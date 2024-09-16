Türkiye kendi GPS sistemini kuruyor

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Tam Boyutta Gör Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bir süredir Fergani Uzay şirketiyle uydu ve uzay teknolojileri üzerinde de çalışıyor. Bu çalışmalar görünüşe göre meyvesini vermeye çok yakın. TEKNOFEST Roket Yarışması'na katılan ve burada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, küresel konumlama sistemi (GPS benzeri) için uydu takımı fırlatacaklarını belirtti.

Bağımsız konumla sisteminde son durum

Bilindiği üzere küresel konumlama sistemleri hem askeri hem de sivil tarafta büyük öneme sahip. Herkesin bildiği GPS, ABD merkezli bir sistemken Rusya’nın GLONASS adında, Çin’in BDS adında ve AB’nin Galileo adında konumlandırma sistemleri bulunuyor. Türkiye ise birkaç yıldır kendi konumlandırma sistemi üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Bu bağlamda küresel konumlandırma için faydalı yükleri taşıyacak olan uydular tarafında ise Baykar ve Fergani bulunuyor. Açıklama yapan Bayraktar, iki uydunun hazır olduğunu ancak fırlatmanın ertelendiğini söyledi. Daha önceki açıklamalarda ilk fırlatmanın bu yıl içinde yapılacağı belirtilmişti, yeni bir tarih şimdilik verilmedi. Bununla birlikte Bayraktar, küresel konumlandırma sistemi için 100 adet kadar alçak yörünge uydu takımını fırlatılacağının altını çiziyor.

Şirket tarafından üretilen 100 kg sınıfındaki mikro uydular 500-600 km irtifa aralığında hizmet verecek. Bu uydular haberleşme, coğrafi konumlandırma gibi çeşitli faydalı yüklere sahip olacak. Ku, Ka, S, L bandlarında haberleşme sağlayabilecek olan bu uydular küresel kapsama ağına sahip olacak. 5 ila 15 yıl içerisinde uydu sayısının 100’ün üzerine çıkması hedefleniyor.

Bayraktar, bu faaliyetlerin insansız hava araçlarından elde edilen gelirlerle yapıldığını vurgularken daha ileri hedefleri arasında fırlatma araçları yapmak olduğunu bildirdi. Aynı zamanda yörünge transfer aracı çalışmalarının da devam ettiği aktarıldı. Bilmeyenler için yörünge transfer araçları, fırlatılan uydu veya sistemleri istenilen yörüngeye taşıyan araçlar konumunda.

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