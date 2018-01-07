LG Display rulolanabilir OLED ekranını duyurdu

OLED ekranlar konusunda en büyük yatırımlardan birisine sahip olan LG, bu alandaki yeniliklerini geliştirmeye devam ediyor. Firma 65 inç boyutunda rulolanabilir 4K OLED ekran duyurdu.

LG rulolanabilir OLED ekran özellikleri

Henüz prototip aşamasında olduğu tahmin edilen rulolanabilir ekran aslında 4 yıllık bir çalışmanın ürünü. Firma CES 2014 fuarında küçük boyutlu rulolanabilir ekran projelerini masaya yatırmıştı. CES 2016 fuarında ise 18 inçlik bükülebilir bir OLED ekran görücüye çıkmıştı.

65 inçlik ekran ise firmanın aldığı yolu göstermesi açısından çok önemli zira tek bir bükülebilir ekran sergisi yapılmamış. OLED ekran uzunca bir kutunun içerisinden açılarak dışarı çıkıyor ve yine rulolanarak içeri giriyor. Yani rulolama işlemi kutu içerisinde gerçekleşiyor. Ekran ise 0.2mm gibi oldukça ince yapıda.

Ayrıca Bkz.

"Samsung, Thunderbolt 3 destekli ilk QLED monitörü duyurdu"

Rulo ekranlar özellikle taşınabilirlik açısından televizyon sektöründe bir devrim yapabilir. 65 inçlik bir OLED televizyonu bir kişinin rahat bir şekilde taşıyarak götürmesi mümkün değil. Ancak rulolanabilir ekranı rahatlıkla kutusunun içerisine çekerek götürebilirsiniz. Üstelik bu kutuya entegre edilecek medya oynatıcı veya ses sistemi mükemmel bir kombinasyon ortaya çıkaracaktır.

Elbette rulolanabilir ekranlar ticari hayata geçse bile ilk etapta yüz bin dolar seviyesine çıkması şaşırtıcı olmayacaktır. Bu da onu uzun yıllar sadece belirli bir kesimle kısıtlı olmasına sebep olacak. Son kullanıcı uzun bir süre beklemek zorunda kalabilir.