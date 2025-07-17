Apple TV uygulaması yenileniyor: İşte iOS 26 ve tvOS 26 ile gelen yenilikler

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Tam Boyutta Gör Apple, bu yıl iOS, macOS, watchOS ve tvOS, tüm platformlarda Liquid Glass olarak adlandırılan cam tasarımı kullandı. Yeni tasarım, iOS 26 ve tvOS 26 ile Apple TV uygulamasına da geliyor. İşte yenilikler:

Apple'dan büyük tasarım değişikliği: “Liquid Glass” 1 ay önce eklendi

Apple TV uygulamasına gelecek yenilikler

Tam Boyutta Gör Apple TV uygulaması, Apple TV+’ın bugüne kadarki en iyi yılını geçirmesinin de etkisiyle, bu yıl hiç olmadığı kadar fazla kullanıldı. Bu sonbaharda, Slow Horses ve The Morning Show gibi Apple TV+ hitlerinin geri dönmesiyle birlikte, iOS 26 ve tvOS 26 ile birlikte TV uygulaması tasarımında birkaç değişiklik geliyor. Tasarım değişiklikleri arasında şunlar yer alıyor:

Yeni poster görselleri

Ekranda aynı anda daha fazla içerik

Yenilenen uygulama simgesi

Sıvı Cam düğmeleri ve menüleri

Yeniden tasarlanan oynatıcı kontrolleri

Güncellenen Apple TV uygulamasında eski görsel tasarımın yerini yeni dikey poster görselleri alıyor. Yeni görünüm sayesinde ekranda aynı anda daha fazla program ve film gösteriliyor. Belirli kullanıcı arayüzü öğeleri için artık Liquid Glass kullanılıyor. Liquid Glass'ın en büyük avantajlarından biri video oynatıcı kontrolleri. Bir program veya film izlerken, yeni şeffaf kontroller, ekranda olan hiçbir içeriği kaçırmamanızı sağlıyor. Liquid Glass kontrolleri, altta olup biteni engellemeden videonun üzerinde duruyor.

tvOS 26, Apple TV 4K ve Apple TV HD modellerine yüklenebilecek. Ancak, Liquid Glass tasarımı Apple TV 4K 2. nesil ve daha yeni modelde deneyimlenebilecek. tvOS 26, iOS 26 ile birlikte sonbaharda yayınlanacak.

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Apple TV uygulaması iOS 26 ve tvOS 26 ile yenileniyor

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