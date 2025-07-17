Apple TV uygulaması yenileniyor: İşte iOS 26 ve tvOS 26 ile gelen yenilikler

Apple TV uygulamasına gelecek yenilikler
- Yeni poster görselleri
- Ekranda aynı anda daha fazla içerik
- Yenilenen uygulama simgesi
- Sıvı Cam düğmeleri ve menüleri
- Yeniden tasarlanan oynatıcı kontrolleri
Güncellenen Apple TV uygulamasında eski görsel tasarımın yerini yeni dikey poster görselleri alıyor. Yeni görünüm sayesinde ekranda aynı anda daha fazla program ve film gösteriliyor. Belirli kullanıcı arayüzü öğeleri için artık Liquid Glass kullanılıyor. Liquid Glass'ın en büyük avantajlarından biri video oynatıcı kontrolleri. Bir program veya film izlerken, yeni şeffaf kontroller, ekranda olan hiçbir içeriği kaçırmamanızı sağlıyor. Liquid Glass kontrolleri, altta olup biteni engellemeden videonun üzerinde duruyor.
tvOS 26, Apple TV 4K ve Apple TV HD modellerine yüklenebilecek. Ancak, Liquid Glass tasarımı Apple TV 4K 2. nesil ve daha yeni modelde deneyimlenebilecek. tvOS 26, iOS 26 ile birlikte sonbaharda yayınlanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: