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Konsollara rakip oyuncu kasası: Corsair Bulldog

3 yıl
6,2b
1
23
Çevre Birimleri
Oğuz Avcı
Editör
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Konsollara rakip oyuncu kasası: Corsair Bulldog
 
Corsair bugün Tayvan'da düzenlediği bir etkinlikte yeni bilgisayar kasası Corsair Bulldog'u tanıttı. Sıra dışı bir görünüme sahip Bulldog hem tasarımı hem de yetenekleri ile salonlarda konsolların yerini almaya aday.
Güzel ve kompakt görünen bilgisayar özellikle güçlü donanımı ve sessiz yapısı ile de dikkat çekiyor. İçeriğinde ana bilgisayar bileşenlerini içermeyen Bulldog, DIY (do it yourself) şeklinde tabi edilen "kendin oluştur" mantığına sahip. 
Konsollara rakip oyuncu kasası: Corsair Bulldog
 
Örneğin 400 dolarlık fiyat etiketine sahip paket : Bulldog bilgisayar kasası, yeni nesil işlemcilere destek sunan bir mini-ITX anakart, 600W güç kaynağı yanında işlemci ve ekran kartı için özel sıvı soğutma sistemlerine de sahip olacak. İşlemci için Hydro Series H5SF sıvı soğutma çözümü tercih edilirken grafik birimi için ise HG10 sıvı soğutma kasası ve Hydro Serie H55 sıvı soğutucu tercih edilmiş.
Konsollara rakip oyuncu kasası: Corsair Bulldog
 
Piyasada bulunan Nvidia ve AMD ekran kartlarının hepsine destek sunmayı amaçlayan Bulldog bu konuda kullanıcılara hali hazırda sahip oldukları kartı kullanma imkanı da sunmuş oluyor. Özellikle güçlü ve sessiz soğutma sistemleri ile üst seviye işlemci ve grafik kartlarını soğutabilecek kasa bu sayede akıcı bir 4K oyun deneyimi yaşatmayı hedefliyor. 32 GB DDR4 bellek yuvasına sahip olacak Bulldog ayrıca 7.1 kanal ses çıkışı gibi ayırt edici özelliklere de sahip. Bulldog'un 2015 yılının son çeyreğinde piyasada yer alması bekleniyor.
Konsollara rakip oyuncu kasası: Corsair Bulldog
 
Ayrıca Corsair Bulldog ile birlikte "Lapdog" adını verdiği yeni bir ürünü daha tanıttı. Dizüstü klavye ve mouse seti olarak bahsedebileceğimiz ürün Bulldog gibi salona konumlandırılabilecek kasalara sahip kullanıcıları hedef alıyor. Batarya problemi yaşamamak adına kablolu kullanıma uygun şekilde tasarlanan Lapdog klavye ve mouse'unuzu dizüstünde kullanabilmenize imkan sunuyor. Klavyesiz versiyonu 89 dolar fiyata sahip ürünün klavyeli modeli 199 dolardan satılacak.
Konsollara rakip oyuncu kasası: Corsair Bulldog

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uysaloguz 3 yıl en beğenilen
dark dragon
Adamlar 400 dolara konsol satıyor yanında oyun bile veriyor. Bu da o paraya sırf kasa satıyor neymiş konsolara rakipmis

Oyun fiyatlarından haberiniz yok herhalde. Aradaki fark 2-3 oyun satın aldığınızda ortadan kalkacaktır ve sonrasında artıya geçersiniz. Üstelik bilgisayar ile yapacaklarınızı konsol ile karşılaştıramazsınız...
dark dragonAdamlar 400 dolara konsol satıyor yanında oyun bile veriyor. Bu da o paraya sırf kasa satıyor neymiş konsolara rakipmis
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Curimo 3 yıl
dark dragon
Orijinalden alıntı: uysaloguz
Orijinalden alıntı: dark dragonAdamlar 400 dolara konsol satıyor yanında oyun bile veriyor. Bu da o paraya sırf kasa satıyor neymiş konsolara rakipmis
Oyun fiyatlarından haberiniz yok herhalde. Aradaki fark 2-3 oyun satın aldığınızda ortadan kalkacaktır ve sonrasında artıya geçersiniz. Üstelik bilgisayar ile yapacaklarınızı konsol ile karşılaştıramazsınız...
Oyunlar çok ucuz dostum teknosadan alıyordum ben oyunlari 300 liraya
saka bir yana simdi fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama su konu başlıklarında araştırma yap ve öğren. Ps4 dijital takas ve kardeşlik grubu Endonezya ve Hong Kong psn Enpara psn kampanyasi Forum ikinci el konsol oyun bölümü Takas yapan dükkânlar US psn ve amazondan gift card ile oyun alma.

Herkesin sizin gibi bütün gün ikinci el forumlarında, sitelerinde gezip uygun fiyatlı oyunlar aramaya zamanı; tanımadığı insanlarla alışverişler yapmaya, güven aramaya, oluşturmaya çalışmaya, "kardeşlik" denilen saçmalıkla tanımadığı insanlara kendini "göbek bağıyla" bağlamaya, satın aldığı bir oyunun fiyatını uyguna getirebilmek için oynar oynamaz elinden çıkarmaya çalışmaya, zaman gelir ki canı tekrar oynamak istediğinde yerinde yeller estiğini görmeye mecburiyeti mi var???
dark dragonOrijinalden alıntı: uysaloguzOrijinalden alıntı: dark dragonAdamlar 400 dolara konsol satıyor yanında oyun bile veriyor. B...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Batumatu 3 yıl
Diy açılımını kendin oluştur diye çevirmiş. Yıllardır internet dünyasında KENDİN YAP diye kullanılıyor ve doğru çevirisi budur. Bir yerinizden çevirmişsiniz afedersiniz.
Diy açılımını kendin oluştur diye çevirmiş. Yıllardır internet dünyasında KENDİN YAP diye kullanılıyor ve doğru çevirisi budur. Bir yerinizden çevirmişsiniz afe...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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AcılıUçanTaco 3 yıl
Tutmaz
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hamza5806 3 yıl
Rakip değil fiyatı çok yüksek keşke rakip olsa ama sony ve mictosoft işi iyice tekellerine aldilar
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2000li 3 yıl
Bilgisayarim varsa bunu niye alim
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lostlast 3 yıl
çalıştıramadiklari cihaz demi :)
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CVenturas 3 yıl
Corsairı sevmem fakat gerçekten PC sektörüne emek veren, yenilikçi düşüncelere sahip olan dinamik bir firma. Bu tarz çözümler sunması daralan pazarın biraz soluk almasına katkıda bulunabilir. Fikir harika. Dizüstü oyuncu klavye mouse seti de mükemmel düşünülmüş. Tutarsa gerçekten hoş olabilir. Fakat fiyat konusunda rekabetçi olması lazım diye düşünüyorum.
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magicrea 3 yıl
Kasa + psu + işlemci için soğutucu + ekran kartı için soğutucu sanırım pakette bu dördü var.
herkese hitap etmeyebilir ama bana hitap etti. TR ye uygun fiyatla girerse ve kullanışlılık açısında sorunları yoksa ben almayı aklımdan geçirdim.
ek olarak; illaki bunu alıp oyun oynayacaksın diye bir kaide yok.
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tricore 3 yıl
bence soğutma sistemlerinin reklamını yapıyorlar , hani isterseniz gibisinden.
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gs09gs09 3 yıl
ya konsola rakip ne anlamadım bilader :D hiç bir zaman bir konsol kullanmadım ama Ulan için boş bi kasa nasıl oluyoda konsola rakip oluyo bide 400 dolar :D metale gümüş yada altın mı karıştırmışlarda pahalı yoksa iki demiri alminyumu bükmek bu kadar maliyetlimi :D inanın boş kasalara verilen paralara şaşırıyorum açıkcası içinde olursa bi power oluyo olmazsa oda yok ee neymiş 300 dolar 600 dolar :D alla allah performansa bi katkısı varda biz mi bilmioz bu kasaların yoksa ben tasarımını görünüşü beğendim diyipte mi alıyolar öyleyse bilemicem tabi :D tasarıma 400 dolar vermek hiç mantıklı değil 80 tl de kasa var on numara 5 yıldız içini doldur gitsin :D
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Umutcan 3 yıl
Sadece kasa olduğunu kim çıkardı?
Örneğin 400 dolarlık fiyat etiketine sahip paket : Bulldog bilgisayar kasası, yeni nesil işlemcilere destek sunan bir mini-ITX anakart, 600W güç kaynağı yanında işlemci ve ekran kartı için özel sıvı soğutma sistemlerine de sahip olacak


Ama pc ile konsol maliyet bazında tabi ki karşılaştırılamaz, maddi sıkıntısı olan konsol tercih eder. Bütçesi iyi olan da toplar bir extreme pc, grafiklerin tadına vararak oynar.
Ne kadar ekmek o kadar köfte olayı. Konsollarda 7850gpu'su var. Hitap ettikleri kitle farklı. Ayrıca pc oyun makinesinden ibaret değildir. Birini tercih edenin zaten alıştıysa diğerine geçmesi gibi bir durum olmaz.
Dolayısıyla boşa karşılaştırmaya uğraşmayın ikisini de alacak kitle belli, ne deseniz de diğerini tercih etmez.
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andrewgoudelock 3 yıl
Türkiye'ye geliş fiyatı ne olur? Ve ne zamana gelir? Bu makineyi istiyorum.
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OldGamers86 3 yıl
Curimo
dark dragon
uysaloguz
dark dragonAdamlar 400 dolara konsol satıyor yanında oyun bile veriyor. Bu da o paraya sırf kasa satıyor neymiş konsolara rakipmis
Oyun fiyatlarından haberiniz yok herhalde. Aradaki fark 2-3 oyun satın aldığınızda ortadan kalkacaktır ve sonrasında artıya geçersiniz. Üstelik bilgisayar ile yapacaklarınızı konsol ile karşılaştıramazsınız...
Oyunlar çok ucuz dostum teknosadan alıyordum ben oyunlari 300 liraya
saka bir yana simdi fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama su konu başlıklarında araştırma yap ve öğren. Ps4 dijital takas ve kardeşlik grubu Endonezya ve Hong Kong psn Enpara psn kampanyasi Forum ikinci el konsol oyun bölümü Takas yapan dükkânlar US psn ve amazondan gift card ile oyun alma.
Herkesin sizin gibi bütün gün ikinci el forumlarında, sitelerinde gezip uygun fiyatlı oyunlar aramaya zamanı; tanımadığı insanlarla alışverişler yapmaya, güven aramaya, oluşturmaya çalışmaya, kardeşlik denilen saçmalıkla tanımadığı insanlara kendini göbek bağıyla bağlamaya, satın aldığı bir oyunun fiyatını uyguna getirebilmek için oynar oynamaz elinden çıkarmaya çalışmaya, zaman gelir ki canı tekrar oynamak istediğinde yerinde yeller estiğini görmeye mecburiyeti mi var???

Sonunda doğru düzgün bir yazı. Ps4 sahibi olduğum halde kardeşliği kullanmıyorum. Şaka gibi. Oturup da adam arayacağım kardeşlik için...
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PlayforFun 3 yıl OldGamers86
The Benefit
Curimo
Orijinalden alıntı: dark dragon
Orijinalden alıntı: uysaloguz
Orijinalden alıntı: dark dragonAdamlar 400 dolara konsol satıyor yanında oyun bile veriyor. Bu da o paraya sırf kasa satıyor neymiş konsolara rakipmis
Oyun fiyatlarından haberiniz yok herhalde. Aradaki fark 2-3 oyun satın aldığınızda ortadan kalkacaktır ve sonrasında artıya geçersiniz. Üstelik bilgisayar ile yapacaklarınızı konsol ile karşılaştıramazsınız...
Oyunlar çok ucuz dostum teknosadan alıyordum ben oyunlari 300 liraya
saka bir yana simdi fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama su konu başlıklarında araştırma yap ve öğren. Ps4 dijital takas ve kardeşlik grubu Endonezya ve Hong Kong psn Enpara psn kampanyasi Forum ikinci el konsol oyun bölümü Takas yapan dükkânlar US psn ve amazondan gift card ile oyun alma.
Herkesin sizin gibi bütün gün ikinci el forumlarında, sitelerinde gezip uygun fiyatlı oyunlar aramaya zamanı; tanımadığı insanlarla alışverişler yapmaya, güven aramaya, oluşturmaya çalışmaya, kardeşlik denilen saçmalıkla tanımadığı insanlara kendini göbek bağıyla bağlamaya, satın aldığı bir oyunun fiyatını uyguna getirebilmek için oynar oynamaz elinden çıkarmaya çalışmaya, zaman gelir ki canı tekrar oynamak istediğinde yerinde yeller estiğini görmeye mecburiyeti mi var???

Sonunda doğru düzgün bir yazı. Ps4 sahibi olduğum halde kardeşliği kullanmıyorum. Şaka gibi. Oturup da adam arayacağım kardeşlik için...

9 yıldır arkadaşım olan biriyle Ps3ten bu yana kardeşlik yapıyoruz. Oyum zevklerimiz aynı, bazen aldığımız oyunlar bilgisayardan daha uygun fiyata geliyor. İkimizde de konsol olduğundan, "senin cihaz kaldırır mı, benim cihaz iyi değil kaldırmaz o oyunu almayalım." gibi sıkıntılarımız yok. Bilgisayarda CS:GO oynuyoruz uzun zamandır. Salak saçma ban sistemi ve hileciden geçirmeyen yapısıyla bir kez daha iyiki konsol almışım diyorum. Sadece bilgisayara çıkan oyunları da kaldıran bir bilgisayarım var, bu şekilde idare ediyoruz. Varsa öyle bir yakınınız tavsiye ederim.
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