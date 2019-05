Ülkeler, küresel konumlandırma sistemleri için yarışıyor

Otonom sürüş özelliği bulunan araçlar, askeri teknolojiler ve gündelik hayat için önemini gün geçtikçe artıran küresel konumlama teknolojileri ülkelerin birbiriyle yarıştığı noktaya geldi. Bu kapsamda ABD’nin GPS, Rusya’nın GLONASS ve Avrupa Birliği’nin Galileo sistemine ek olarak Çin de kendi küresel konumlama sistemini Beidou adıyla geliştirmeye devam ediyor.

GPS'e yeni rakipler

Çoğumuzun navigasyon amacıyla da kullandığı GPS sistemi ABD Hava Kuvvetleri tarafından işletilmekte. 1978 yılında devreye giren GPS, her ne kadar oldukça popüler olsa da yaşanabilecek anlaşmazlıklar sebebiyle her ülke kendi sistemini geliştirmek istiyor. Bunu ilk başaran ise 1995 yılında Rusya olmuştu. Şimdi Avrupa Birliği ve Çin dahil birçok ülke kendi sistemini etkin hale getirmeye çalışıyor. Avrupa’nın Galileo sistemi şu an için 26 uydudan oluşmakta ve Rusya ile aynı sayıdalar. ABD’nin 33 uydusu bulunuyor. 2020’de küresel olarak devreye girecek olan Çin’in Beidou sistemi ise 40’dan fazla uyduyla hizmet vermeye hazırlanıyor. Oldukça büyük bütçelerle geliştirilen bu küresel konumlama sistemlerine ait Arman Tabatabai tarafından 21 Aralık 2018 tarihinde oluşturulan tabloya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bu atılımları fark eden ABD, GPS'e kıyasla 3 kat daha hassas ölçüm yapabilen GPS III adını verdiği yeni sistemini geliştirmeye başladı. Hatta güncellenmiş ilk uydusunu dün (23 Aralık) SpaceX’in Falcon 9 roketi yardımıyla yörüngeye yerleştirildi. Kısacası ülkeler kendi küresel konumlandırma sisteminin sağlayacağı faydaları fark ederek bu alana hızla yöneldiler.

https://techcrunch.com/2018/12/21/the-gps-wars-have-begun/