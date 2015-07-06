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LG Display, dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği yeni dokunmatik ekranlarının üretimine başladı

3 yıl
2,2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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LG Display, dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği yeni dokunmatik ekranlarının üretimine başladı
 
Güney Kore'li teknoloji devlerinden LG'nin ekran hazırlayan önemli birimi LG Display, "Advanced In Cell Touch" teknolojili yeni dokunmatik ekranlarının büyük boyutlu üretimine başladığını duyurdu.
LG'nin amiral gemisi akıllı telefonu G4'te de kullanılan Advanced In Cell Touch (AIT) teknolojisi, dokunma sensörlerini direkt olarak LCD paneli içerisine gömüyor ve bu sayede firmanın mevcut modellere oranla daha hafif ve ince dizüstü bilgisayarlar üretebilmesine imkan tanıyor.
Teknik rakamlar üzerinden gidildiği zaman günümüzde kullanılan 15.6-inç boyutundaki bir dokunmatik panele (Full HD) oranla %25 daha ince (Yaklaşık 1mm) ve %35 oranında daha hafif (Yaklaşık 200 gram) olan LG'nin yeni çözümleri, belirtildiği kadarıyla ışık kaybı ve parlama yaşamadıkları için de daha parlak ve temiz bir görüntü kalitesi ortaya koyabiliyor. Paneller ayrıca üzerlerinde su damlası olsa dahi üst seviye dokunma hassasiyeti de sunabiliyor.
A ynı zamanda stylus kalem destekli "AIT" ekranlar üzerinde de çalıştığını açıklayan LG'nin, bu teknolojileri önümüzdeki yıl içerisinde satışa çıkacak olan dizüstü bilgisayarlara sağlaması bekleniyor.

http://www.lgdisplay.com/eng/prcenter/newsView?articleMgtNo=4914 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ounomaus 3 yıl
bize söylemedikleri en büyük eksisi eskinden dokunmatik ayrı cam vs öndeydi ama şimdi içinde beraber yapmışlar kırılınca ikisi birlikte gidicek işin artısı kadar eksiside varmış
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smart1978 3 yıl
General Mobile 4G de "oncell" teknolojisi var :
iphoneincanada.ca/...
tr.generalmobile.com/...
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