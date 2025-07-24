Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil tanıtıldı: Google TV, HDR10+ desteği ve fazlası

Xiaomi, Google TV desteğiyle 2. nesil TV Stick'i resmen tanıttı. Yeni Xiaomi TV Stick, kompakt tasarımı korurken, Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos, daha hızlı CPU, WiFi 6 gibi birçok yükseltme içeriyor.
Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil neler sunuyor?
Xiaomi TV Stick 4K (2nd Gen), Google TV arayüzünü kullanıyor. Ayrıca yalnızca Dolby Vision değil, HDR10+ desteği de sunuyor. Ses konusunda ise hem Dolby Atmos hem de DTS:X desteği mevcut. İlk model AV1 kod çözmeyi destekliyordu, bu da destekliyor. Bağlantı WiFi 5’ten WiFi 6’ya yükseltildi, Bluetooth sürümü aynı (5.2).
Ürünle birlikte gelen uzaktan kumandada birkaç yeni tuş bulunuyor. Stick, muhtemelen televizyonun arkasında yer alacağı ve kızılötesi çalışmayacağı için Bluetooth bağlantısını kullanıyor. Yeni Xiaomi TV+, ücretsiz canlı TV yayın hizmeti içeriyor. Netflix ve Amazon Prime Video düğmelerine ek olarak YouTube ve Uygulamalar düğmesi yer alıyor.
Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil fiyatı ne kadar?
Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil fiyatı 50 dolar civarında.
Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil özellikleri
- Çıkış çözünürlüğü: 4K
- İşletim sistemi: Google TV (Netflix, Amazon Prime, YouTube yüklü)
- İşlemci: Dört çekirdekli Cortex-A55
- Grafik işlem birimi: ARM G310 V2
- Bellek: 2GB RAM
- Depolama: 8GB
- Desteklenen ses formatları: MP3, AAC, RM, FLAC
- Desteklenen video formatları: MKV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM
- Desteklenen ses kodekleri: DTS HD, Dolby Atmos
- Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.2
- Portlar: 1x HDMI, 1x Micro USB
- Boyut ve ağırlık: 107.4 x 30 x 14 mm, 44 g
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya