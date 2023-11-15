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    Hyundai, Ulsan'da yeni elektrikli araç fabrikası açıyor

    Hyundai Motor Company, Kore otomotiv endüstrisinin kalbi olan Ulsan’daki mevcut kompleksine yeni bir elektrikli araç fabrikasının temel atma törenini gerçekleştirdi.
    Hyundai, Ulsan'da yeni elektrikli araç fabrikası açıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlara ayrılan bu yeni tesis, yarım asırdan fazla bir süre önce temelleri atılan Hyundai’nin marka mirasına da özel bir saygı duruşu olarak nitelendiriliyor.

    Yeni tesis aynı zamanda Hyundai’nin elektrifikasyon çağındaki mobilite üretiminin de merkezi olacak. Otomotiv alanındaki bilgi birikimini ve teknolojik yeteneklerini aktif olarak geliştirecek olan Hyundai, insan odaklı hümanizmi de temel alarak elektrifikasyon çağında insanlığın yararına yenilikler yapmaya devam edecek.

    1968 yılında bir montaj fabrikası olarak işe başlayan Hyundai Ulsan Fabrikası, kısa bir süre içinde önemli üretim adetlerine ulaşarak büyüdü. Ulsan’daki elektrikli araç fabrikası da yenilikçi üretim tesisleriyle donatılacak ve ayrıca çalışanlar için en uygun çalışma ortamını ve doğayla bir arada yaşama alanı yaratacak.

    Yıllık 200.000 adetlik üretim kapasitesine sahip olan fabrika, 548.000 m2’lik bir alana yayılacak. Yaklaşık 2 trilyon KRW (1,53 milyar dolar) yatırımla hizmete girecek olan fabrika, seri üretime 2026 yılının ilk çeyreğinde başlayacak. Yeni tesiste üretilecek ilk model, Hyundai’nin lüks markası Genesis’in elektrikli SUV’u olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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