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Kuzey Kore ve Güney Kore arasında bulunan askerden arındırılmış bölgenin korunmasına Kinect de yardımcı olacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kuzey Kore ve Güney Kore arasında bulunan askerden arındırılmış bölgenin korunmasına Kinect de yardımcı olacak
Yaşadıkları sorunlar nedeniyle sık sık gündeme gelen Kuzey Kore ve Güney Kore'nin arasında bildiğiniz üzere bir "askerden arındırılmış bölge (DMZ)" bulunuyor. İsminin aksine dünya üzerinde en çok silahın bulunduğu sınırlardan birisini oluşturan bu bölge, Güney Koreli programcı Jae Kwan Ko'nun oluşturduğu sistem sayesinde artık Microsoft'un Kinect hareket algılama cihazına da ev sahipliği yapıyor.
Ağustos ayından bu yana DMZ merkezli olarak denendiği belirtilen ancak şimdi ortaya çıkan sistem, temel olarak Kinect tabanlı yazılım ile çalışma gösteriyor ve farklı noktalardan bölgede tarama yapıyor. Özel algoritması ve Kinect'in başarılı sensörleri sayesinde bölgede meydana gelen hareketleri etkili bir şekilde algılayabildiği belirtilen sistem, insan ile doğal hayatını devam ettiren hayvanları ayırt edebiliyor ve sadece insan gördüğünde alarm vererek en yakın karakola bilgi verebiliyor.
250 km uzunluğa ve 4 km genişliğe sahip bu alanın daha etkili korunmasına yardımcı olmayı hedefleyen Jae Kwan Ko, "bir oyun cihazının ulusal güvenlik noktasında hayati bir rol oynayabileceğini bilmiyordum" diyerek Kinect'in sunduğu farklı kullanım dallarını ortaya koyuyor.
 
Kuzey Kore ve Güney Kore arasında bulunan askerden arındırılmış bölgenin korunmasına Kinect de yardımcı olacak


http://www.theverge.com/2014/2/3/5373798/kinect-is-helping-guard-the-korean-border# Yorum Yaz
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ssbrutality 5 yıl
Haklısın Genişletmeli,Mesela Amerika Emperyalizmi için Kullanabilmeli Değilmi? Kardeşi Kardeşe Vurdurarak,Ne Kadar Değerli Maden Varsa Bizans Oyunlarıyla Sömürmeli Değilmi? Tövbe Yarabbim Yahu..O Kadar Termal Kamera 4K Kamera Açı Ölçerli İvme Ölçerli Vs Kameralar Bitti Kinect'e Kaldı Oraya Gözlemlemek.
Haklısın Genişletmeli,Mesela Amerika Emperyalizmi için Kullanabilmeli Değilmi? Kardeşi Kardeşe Vurdurarak,Ne Kadar Değerli Maden Varsa Bizans Oyunlarıyla Sömürm...
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darkaura 5 yıl en beğenilen
adamlar kendi sinirlarini denetlemek icin yeni sistem gelistirmis, nerden amerikan emparyalizmine bagladiginiz. ilgincsiniz gercekten. haber sanki teknoloji haberi degilde kuzey ile guney korenin neden bolundugu uzerine siyasi haber. kinectin amerikan mali olmasindan bir yere variyorsaniz, askeri standartda thermal kameralarin fiyatlarindan haberiniz olmadigi belli. kinectin maliyeti yaninda cerez parasi bile olamaz. adamlar mevcut piyasada bulunan tuketici donanimlariyla cok guzel bir denetim sistemi olusturmus. teknoloji ureten ulke olmak cok baska bir sey. ihtiyaclarina gore herseyi sekillendirebiliyorsun. bizim dogu sinirlarimizi kacakcilar ve terroristler otoban gibi kullanmaya devamededursun.
adamlar kendi sinirlarini denetlemek icin yeni sistem gelistirmis, nerden amerikan emparyalizmine bagladiginiz. ilgincsiniz gercekten. haber sanki teknoloji hab...
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ssbrutality 5 yıl
He He :)
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darkaura 5 yıl en beğenilen
adamlar kendi sinirlarini denetlemek icin yeni sistem gelistirmis, nerden amerikan emparyalizmine bagladiginiz. ilgincsiniz gercekten. haber sanki teknoloji haberi degilde kuzey ile guney korenin neden bolundugu uzerine siyasi haber. kinectin amerikan mali olmasindan bir yere variyorsaniz, askeri standartda thermal kameralarin fiyatlarindan haberiniz olmadigi belli. kinectin maliyeti yaninda cerez parasi bile olamaz. adamlar mevcut piyasada bulunan tuketici donanimlariyla cok guzel bir denetim sistemi olusturmus. teknoloji ureten ulke olmak cok baska bir sey. ihtiyaclarina gore herseyi sekillendirebiliyorsun. bizim dogu sinirlarimizi kacakcilar ve terroristler otoban gibi kullanmaya devamededursun.
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darknesss45 5 yıl
Zaytung haberi sandim.
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Umutcan 5 yıl
Piranha webcam neye yetmiyor...
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General. 5 yıl
Nedir bu amerika sevdası bir birlerine düşürdükleri yetmiyor bunlara anlaşılan.
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eulogy 5 yıl
Kuzey kore güney kore mi var ! peeh ! bunların hepsi capon.
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ssbrutality 5 yıl
Haklısın Genişletmeli,Mesela Amerika Emperyalizmi için Kullanabilmeli Değilmi? Kardeşi Kardeşe Vurdurarak,Ne Kadar Değerli Maden Varsa Bizans Oyunlarıyla Sömürmeli Değilmi? Tövbe Yarabbim Yahu..O Kadar Termal Kamera 4K Kamera Açı Ölçerli İvme Ölçerli Vs Kameralar Bitti Kinect'e Kaldı Oraya Gözlemlemek.
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sniko1 5 yıl
Microsoft gerçekten de Kinect'in kullanım alanını genişletmeli.Ayrıca Kinect'i çok başarılı buluyorum bunu Xbox One incelemesinde de gördük.
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