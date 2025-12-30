NSosyal’e büyük güncelleme: Milli altyapıya geçildi, yeni özellikler eklendi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör 2N Sosyal tarafından geliştirilen yerli ve milli sosyal medya platformu NSosyal’e bugüne kadarki en büyük güncelleme geldi. Uygulamanın altyapısı komple yenilenirken ayrıca hikaye gibi yeni özellikler de eklendi. NSosyal’den yapılan açıklamada kullanıcı sayısının 1,7 milyonu aştığı duyuruldu.

Milli altyapıya geçildi

NSosyal kullanıma sunulduğunda Almanya merkezli Mastodon açık kaynak sosyal medya platformu altyapısını kullanılıyordu. Nsosyal, bu altyapıyı tamamen geride bırakarak TEKNOFEST girişimcileri tarafından uçtan uca sıfırdan kodlanan özgün ve milli yazılımla yeniden inşa edildi. NSosyal tamamen milli yazılım altyapısına kavuştu.

Teslalara Apple araba anahtarı desteği geliyor 1 gün önce eklendi

Tüm veriler Türkiye’de tutuluyor

Platformun Mastadon ile bağlantısının kaldırılması ile birlikte tüm kullanıcı verileri de Türkiye’deki yerel sunuculara taşındı. Milli yazılım altyapısının kullanılmasıyla birlikte, verilerin yurt dışına çıkışı engellenirken siber güvenlik standartları en üst seviyeye çıkarıldı. Platform yeni mimariyle beraber modüler, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı bir sistem altyapısına kavuştu.

Tam Boyutta Gör

NSosyal’den yapılan açıklamaya göre kullanıcıları uygulama içerisinde saatlerce tutmaya yönelik manipülatif yöntemlerin kullanmadan şeffaf akış allgoritmaları kullanılıyor. Kişisel verilerin gizliliğine ve mahremiyete odaklanıyor.

Tam Boyutta Gör

NSosyal bünyesinde kullanılan yapay zeka modeli ile platformdaki moderasyon süreçleri hızlanırken, spam, bot hesaplar ve manipülasyon girişimleri en aza indiriliyor. Kullanıcı güvenliğini merkeze alan sistem, mobil ve web platformlarında performans odaklı bir çalışma prensibini de gözetiyor. Ayrıca “ahlaklı yapay zeka” olarak bilinen T3AI yapay zeka botu da NSosyal üzerinden kullanıcılara hizmet vermeye devam ediyor.

Nsosyal'i App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirebilir veya Nsosyal.com'dan platforma erişebilirsiniz.

NSosyal Sosyal Ücretsiz

NSosyal 2N MEDYA ANONIM SIRKETI Sosyal Ağ 72,3 MB

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

NSosyal’e büyük güncelleme: Milli altyapıya geçildi, yeni özellik

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: