyapısı komple yenilenirken ayrıca hikaye gibi yeni özellikler de eklendi. NSosyal’den yapılan açıklamada kullanıcı sayısının 1,7 milyonu aştığı duyuruldu.

    Milli altyapıya geçildi

    NSosyal kullanıma sunulduğunda Almanya merkezli Mastodon açık kaynak sosyal medya platformu altyapısını kullanılıyordu. Nsosyal, bu altyapıyı tamamen geride bırakarak TEKNOFEST girişimcileri tarafından uçtan uca sıfırdan kodlanan özgün ve milli yazılımla yeniden inşa edildi. NSosyal tamamen milli yazılım altyapısına kavuştu.

    Tüm veriler Türkiye’de tutuluyor

    Platformun Mastadon ile bağlantısının kaldırılması ile birlikte tüm kullanıcı verileri de Türkiye’deki yerel sunuculara taşındı. Milli yazılım altyapısının kullanılmasıyla birlikte, verilerin yurt dışına çıkışı engellenirken siber güvenlik standartları en üst seviyeye çıkarıldı. Platform yeni mimariyle beraber modüler, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı bir sistem altyapısına kavuştu.

    NSosyal’e büyük güncelleme: Milli altyapıya geçildi, yeni özellik Tam Boyutta Gör

    NSosyal’den yapılan açıklamaya göre kullanıcıları uygulama içerisinde saatlerce tutmaya yönelik manipülatif yöntemlerin kullanmadan şeffaf akış allgoritmaları kullanılıyor. Kişisel verilerin gizliliğine ve mahremiyete odaklanıyor.

    NSosyal’e büyük güncelleme: Milli altyapıya geçildi, yeni özellik Tam Boyutta Gör

    NSosyal bünyesinde kullanılan yapay zeka modeli ile platformdaki moderasyon süreçleri hızlanırken, spam, bot hesaplar ve manipülasyon girişimleri en aza indiriliyor. Kullanıcı güvenliğini merkeze alan sistem, mobil ve web platformlarında performans odaklı bir çalışma prensibini de gözetiyor. Ayrıca “ahlaklı yapay zeka” olarak bilinen T3AI yapay zeka botu da NSosyal üzerinden kullanıcılara hizmet vermeye devam ediyor.

    Nsosyal'i App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirebilir veya Nsosyal.com'dan platforma erişebilirsiniz.

