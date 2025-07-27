Sonbaharda iki yeni Apple Home ürünü geliyor

Apple’ın bu sonbaharda 15'ten fazla yeni ürün tanıtması bekleniyor. Bu tanıtımlardan ikisi yepyeni Home ürünü olacak: yeni Apple TV 4K ve HomePod mini 2.
Yeni Apple TV 4K
Apple’ın yeni Apple TV 4K modelinde kendi Wi-Fi ve Bluetooth çipini de kullanması bekleniyor. Mark Gurman, Apple'ın akıllı ev cihazlarında kendi geliştirdiği kablosuz çip sayesinde verilerin daha hızlı senkronize edileceğini söylüyor.
HomePod mini 2
Mevcut HomePod mini, Apple Watch’taki S5 SiP işlemciyi kullanıyor. watchOS 26 ile belirli S9 ve daha yeni işlemcilerin Apple Intelligence özelliklerini destekleyeceği biliniyor. HomePod mini 2’nin S9 veya S10 çipe sahip olması bekleniyor.
Apple, sonbaharda Apple TV 4K ve HomePod mini'ye dikkat çekici eklemeler yapabilir. İlkbaharda da yeni HomePod Touch'ı piyasaya sürülürse, Apple Home ekosistemi her zamankinden daha güçlü hale gelebilir.
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya