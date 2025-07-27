Sonbaharda iki yeni Apple Home ürünü geliyor

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Apple’ın bu sonbaharda 15'ten fazla yeni ürün tanıtması bekleniyor. Bu tanıtımlardan ikisi yepyeni Home ürünü olacak: yeni Apple TV 4K ve HomePod mini 2.

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Yeni Apple TV 4K

Tam Boyutta Gör Yeni Apple TV’lerin piyasaya sürülmesinden bu yana neredeyse üç yıl geçti. Bu sonbaharda çeşitli yükseltmelerle yepyeni Apple TV 4K geliyor. Mevcut modeldeki A15 Bionic çipinin yerini A18 veya A17 Pro çipe bırakması bekleniyor. Çipi değiştirmenin en büyük nedenlerinden biri, Apple Intelligence. Apple, tvOS 26 ile gelecek yapay zeka özelliklerini henüz duyurmadı ancak yeni Apple TV 4K modeliyle birlikte duyurulabilir. Dahili kamera, yeni Apple TV 4K için söylentilere konu olan bir diğer özellik. tvOS 26’da yerleşik kamera olacağına ilişkin bilgilere rastlandı.

Apple’ın yeni Apple TV 4K modelinde kendi Wi-Fi ve Bluetooth çipini de kullanması bekleniyor. Mark Gurman, Apple'ın akıllı ev cihazlarında kendi geliştirdiği kablosuz çip sayesinde verilerin daha hızlı senkronize edileceğini söylüyor.

HomePod mini 2

Tam Boyutta Gör HomePod mini, Kasım 2020'de piyasaya sürüldü. Bu sonbaharda HomePod mini 2 geliyor. Mark Gurman, Apple'ın yeni dahili Wi-Fi ve Bluetooth çipinin HomePod mini 2'ye geleceğini ve bunun cihazlar arası bağlantıyı iyileştireceğini söylüyor. Apple'ın HomePod mini 2 için yeni renk yelpazesi sunması muhtemel. Cihaz, şüphesiz Wi-Fi 6E/7 gibi daha güncel kablosuz ağ standardını destekleyecek.

Mevcut HomePod mini, Apple Watch’taki S5 SiP işlemciyi kullanıyor. watchOS 26 ile belirli S9 ve daha yeni işlemcilerin Apple Intelligence özelliklerini destekleyeceği biliniyor. HomePod mini 2’nin S9 veya S10 çipe sahip olması bekleniyor.

Apple, sonbaharda Apple TV 4K ve HomePod mini'ye dikkat çekici eklemeler yapabilir. İlkbaharda da yeni HomePod Touch'ı piyasaya sürülürse, Apple Home ekosistemi her zamankinden daha güçlü hale gelebilir.

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