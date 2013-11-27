Kullanıcılarına verimlilik noktasında yardımcı olabilen iOS uygulaması Procraster güncellendi

Apple'ın iOS 7 işletim sistemli iPhone ve iPod Touch cihazlarıyla uyumlu olarak kullanılabilen ve Simen Solbakken adlı geliştirici tarafından hazırlanan uygulamalardan Procraster, yeni özellikler ile 1.0.2 sürümüne güncellendi.

Yapılacak listesi oluşturma uygulamalarında farklı bir amaç için hazırlanan Procraster, kişilerin belirledikleri proje ya da görevlerin tamamlanması noktasında devreye giriyor. Yönelttiği 6 farklı problem üzerinden yol gösterici bir görev üstelenen, seçilen görevlerin belirlenen zaman dilimleri içerisinde bitirilmesini destekleyen ve yapılan çalışmaları motivasyon sağlamak amacıyla grafiksel olarak sunan uygulama, yayınlanan 1.0.2 sürümüyle ise artık proje listesi oluşturabiliyor, takvim entegrasyon ve zaman kontrol desteğine kavuşuyor ve aynı zamanda birçok dil ile genel hatadan kurtuluyor.

1,79 TL fiyat etiketiyle satılan sade ara yüzlü Procraster uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id654662054?mt=8