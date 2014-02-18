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Koşu odaklı iOS uygulaması Runmeter güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Koşu odaklı iOS uygulaması Runmeter güncellendi
iOS 6 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak çalışabilen koşu temelli uygulama Runmeter, 10.2 sürümüne güncellendi.

Oldukça sade bir arayüzle gelen Runmeter, GPS temelinde kişilerin yaptıkları koşuları kayıt altına alıyor ve ayrıntılı olarak yakılan kalori, toplam süre, tur zamanı ve mesafe gibi verileri gösterebiliyor. Yapılan mesafeleri Google Maps üzerinden işaretleyebilen ve buradan planlama yaparak iCloud desteğinde diğer cihazlarla senkronize edebilen uygulama, dahili takvimiyle de planlama sürecine yardımcı olabiliyor. Yayınlanan yeni sürümüyle Apple'ın iPhone 5S içerisinde karşımıza çıkarttığı M7 yardımcı işlemcisine destek vermeye başlayan uygulama, aynı zamanda iç mekan çalışmalarını da kayıt sürecine dahil edebiliyor, adım sıklığını gösterebiliyor ve bu kayıtları tüm gün boyunca devam ettirebiliyor.

Runmeter uygulamasına buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id326498704?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mianfei 5 yıl
Grafiklere koşarken baktım ve yere kapaklandım, ambulanstan yazıyorum hemşire çok tatlı, çok sağolun..
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