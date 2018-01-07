Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Display rulolanabilir OLED ekranını duyurdu

Birkaç yıl sonra dev ekranlı televizyonları taşımak çok daha kolay olacak. Sadece ekranı rulolayarak standının içerisine yerleştirip istediğiniz yere götürebileceksiniz.
1 yıl
2,7b
1
13
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

OLED ekranlar konusunda en büyük yatırımlardan birisine sahip olan LG, bu alandaki yeniliklerini geliştirmeye devam ediyor. Firma 65 inç boyutunda rulolanabilir 4K OLED ekran duyurdu.

LG rulolanabilir OLED ekran özellikleri

Henüz prototip aşamasında olduğu tahmin edilen rulolanabilir ekran aslında 4 yıllık bir çalışmanın ürünü. Firma CES 2014 fuarında küçük boyutlu rulolanabilir ekran projelerini masaya yatırmıştı. CES 2016 fuarında ise 18 inçlik bükülebilir bir OLED ekran görücüye çıkmıştı.

65 inçlik ekran ise firmanın aldığı yolu göstermesi açısından çok önemli zira tek bir bükülebilir ekran sergisi yapılmamış. OLED ekran uzunca bir kutunun içerisinden açılarak dışarı çıkıyor ve yine rulolanarak içeri giriyor. Yani rulolama işlemi kutu içerisinde gerçekleşiyor. Ekran ise 0.2mm gibi oldukça ince yapıda.

Ayrıca Bkz. "Samsung, Thunderbolt 3 destekli ilk QLED monitörü duyurdu"

Rulo ekranlar özellikle taşınabilirlik açısından televizyon sektöründe bir devrim yapabilir. 65 inçlik bir OLED televizyonu bir kişinin rahat bir şekilde taşıyarak götürmesi mümkün değil. Ancak rulolanabilir ekranı rahatlıkla kutusunun içerisine çekerek götürebilirsiniz. Üstelik bu kutuya entegre edilecek medya oynatıcı veya ses sistemi mükemmel bir kombinasyon ortaya çıkaracaktır.

Elbette rulolanabilir ekranlar ticari hayata geçse bile ilk etapta yüz bin dolar seviyesine çıkması şaşırtıcı olmayacaktır. Bu da onu uzun yıllar sadece belirli bir kesimle kısıtlı olmasına sebep olacak. Son kullanıcı uzun bir süre beklemek zorunda kalabilir. 

 

https://www.engadget.com/2018/01/06/lg-display-delivers-a-65-inch-rollable-oled/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sadrag 1 yıl en beğenilen
100.000$ fiyatla piyasaya çıkarsa zaten; "Sen bunu rulo yap. Öyle daha rahat..." Neyse yani, olacağı o..
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Escapetolife 1 yıl
Oled malesef hala pahalı bir teknoloji, rulo yapsanız da alamıyoruz !
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
INumber1OneI 1 yıl
güzel makine ama lg olduğu için güvenemiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 1 yıl
Servisi dürümünden daha ucuz olan tek TV
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gxhero 1 yıl
Adamlar niyetlerini çok belli ediyor halbuki ürkütmemeleri lazım... :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 1 yıl
usta ordan 2 Oled dürsene bana yolluk:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 1 yıl
yuz bin dolarlik rulo, alabilene hayirli olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
technic26 1 yıl
Türkiyeye geldiğinde kullanım şeklini düşünüyorum:
- Katlayıp cebine veya ceketin içine saklayıp taşıyan veya çalmaya çalışanlar,
- Poşete buruşturup gittiği yerde kullanmayı planlayanlar
Bu arada belki de poşetlere de ekran koyup reklam yapılabilir. Mağazadan aldığınız poşet gidene kadar yolda bir sürü firma reklamı yapıyor.
Veya bazı kimseler vardır içi boş olsada markalı bir ürünün çantasıyla alışverişten geliyor havasında olanlar. Her gün farklı bir markanın afişini koyar artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Çıkacağı zaman 100bin doları rulo yapsan daha iyi. En azından parayla yaptı dersin :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mu5tafa 1 yıl
Yanmayan ekran duyursalar daha makbule geçer..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadrag 1 yıl en beğenilen
100.000$ fiyatla piyasaya çıkarsa zaten; "Sen bunu rulo yap. Öyle daha rahat..." Neyse yani, olacağı o..
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 1 yıl
Ustam bana sar 45 inçlik salona uygun
Şaka bir yana güzel bir teknoloji ileride yaygınlaşır kullanışlı hale gelir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2670 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ces2018, lg 65 inch rollable oled ve
4 etiket daha rollable oled Televizyonlar Ev Elektroniği Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Vega mimarisi 7nm sürecine geçiyor 1 yıl Nvidia Xavier en güçlü ve en karmaşık yonga seti 1 yıl Rüya bilgisayar l Alienware Area 51 Threadripper 1 yıl Ethereum'dan yeni rekor: 1250$ değerini aştı 1 yıl Kohler Konnect ile küveti oturma odanızdan doldurabilirsiniz 1 yıl HP, CES 2018'de OMEN Game Stream'i duyurdu 1 yıl Sony Xperia XA2, XA2 Ultra ve L2 tanıtıldı! İşte özellikleri 1 yıl Intel işlemcili AMD GPU’lu ilk dizüstü: HP Spectre x360 15 özellikleri 1 yıl Nvidia'dan oyunculara yönelik 65 inç 4K monitör: BFGDs özellikleri 1 yıl BYTON Concept tanıtıldı: 49 inç dokunmatik ekran, 523 km menzil ve otonom sürüş 1 yıl Honor View 10 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl AMD yongalı Intel işlemciler resmiyet kazandı 1 yıl İkinci jenerasyon iPhone SE geliyor: Muhtemel teknik özellikleri ve çıkış tarihi 1 yıl DJI’dan tek elde tutulabilen kamera dengeleyici 1 yıl Asus DSL-AC51 modem/router incelemesi "F/P ürünü mü, değil mi?" 1 yıl Ryzen 2 ile en hızlı masaüstü işlemciler geliyor 1 yıl Toshiba Symbio hem akıllı hoparlör hem güvenlik kamerası 1 yıl The Wall: Samsung’dan 146 inçlik microLED televizyon 1 yıl 2018 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu 1 yıl Apple orijinal dizilerine bir yenisini daha ekliyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN LG Display rulolanabilir OLED ekranını duyurdu Sonraki Lenovo ThinkPad serisi en yeni işlemcilere terfi ediyor 1 yıl Yeni HTC Vive sanal gerçeklik başlığı CES 2018'de sahneye çıkacak 1 yıl Donanım Haber, Las Vegas'da: Şov başlamak üzere! 1 yıl Karlı yolda tır çekmeyi başaran Tesla Model X 1 yıl Samsung Notebook 7 Spin güncellendi 1 yıl Uber'in kurucusu hisselerini satmayı planlıyor 1 yıl Meltdown ve Spectre güvenlik açıklarından hangi Intel işlemcileri etkilendi? 1 yıl Alexa uyumlu ilk akıllı gözlük Vuzix’ten geliyor 1 yıl Dünyanın en ince bilgisayarı Acer Swift 7 (2018) duyuruldu 1 yıl Milli savaş uçağı motoruna iki aday: TUSAŞ ve Kale Grubu-Rolls-Royce 1 yıl Takata, hava yastığı hatası nedeniyle 3,3 milyon aracı daha geri çağırıyor 1 yıl Sony'nin yeni çerçevesiz amiral gemisi modelleri sızdırıldı 1 yıl Neutrogena deri sağlığınızı takip edecek bir aksesuar duyurdu 1 yıl Çin'in güneş enerjili yolu hırsızların kurbanı oldu 1 yıl Tsubasa Oozora gollerine mobilde devam ediyor 1 yıl Asus harici ekran kartı kutusunu duyurdu 1 yıl Samsung, Thunderbolt 3 destekli ilk QLED monitörü duyurdu 1 yıl Yeni Renault Clio için geri sayım başladı 1 yıl Sony Xperia XA2, XA2 Ultra ve L2'nin basın görselleri sızdı 1 yıl Pil üreticisi Energizer’ın Android telefonu: Energizer Power Max 600s özellikleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim