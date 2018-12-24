Vodafone'dan mobil internet paylaşımıyla ilgili açıklama geldi

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Türkiye’nin en büyük mobil operatörlerinden Turkcell, mobil internet paylaşımını açan kullanıcılardan bundan böyle ek ücret talep edeceğini açıklayarak büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Söz konusu açıklamada, Wi-Fi hotspot özelliğini aktif eden kullanıcılardan 9 TL ücret alınacağı, karşılığında internet paylaşımında kullanılabilecek 2 GB internet paketi tanımlanacağı belirtilmişti.

"Ücret talep edilmiyor"

Turkcell kullanıcılarının canını fazlasıyla sıkan bu haber sonrası gözler Vodafone ve Türk Telekom’a çevrildi. Zira bu şirketlerin de benzer uygulamaya geçip geçmeyeceği bilinmiyordu. Konuyla ilgili suskunluğunu bozan ilk taraf Vodafone oldu. Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılardan ücret talep edilmediği açıklamasında bulundu.

Açıklamada Vodafone kullanıcılarının herhangi bir ek ödeme yapmaksızın hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan ‘kişisel erişim noktası’ özelliğini kullanmaya devam ettiği bildirildi. Konuyla ilgili Türk Telekom cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.