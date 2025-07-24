Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil tanıtıldı: Google TV, HDR10+ desteği ve fazlası

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Xiaomi, Google TV desteğiyle 2. nesil TV Stick'i resmen tanıttı. Yeni Xiaomi TV Stick, kompakt tasarımı korurken, Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos, daha hızlı CPU, WiFi 6 gibi birçok yükseltme içeriyor.

En iyi Android TV Box tavsiyeleri 5 gün önce eklendi

Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil, dört çekirdekli Cortex-A55 CPU ve ARM Mali-G310 V2 GPU içeren yeni işlemciyle güçlendirilmiş. Eski yongaya (4x A35, Mali-G31 MP2) kıyasla CPU performansında %80, GPU performansında %150 artış söz konusu. Ancak bellek kapasitesi ve depolama alanı önceki modelle aynı; 2 GB RAM, 8 GB depolama.

Xiaomi TV Stick 4K (2nd Gen), Google TV arayüzünü kullanıyor. Ayrıca yalnızca Dolby Vision değil, HDR10+ desteği de sunuyor. Ses konusunda ise hem Dolby Atmos hem de DTS:X desteği mevcut. İlk model AV1 kod çözmeyi destekliyordu, bu da destekliyor. Bağlantı WiFi 5’ten WiFi 6’ya yükseltildi, Bluetooth sürümü aynı (5.2).

Ürünle birlikte gelen uzaktan kumandada birkaç yeni tuş bulunuyor. Stick, muhtemelen televizyonun arkasında yer alacağı ve kızılötesi çalışmayacağı için Bluetooth bağlantısını kullanıyor. Yeni Xiaomi TV+, ücretsiz canlı TV yayın hizmeti içeriyor. Netflix ve Amazon Prime Video düğmelerine ek olarak YouTube ve Uygulamalar düğmesi yer alıyor.

Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil fiyatı ne kadar?

Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil fiyatı 50 dolar civarında.

Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil özellikleri

Tam Boyutta Gör

Çıkış çözünürlüğü: 4K

İşletim sistemi: Google TV (Netflix, Amazon Prime, YouTube yüklü)

İşlemci: Dört çekirdekli Cortex-A55

Grafik işlem birimi: ARM G310 V2

Bellek: 2GB RAM

Depolama: 8GB

Desteklenen ses formatları: MP3, AAC, RM, FLAC

Desteklenen video formatları: MKV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM

Desteklenen ses kodekleri: DTS HD, Dolby Atmos

Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.2

Portlar: 1x HDMI, 1x Micro USB

Boyut ve ağırlık: 107.4 x 30 x 14 mm, 44 g

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: