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Kullanıcılarına dünyayı gösteren Mac uygulaması: World View Live Wallpaper

Todd Medema tarafından hazırlanan Mac uygulamalarından World View Live Wallpaper, sistemlerin masaüstünü statik yapıdan kurtarıyor ve harika görsellerle dünyayı gözler önüne seriyor.
3 yıl
1,6b
1
2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kullanıcılarına dünyayı gösteren Mac uygulaması: World View Live Wallpaper
OSX 10.10 ve üzeri 64-bit Mac sistemler için hazırlanan ilginç uygulamalardan World View Live Wallpaper, tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.
Herhangi bir arayüzü bulunmayan ve yüklendiği sistemlerin üst barına yerleşen World View Live Wallpaper, kişilerin karşısına her bir dakikada değişen duvar kağıtları getiriyor. Görselleri dijital animasyonlar yerine gerçek dünyadan seçen uygulama, kullandığı yüksek kaliteli fotoğraflar ile dünyanın farklı yerlerindeki doğal ve mimari güzellikleri ekranımıza aktarıyor.
Bu görüntüleri arka planda indiren ve batarya süresine olumsuz bir katkıda bulunmayan World View Live Wallpaper uygulaması, kişilerin ufkunu açmasıyla denenmeyi hakediyor.
Daha önce 32 TL'ye satılan World View Live Wallpaper, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor. 
Kullanıcılarına dünyayı gösteren Mac uygulaması: World View Live Wallpaper
 

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Roark 3 yıl
kuvva ücretsiz olsa ya :)
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gidakontrol 3 yıl
bu sene cıkan ugulama ıcın tarıhınde ılkkez komık olmus
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