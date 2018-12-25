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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ülkeler, küresel konumlandırma sistemleri için yarışıyor

Küresel konumlama sistemi ülkeler arası bir yarışa sebep oluyor. Geleceğin teknolojilerine daha iyi bir alt yapı sunmak isteyen devletler kendi sistemlerine yatırım yapmaya devam edecek.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Ülkeler, küresel konumlandırma sistemleri için yarışıyor
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Otonom sürüş özelliği bulunan araçlar, askeri teknolojiler ve gündelik hayat için önemini gün geçtikçe artıran küresel konumlama teknolojileri ülkelerin birbiriyle yarıştığı noktaya geldi. Bu kapsamda ABD’nin GPS, Rusya’nın GLONASS ve Avrupa Birliği’nin Galileo sistemine ek olarak Çin de kendi küresel konumlama sistemini Beidou adıyla geliştirmeye devam ediyor.

GPS'e yeni rakipler

Çoğumuzun navigasyon amacıyla da kullandığı GPS sistemi ABD Hava Kuvvetleri tarafından işletilmekte. 1978 yılında devreye giren GPS, her ne kadar oldukça popüler olsa da yaşanabilecek anlaşmazlıklar sebebiyle her ülke kendi sistemini geliştirmek istiyor. Bunu ilk başaran ise 1995 yılında Rusya olmuştu. Şimdi Avrupa Birliği ve Çin dahil birçok ülke kendi sistemini etkin hale getirmeye çalışıyor. Avrupa’nın Galileo sistemi şu an için 26 uydudan oluşmakta ve Rusya ile aynı sayıdalar. ABD’nin 33 uydusu bulunuyor. 2020’de küresel olarak devreye girecek olan Çin’in Beidou sistemi ise 40’dan fazla uyduyla hizmet vermeye hazırlanıyor. Oldukça büyük bütçelerle geliştirilen bu küresel konumlama sistemlerine ait Arman Tabatabai tarafından 21 Aralık 2018 tarihinde oluşturulan tabloya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ülkeler, küresel konumlandırma sistemleri için yarışıyor
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Ayrıca Bkz. "Vodafone'dan mobil internet paylaşımıyla ilgili açıklama geldi"

Bu atılımları fark eden ABD, GPS'e kıyasla 3 kat daha hassas ölçüm yapabilen GPS III adını verdiği yeni sistemini geliştirmeye başladı. Hatta güncellenmiş ilk uydusunu dün (23 Aralık) SpaceX’in Falcon 9 roketi yardımıyla yörüngeye yerleştirildi. Kısacası ülkeler kendi küresel konumlandırma sisteminin sağlayacağı faydaları fark ederek bu alana hızla yöneldiler.


https://techcrunch.com/2018/12/21/the-gps-wars-have-begun/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
yorumculuklar 4 ay en beğenilen Jon SNOW 37
Halkına komünist bunlar.
İşlerini yürütülürken gayet normaller... Şuan telekominikasyon ve iletişimde tekeller resmen, Zyxel, Huawei gibi firmaları dev haline dönüşüp baz istasyonundan, ev tipi routera kadar üretiyorlar ve sektör ellerinde. Mobil telefon sektörünü de yavaş yavaş ellerine alıyorlar.
Halkına komünist bunlar.İşlerini yürütülürken gayet normaller... Şuan telekominikasyon ve iletişimde tekeller resmen, Zyxel, Huawei gibi firmaları d...
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sniper23 4 ay
Herkesin koşturmasının sebebi aslında gizlilik ve askeri durumlardan dolayıdır.
Şuan çoğu ordu GPS'i kullanıyor. Yani çok sevdiğimiz ABD'nin yön bulma sistemini kullanıyoruz. Atılan füzeler hep bununla yolunu buluyor. Ama problem ise, ABD size eğer izin vermez ise füzeyi saptırıp, başka yönlendirebiliyor.
Yani büyük güç olabilmek için kendi yönlendirme sisteminiz olması şart, yoksa sürekli birine bağımlı kalıyorsunuz.
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DH Misafiri 4 ay
Türkiye de yakında bölgesel konumlandırma sistemi için uydularını fırlatmaya başlayacak. Bölgesel askeri gücümüz için olmazsa olmaz bir adım.
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Jon SNOW 37 4 ay
Cin istedigi kadar pr yapsin
Bu pr Cinin komunist diktatorluk oldugu gercegini degistirmez
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yorumculuklar 4 ay Jon SNOW 37
Halkına komünist bunlar.
İşlerini yürütülürken gayet normaller... Şuan telekominikasyon ve iletişimde tekeller resmen, Zyxel, Huawei gibi firmaları dev haline dönüşüp baz istasyonundan, ev tipi routera kadar üretiyorlar ve sektör ellerinde. Mobil telefon sektörünü de yavaş yavaş ellerine alıyorlar.
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Nike 4 ay
Peki biz?
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BlueDay_86 4 ay
ABD hiç birşeyden geri kalmıyor çin ile tekabet farklı bir boyut kazanmış bakalım falcon 9 işe yarayacakmı
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yorumculuklar 4 ay
Neredeyse ülke bütçesine sahip Google'da uydular çökse bile umrumda olmaz diyip, baz istasyonu + WiFi sinyalleri ile konumlandırma yapıyor...
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Emin KOÇ 4 ay
Çin'deki hızlı yükseliş her alanda kendisini göstermeye başlamış. Hala böbürlenmeyen bir ülke olarak ta güzel bir strateji izliyorlar.
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