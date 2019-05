Konsollara rakip oyuncu kasası: Corsair Bulldog

Corsair bugün Tayvan'da düzenlediği bir etkinlikte yeni bilgisayar kasası Corsair Bulldog'u tanıttı. Sıra dışı bir görünüme sahip Bulldog hem tasarımı hem de yetenekleri ile salonlarda konsolların yerini almaya aday.

Güzel ve kompakt görünen bilgisayar özellikle güçlü donanımı ve sessiz yapısı ile de dikkat çekiyor. İçeriğinde ana bilgisayar bileşenlerini içermeyen Bulldog, DIY (do it yourself) şeklinde tabi edilen "kendin oluştur" mantığına sahip.

Örneğin 400 dolarlık fiyat etiketine sahip paket : Bulldog bilgisayar kasası, yeni nesil işlemcilere destek sunan bir mini-ITX anakart, 600W güç kaynağı yanında işlemci ve ekran kartı için özel sıvı soğutma sistemlerine de sahip olacak. İşlemci için Hydro Series H5SF sıvı soğutma çözümü tercih edilirken grafik birimi için ise HG10 sıvı soğutma kasası ve Hydro Serie H55 sıvı soğutucu tercih edilmiş.

Piyasada bulunan Nvidia ve AMD ekran kartlarının hepsine destek sunmayı amaçlayan Bulldog bu konuda kullanıcılara hali hazırda sahip oldukları kartı kullanma imkanı da sunmuş oluyor. Özellikle güçlü ve sessiz soğutma sistemleri ile üst seviye işlemci ve grafik kartlarını soğutabilecek kasa bu sayede akıcı bir 4K oyun deneyimi yaşatmayı hedefliyor. 32 GB DDR4 bellek yuvasına sahip olacak Bulldog ayrıca 7.1 kanal ses çıkışı gibi ayırt edici özelliklere de sahip. Bulldog'un 2015 yılının son çeyreğinde piyasada yer alması bekleniyor.

Ayrıca Corsair Bulldog ile birlikte "Lapdog" adını verdiği yeni bir ürünü daha tanıttı. Dizüstü klavye ve mouse seti olarak bahsedebileceğimiz ürün Bulldog gibi salona konumlandırılabilecek kasalara sahip kullanıcıları hedef alıyor. Batarya problemi yaşamamak adına kablolu kullanıma uygun şekilde tasarlanan Lapdog klavye ve mouse'unuzu dizüstünde kullanabilmenize imkan sunuyor. Klavyesiz versiyonu 89 dolar fiyata sahip ürünün klavyeli modeli 199 dolardan satılacak.