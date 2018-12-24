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Vodafone'dan mobil internet paylaşımıyla ilgili açıklama geldi

Turkcell, çok konuşulacak bir karara imza atarak mobil internet paylaşımını açan kullanıcılardan 9 TL ücret alınacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili rakibi Vodafone'dan beklenen ilk açıklama geldi.
4 ay
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Vodafone'dan mobil internet paylaşımıyla ilgili açıklama geldi
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Türkiye’nin en büyük mobil operatörlerinden Turkcell, mobil internet paylaşımını açan kullanıcılardan bundan böyle ek ücret talep edeceğini açıklayarak büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Söz konusu açıklamada, Wi-Fi hotspot özelliğini aktif eden kullanıcılardan 9 TL ücret alınacağı, karşılığında internet paylaşımında kullanılabilecek 2 GB internet paketi tanımlanacağı belirtilmişti.

"Ücret talep edilmiyor" 

Turkcell kullanıcılarının canını fazlasıyla sıkan bu haber sonrası gözler Vodafone ve Türk Telekom’a çevrildi. Zira bu şirketlerin de benzer uygulamaya geçip geçmeyeceği bilinmiyordu. Konuyla ilgili suskunluğunu bozan ilk taraf Vodafone oldu. Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılardan ücret talep edilmediği açıklamasında bulundu.

Açıklamada Vodafone kullanıcılarının herhangi bir ek ödeme yapmaksızın hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan ‘kişisel erişim noktası’ özelliğini kullanmaya devam ettiği bildirildi. Konuyla ilgili Türk Telekom cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.


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alprkrkmz 4 ay
Ben mi yanlış anlıyorum. Almıyoruz demiş. İlerde almayacağız dememiş. Anlık konuşmakta sıkıntı yok ki. Bana planlarından bahset.
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Xeqona 4 ay
Turkcell'e 3 verdim 5 daha istedi
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haQQo 4 ay
Satın almış olduğum interneti istediğim gibi kullanma özgürlüğüm var!
Türkcell’in yaptığı tam soygunculuktur!
Vodafone neyse ki bu hataya düşmedi.
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Bağıran Saman 4 ay
Turkcell bana en aşağı 35 liraya paket teklif ediyor, Vodafone da 18 lira, Mis gibi

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DH Misafiri 4 ay
taadut bitsin kapacam ttnetten bıktırdı zaten
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HakanG22 4 ay
Bence türk telekom'un mobil kısmını bankalardan alsalar daha iyi olur
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programmer_onur 4 ay
Şimdilik ortalık yatışsın, ileride geçiririz toplum kıvama gelince demek istemişler.
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zingfth 4 ay
Hamdolsunki Vodafonluyuz.
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atosbik 4 ay
Başlıkta aradım, ancak bulamadım. Vodafone çoktan tethering özelliğini kapatmaya başladı ki :)
Sosyal Pass, Video Pass vs Pass adı altında geçen servisleri kullananlar telefonunu hotspot olarak açıp internetini paylaşamıyor.
İlgili sayfa:
vodafone.com.tr/...
Alıntılar (İlgili sayfanın "Esaslar" kısmında yazıyor):

Red Pass İletişim Paketi olan aboneler başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapamaz. Abonelerin, kendilerine sunulan hakları 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına veya FCT (sabit terminal) veya şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilemez.
Red Pass Müzik Paketi olan aboneler başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapamaz. Abonelerin, kendilerine sunulan hakları 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına veya FCT (sabit terminal) veya şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilemez.
Red Pass Sosyal Paketi olan aboneler başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapamaz. Abonelerin, kendilerine sunulan hakları 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına veya FCT (sabit terminal) veya şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilemez.
Vodafone Video Pass Paketi olan aboneler başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapamaz. Abonelerin, kendilerine sunulan hakları 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına veya FCT (sabit terminal) veya şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilemez.
Haftalık İletişim Pass Paketi olan aboneler başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapamaz. Abonelerin, kendilerine sunulan hakları 3. şahıslara trafik satışı yaparak veya Ticari amaca yönelik kullanım kullanmalarına veya FCT (sabit terminal) veya şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilemez. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen abonelerin hattını kapatma hakkına sahiptir.
Haftalık Sosyal Pass Paketi olan aboneler başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapamaz
Haftalık Video Pass Paketi olan aboneler başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapamaz

Silerler falan, bu da wayback linki: web.archive.org/...
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kulakver 4 ay atosbik
evet bu vodafone da olan bişey şimdi çıkmış açıklama yapıyolar. Millet de yok ben vodafone'a geçicem, geçtim falan diyolar. hadi buyrun geçin hem çoktan kapattıkları bu özellikle hem de çekmeyen telinizle baş başa kalın o zaman ne diyeyim
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DH Misafiri 4 ay
Dakika düşünmem dava açarım vodafone öyle bişey yaparsa.
Zaten parasını ödediğim "SINIRLI" olan, yani belirli bir kotada "SATIN ALMIŞ OLDUĞUM" interneti kardeşimle eşimle dostumla paylaşmak için ekstra ücret talep ederlerse soracağım soru şu olur:
PAYLAŞIMA AÇMA ÖZELLİĞİ TELEFONUN YAZILIMINDA OLAN BİR ŞEY. PAYLAŞIMA AÇAYIM DİYE EKSTRA BİR HİZMET Mİ SUNUYORSUNUZ Kİ BUNDAN ÜCRET TALEP EDİYORSUNUZ?
Bazı yerlerde de diyorlar ki neymiş efendim, diğer ülkelerde de böyleymiş.
1. heryerde böyle değil. (italya fransa ve birkaç avrupa ülkesine gittim. yok böyle bişey)
2. amerika örnek verilmiş. ama orada da interneti sınırsız veriyor adamlar. öyle bir durumda paylaşımdan ücret talep ediyorlar.
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DH Misafiri 4 ay
change.org/... Lütfen oy verelim
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DH Misafiri 4 ay
ben 2003 te türkceli terk ettim o zamandan beri kullanmadım daha Türk kelimesini bile yazamayan bi şebekeden daha ne beklenir ki
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fractal design 4 ay
Çok komik ve saçma bir uygulama.
Yani bir aracınız var yolda kalan birine benzin/mazot verirseniz hemen petrol istasyonu gelip sizden ekstra ücret istiyor gibi.
Şaka gibi uygulama.
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