Türkiye kendi GPS sistemini kuruyor

Bağımsız konumla sisteminde son durum
Bilindiği üzere küresel konumlama sistemleri hem askeri hem de sivil tarafta büyük öneme sahip. Herkesin bildiği GPS, ABD merkezli bir sistemken Rusya’nın GLONASS adında, Çin’in BDS adında ve AB’nin Galileo adında konumlandırma sistemleri bulunuyor. Türkiye ise birkaç yıldır kendi konumlandırma sistemi üzerinde çalışmalar yürütüyor.
Bu bağlamda küresel konumlandırma için faydalı yükleri taşıyacak olan uydular tarafında ise Baykar ve Fergani bulunuyor. Açıklama yapan Bayraktar, iki uydunun hazır olduğunu ancak fırlatmanın ertelendiğini söyledi. Daha önceki açıklamalarda ilk fırlatmanın bu yıl içinde yapılacağı belirtilmişti, yeni bir tarih şimdilik verilmedi. Bununla birlikte Bayraktar, küresel konumlandırma sistemi için 100 adet kadar alçak yörünge uydu takımını fırlatılacağının altını çiziyor.
Şirket tarafından üretilen 100 kg sınıfındaki mikro uydular 500-600 km irtifa aralığında hizmet verecek. Bu uydular haberleşme, coğrafi konumlandırma gibi çeşitli faydalı yüklere sahip olacak. Ku, Ka, S, L bandlarında haberleşme sağlayabilecek olan bu uydular küresel kapsama ağına sahip olacak. 5 ila 15 yıl içerisinde uydu sayısının 100’ün üzerine çıkması hedefleniyor.
Bayraktar, bu faaliyetlerin insansız hava araçlarından elde edilen gelirlerle yapıldığını vurgularken daha ileri hedefleri arasında fırlatma araçları yapmak olduğunu bildirdi. Aynı zamanda yörünge transfer aracı çalışmalarının da devam ettiği aktarıldı. Bilmeyenler için yörünge transfer araçları, fırlatılan uydu veya sistemleri istenilen yörüngeye taşıyan araçlar konumunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.