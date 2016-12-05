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Kuzey Kore'nin "süper güvenli" işletim sistemi sadece bir linkle hacklenebiliyor

Bilgisayar korsanlığına karşı oldukça güvenli olarak lanse edilen Kuzey Kore'nin Linux tabanlı işletim sistemi Red Star OS'un sadece basit bir bağlantıyla hacklenebildiği ortaya çıktı.
2 yıl
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İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Kuzey Kore, Windows gibi yabancı işletim sistemlerinin her zaman için arka kapılar ve kötü niyetli kodlar içerebileceğini düşündüğü için daha güvenli olması adına yerel işletim sistemine geçiş yapan ülkelerden biri konumunda. Ülkenin kendi Linux tabanlı işletim sistemi Red Star OS bilgisayar korsanlığına karşı son derece güvenli olarak lanse ediliyordu. Ancak görüldü ki Red Star OS işletim sistemi Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un tam olarak istediği kadar güvenli değil. Bir grup güvenlik araştırmacısı, yalnızca bir bağlantı kullanarak işletim sistemine girmeyi başardı.
Güvenlik şirketi Hacker House, potansiyel saldırganların bir kullanıcıyı kötü amaçlı bağlantı açmaya ikna ederek Red Star OS'a sahip bir bilgisayara uzaktan erişebilmesini mümkün kılan bir işletim sistemi güvenlik açığı keşfetti.

Red Star OS çalıştıran bilgisayarlar üzerinde tam kontrol

Araştırmacılar, bu güvenlik kusurunun kötü amaçlı yazılım yüklemek veya işletim sistemini çalıştıran bilgisayarları istismar etmek için kullanılabileceğini söylüyor. Tüm bunların hepsini Red Star'la birlikte gelen Mozilla Firefox tabanlı Naenara adı verilen tarayıcı ile yapmak mümkün.
Araştırmacılar işletim sisteminin, Firefox'un değiştirilmiş bir versiyonu olan Naenara adlı bir web tarayıcısı ve kullanıcının Windows 3.1 uygulamalarını çalıştırmasına izin veren birtakım garip özelliklere sahip olduğunu söylüyorlar. Saldırıda ağdaki kaynakları tanımlamak için faydalanılan bir dizi karakterle birlikte URI işleyen belirli bir Red Star uygulamasını kullanılmış. Sonuç olarak e-postalar için kullanılan "mailto" URI isteğinin bilgisayar korsanları tarafından isteğe bağlı komut çalıştırmak için kullanılabileceği belirtiliyor.
Red Star OS, sadece güvenlik konusuyla değil Kuzey Koreli yetkililerin bu işletim sisteminin kurulu olduğu bilgisayarlar üzerinde tam kontrole sahip olmalarını sağlamasıyla biliniyor. Bu nedenle eğer hükümet isterse, her veriyi kolayca izleyebilmesi mümkün.

https://www.myhackerhouse.com/redstar-os-3-0-remote-arbitrary-command-injection/ Yorum Yaz
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crossmatch 2 yıl en beğenilen
İdam ederler yakında mühendisleri.
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34dxf 2 yıl
Yatın kalkın Cumhuriyete dua edin. Yoksa babadan oğula bir saltanat zümresi sizi saraydan yönetir , kuzeykore gibi geleceğiniz bir işbilmezin iki dudağı arasında olurdu.
Yatın kalkın Cumhuriyete dua edin. Yoksa babadan oğula bir saltanat zümresi sizi saraydan yönetir , kuzeykore gibi geleceğiniz bir işbilmezin iki dudağı arasın...
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Mehmet_Ali61 2 yıl
Beyler mühendisler ölü şuan
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DH Misafiri 2 yıl
Türk atalarıyla kuzey kore yöneticilerini karşılaştırman acınası bir durum zaten Türk milleti sultanların kulu kölesiydi. sultanda astığım astık kestiğim kestik derdi adalet yargılama yoktu şu kadın benim diyen adamlardı. kemalizm beyninizi yıkamış.
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tutankenshta 2 yıl DH Misafiri
kıt zekalı asıl beyni yıkanan sensin aktroll... tapmaya devam et sen k**** efendi...
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quattrovalvole 2 yıl
Bu gerizakalılar bi harika dostum
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bortecine09 2 yıl
adamlar kopyalaya kopyalaya dünya devi oldular. Gene böyle olur bu yolun sonu. Şimdi dalga geçen geçene, 5 yıl sonra "anaaa bu sistem nerden çıktı. çok süper lan. harika. windowsu geçer mac os u geçer" gibi bir ifade belirecek yüzümüzde.
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eric13 2 yıl
Zaten bir yere acildigi yok ağ sistemlerinin agdgdgd
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istemsizhareket 2 yıl
potansiyel saldırganların bir kullanıcıyı kötü amaçlı bağlantı açmaya ikna ederek Red Star OS'a sahip bir bilgisayara uzaktan erişebilmesini mümkün kılan bir işletim sistemi güvenlik açığı keşfetti.

Ne anladık o zaman... Amaç o linke tıklamanak zaten
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kadirirdem 2 yıl
o mühendislerin asılması veya öldürülmesi yakındır...
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BekirTemel 2 yıl
İşte bu
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Sh0cK. 2 yıl
of of of .. bayılıyorum böyle bug'lara. :D
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bydvd 2 yıl
kuzey kore belgeselini youtubedan daha dün izledim... şuanki başkanı sıçmıyormuş ya len amrikalılar ekonomisi batıkmış kar yiyorlarmış. güney kore açlıkdan bitikmiş falan izlemenizi tavsiye ederim... sanki 2023 den sonra aynı şeyler bizim başımıza gelcek gibi. hani diyorlar ab. amerika bizi kıskanıyorlar ve onları alkışlayan meeee ler varya....
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orientem 2 yıl
Linke tıkladıktan sonra hepsi hacklenmiyor mu sonuçta?
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