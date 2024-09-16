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    Türkiye kendi GPS sistemini kuruyor

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, küresel konumlama sistemini (GPS) oluşturmak üzere alçak yörünge uydu takımı fırlatılacağını açıklarken uyduların hazır olduğunu belirtti.
    Türkiye kendi GPS sistemini kuruyor Tam Boyutta Gör
    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bir süredir Fergani Uzay şirketiyle uydu ve uzay teknolojileri üzerinde de çalışıyor. Bu çalışmalar görünüşe göre meyvesini vermeye çok yakın. TEKNOFEST Roket Yarışması'na katılan ve burada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, küresel konumlama sistemi (GPS benzeri) için uydu takımı fırlatacaklarını belirtti.

    Bağımsız konumla sisteminde son durum

    Bilindiği üzere küresel konumlama sistemleri hem askeri hem de sivil tarafta büyük öneme sahip. Herkesin bildiği GPS, ABD merkezli bir sistemken Rusya’nın GLONASS adında, Çin’in BDS adında ve AB’nin Galileo adında konumlandırma sistemleri bulunuyor. Türkiye ise birkaç yıldır kendi konumlandırma sistemi üzerinde çalışmalar yürütüyor.

    Bu bağlamda küresel konumlandırma için faydalı yükleri taşıyacak olan uydular tarafında ise Baykar ve Fergani bulunuyor. Açıklama yapan Bayraktar, iki uydunun hazır olduğunu ancak fırlatmanın ertelendiğini söyledi. Daha önceki açıklamalarda ilk fırlatmanın bu yıl içinde yapılacağı belirtilmişti, yeni bir tarih şimdilik verilmedi. Bununla birlikte Bayraktar, küresel konumlandırma sistemi için 100 adet kadar alçak yörünge uydu takımını fırlatılacağının altını çiziyor.

    Mayıs 2024'te Fergani Uzay; ilk uydunun motor ateşleme testi Tam Boyutta Gör
    Mayıs 2024'te Fergani Uzay; ilk uydunun motor ateşleme testi

    Şirket tarafından üretilen 100 kg sınıfındaki mikro uydular 500-600 km irtifa aralığında hizmet verecek. Bu uydular haberleşme, coğrafi konumlandırma gibi çeşitli faydalı yüklere sahip olacak. Ku, Ka, S, L bandlarında haberleşme sağlayabilecek olan bu uydular küresel kapsama ağına sahip olacak. 5 ila 15 yıl içerisinde uydu sayısının 100’ün üzerine çıkması hedefleniyor.

    Bayraktar, bu faaliyetlerin insansız hava araçlarından elde edilen gelirlerle yapıldığını vurgularken daha ileri hedefleri arasında fırlatma araçları yapmak olduğunu bildirdi. Aynı zamanda yörünge transfer aracı çalışmalarının da devam ettiği aktarıldı. Bilmeyenler için yörünge transfer araçları, fırlatılan uydu veya sistemleri istenilen yörüngeye taşıyan araçlar konumunda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 6 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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