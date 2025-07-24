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    Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil tanıtıldı: Google TV, HDR10+ desteği ve fazlası

    Xiaomi TV Stick 4K (2. Nesil), global olarak tanıtıldı. Yeni Xiaomi TV Stick, Google TV işletim sistemi, Dolby Vision, Dolby Atmos desteği, çift bant Wi-Fi 6 ve fazlasını sunuyor.

    Xiaomi, Google TV desteğiyle 2. nesil TV Stick'i resmen tanıttı. Yeni Xiaomi TV Stick, kompakt tasarımı korurken, Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos, daha hızlı CPU, WiFi 6 gibi birçok yükseltme içeriyor.

    Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil neler sunuyor?

    Xiaomi TV Stick 4K 2nd Gen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil, dört çekirdekli Cortex-A55 CPU ve ARM Mali-G310 V2 GPU içeren yeni işlemciyle güçlendirilmiş. Eski yongaya (4x A35, Mali-G31 MP2) kıyasla CPU performansında %80, GPU performansında %150 artış söz konusu. Ancak bellek kapasitesi ve depolama alanı önceki modelle aynı; 2 GB RAM, 8 GB depolama.

    Xiaomi TV Stick 4K (2nd Gen), Google TV arayüzünü kullanıyor. Ayrıca yalnızca Dolby Vision değil, HDR10+ desteği de sunuyor. Ses konusunda ise hem Dolby Atmos hem de DTS:X desteği mevcut. İlk model AV1 kod çözmeyi destekliyordu, bu da destekliyor. Bağlantı WiFi 5’ten WiFi 6’ya yükseltildi, Bluetooth sürümü aynı (5.2).

    Ürünle birlikte gelen uzaktan kumandada birkaç yeni tuş bulunuyor. Stick, muhtemelen televizyonun arkasında yer alacağı ve kızılötesi çalışmayacağı için Bluetooth bağlantısını kullanıyor. Yeni Xiaomi TV+, ücretsiz canlı TV yayın hizmeti içeriyor. Netflix ve Amazon Prime Video düğmelerine ek olarak YouTube ve Uygulamalar düğmesi yer alıyor.

    Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil fiyatı ne kadar?

    Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil fiyatı 50 dolar civarında.

    Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil özellikleri

    Xiaomi TV Stick 4K 2 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Çıkış çözünürlüğü: 4K
    • İşletim sistemi: Google TV (Netflix, Amazon Prime, YouTube yüklü)
    • İşlemci: Dört çekirdekli Cortex-A55
    • Grafik işlem birimi: ARM G310 V2
    • Bellek: 2GB RAM
    • Depolama: 8GB
    • Desteklenen ses formatları: MP3, AAC, RM, FLAC
    • Desteklenen video formatları: MKV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM
    • Desteklenen ses kodekleri: DTS HD, Dolby Atmos
    • Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.2
    • Portlar: 1x HDMI, 1x Micro USB
    • Boyut ve ağırlık: 107.4 x 30 x 14 mm, 44 g
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    MDK 10 saat önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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    Forumdan Konular

    bershka konya bozuk yoğurt zehirler mi tt beğeni hilesi oracal ppf yorum en iyi pick up

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