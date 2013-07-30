LG G2, Quick Window adlı bir mini ekran arayüzü ile gelecek





LG henüz G2 adlı amiral gemi modelini tanıtmadı ancak modelin aksesuarlarını yavaş yavaş görücüye çıkarmaya başladı. Son aksesuar ise Galaxy serisinden hatırlayacağımız ekranı gösteren kapaklı bir kılıf.





Ancak LG G2 modelinde sunulacak olan Quick Window bu kılıf enlemesine dikdörtgen değil boylamasına dikdörtgen olan bir görüş alanı sunuyor. Kullanıcı ekranda bir sürükleme hareketi yaptığında QuickWindow arayüzü ortaya çıkıyor. Kapağın dikdörtgen boşluğu ile tam uyumlu olan arayüzde saat, hava durumu, alarm, müzik oynatıcı, gelen çağrı ve SMS bilgileri görülebiliyor. Bu arayüzden gelen çağrılara cevap verilebiliyor. Ayrıca farklı saat temaları da kullanılabiliyor.





LG, Quick Window kılıflarını 7 ayrı renkte tüketici ile buluşturacak ve G2 modeli ile aynı anda piyasaya sürülecek. Fiyat konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/63583