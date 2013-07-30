Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G2, Quick Window adlı bir mini ekran arayüzü ile gelecek

5 yıl
1,7b
1
38
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG G2, Quick Window adlı bir mini ekran arayüzü ile gelecek

LG henüz G2 adlı amiral gemi modelini tanıtmadı ancak modelin aksesuarlarını yavaş yavaş görücüye çıkarmaya başladı. Son aksesuar ise Galaxy serisinden hatırlayacağımız ekranı gösteren kapaklı bir kılıf.

Ancak LG G2 modelinde sunulacak olan Quick Window bu kılıf enlemesine dikdörtgen değil boylamasına dikdörtgen olan bir görüş alanı sunuyor. Kullanıcı ekranda bir sürükleme hareketi yaptığında QuickWindow arayüzü ortaya çıkıyor. Kapağın dikdörtgen boşluğu ile tam uyumlu olan arayüzde saat, hava durumu, alarm, müzik oynatıcı, gelen çağrı ve SMS bilgileri görülebiliyor. Bu arayüzden gelen çağrılara cevap verilebiliyor. Ayrıca farklı saat temaları da kullanılabiliyor.

LG, Quick Window kılıflarını 7 ayrı renkte tüketici ile buluşturacak ve G2 modeli ile aynı anda piyasaya sürülecek. Fiyat konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/63583 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
erci501 5 yıl en beğenilen
eskiden nokia kopyalanırdı
sonra apple kopyalandı
günümüzde samsung kopyalanıyor
gelecekte hangi marka olacak acaba?
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thinkwithbrain 5 yıl
çok mantıklı
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Revenge21 5 yıl
lg bu sefer iddaalı gözüküyor.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Düşünen Biri
lazloo Bunu söylemekten sıkıldım ama yazılım desteği düzelmedikçe LG benden uzak.
İyide düzelmediğini nereden biliyorsun?

hala 4.3 sürüme geçemedi bu yeterli mi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulmel 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Düşünen Biri

lazloo Bunu söylemekten sıkıldım ama yazılım desteği düzelmedikçe LG benden uzak.
İyide düzelmediğini nereden biliyorsun?


hala 4.3 sürüme geçemedi bu yeterli mi

telefon çıkalı bir ay oldu :)

daha hata,düzeltilmesi gereken şeyler çok olmamıştır. ki olmuyor öyle aman allahım acil yazılım diyeceğim bişey bir g2 kullanıcısı olarak.

görende upgrade çıktı sanacak.
farkı bilmeyenler için; upgrade : yazılımın yeni bir versiyonu , update : aynı yazılımın bug vs çeşitli sebeplerden dolayı aynı yazılımı düzeltmektir.

şu anda yanıyom çabuk update dediğimiz bişey yok genel olarak :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hyponsoinage 5 yıl
S4 te gormustum ekrani gosteren enine dikdortgen olan kaptan. Cok hoştu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WmGMD 5 yıl
samsung galaxy s4 wiew ile aynı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hazarRS 5 yıl
Yakında tüm ekranı açıkta bırakan kılıfla çıkar bu telefonlar. Ona da çerçeve koruyucu deriz artık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknoforum-bs 5 yıl
Kesinlikle samsung un yaptığı en başarılı ve mantıklı sistem bu
LG kopyalıyor bence sorun değil onemli olan bunu kopyalarken geliştirebilmesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
java 5 yıl
Bu güncelleme konusunda HTC de en az Lg kadar kötü... Ama HTC'ye böyle güncelleme delileri tarafından laf edildiği yok, hiç anlamış değilim... Öte yandan S4'e 10 tane güncelleme çıktı hala Optmus G kadar stabil değil... 8 çekirdeli kabak oldu...


Foruma bakın bir hele HTC One (10 sayfalık değişim konusu ayrı bir rezalet) ve S4 ile ilgili sürekli kabul edilemez hatalardan bahsedilen topiclerle dolu ya da söyle mi sormalıydım soruyu; LG Optimus G ile ilgili lanet olsun dedirten sorundan bahseden var mı?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Want to 5 yıl
Kopyalıyor Diyenler Acaba Siz Nasıl Bir Telefon Üretirdiniz. Kare Yapıyor Kötü Tasarım Oluyor, Kenarları Yuvarlatılıyor Samsung Çakması Oluyor. Bir Arayüz Yapıyorlar Samsung Touchwiz Kopyası Oluyor(Oysa İçerdiği Efektler Ve Simgeler İle Touchwizle Alakası Yok). Tamam Android Kullanmasın, uygulamalar Yetersiz Deniliyor(Telefonuzda 100 Tane Uygulama Yüklü Ya). Telefon Güncellenmiyor Diyorsunuz L5'e Bile Jelly Bean Veren Firmanın Yazılımları Kötü Mü. Samsung Çift Çekirdekli 768Mb Ramli S Advance Telefonuna Jelly Bean Verdi. Sonuç Mu Kasım Kasım Kasıyor. Alan Pişman Oldu. LighJB Vs. Rom Yüklediler. Lg Optimus L5 Modeline Jb Gram Kasmıyor. Bu Telefonda Tek Çekirdek 800MHz İşlemci Ve 512 Mb Ramvar. Bu Şirket Ne Yapsın Diyorsunuz Ben Onu Anlamdım. Sizin İsteğiniz Telefon Daire Şeklinde Samsungdan Yakından Alakası Olmayan Kendi İşletim Sistemini Üreten Telefon Firması Falan Mı .
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 5 yıl
ekranlar oled olsa da böyle işler için tüm ekran aydınlatılmasa :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bgryngn 5 yıl
Samsungdan almış resmen ama kullanışlıysa bence kimden aldığınının bir önemi yok. Sonuçta bizler kullanıyoruz bu ürünleri. Babamızın firması değil ki bunu çaldı diye laf edelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hollowman_ 5 yıl
Bu isim olayı olmamış ya, LG G2 (elci ci tuu) da nedir yani.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 5 yıl hollowman_
hollowman_

Bu isim olayı olmamış ya, LG G2 (elci ci tuu) da nedir yani.

Galaxy serisi de bir aralar öyleydi. Adı üzerinde ''g'' serisi deniliyor, bunu anlamak bu kadar zor olamaz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SS10 5 yıl
Şu an kendisinden 1 sene önce çıkan Optimus G, S4'ten yer yer daha stabil çalışıyorsa, varsın kopyalasın LG (bunlara kopyalamak denirse tabi)
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
makaramasuko 5 yıl
Guzel gozukuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1726 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, lg g2 ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim