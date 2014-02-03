Kuzey Kore ve Güney Kore arasında bulunan askerden arındırılmış bölgenin korunmasına Kinect de yardımcı olacak

Yaşadıkları sorunlar nedeniyle sık sık gündeme gelen Kuzey Kore ve Güney Kore'nin arasında bildiğiniz üzere bir "askerden arındırılmış bölge ( DMZ )" bulunuyor. İsminin aksine dünya üzerinde en çok silahın bulunduğu sınırlardan birisini oluşturan bu bölge, Güney Koreli programcı Jae Kwan Ko'nun oluşturduğu sistem sayesinde artık Microsoft'un Kinect hareket algılama cihazına da ev sahipliği yapıyor.

Ağustos ayından bu yana DMZ merkezli olarak denendiği belirtilen ancak şimdi ortaya çıkan sistem, temel olarak Kinect tabanlı yazılım ile çalışma gösteriyor ve farklı noktalardan bölgede tarama yapıyor. Özel algoritması ve Kinect'in başarılı sensörleri sayesinde bölgede meydana gelen hareketleri etkili bir şekilde algılayabildiği belirtilen sistem, insan ile doğal hayatını devam ettiren hayvanları ayırt edebiliyor ve sadece insan gördüğünde alarm vererek en yakın karakola bilgi verebiliyor.

250 km uzunluğa ve 4 km genişliğe sahip bu alanın daha etkili korunmasına yardımcı olmayı hedefleyen Jae Kwan Ko, "bir oyun cihazının ulusal güvenlik noktasında hayati bir rol oynayabileceğini bilmiyordum" diyerek Kinect'in sunduğu farklı kullanım dallarını ortaya koyuyor.