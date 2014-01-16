LG G2 modeli global olarak Mart sonlarında KitKat güncellemesine başlıyor





LG'nin hali hazırdaki amiral gemi modeli olan G2, bilindiği gibi Android 4.2 üzerinde satışa sunulmuş ve doğrudan 4.4 KitKat sürümüne güncelleneceği açıklanmıştı.





LG test amaçlı Güney Kore'de 4.4 KitKat güncellemesini başlatmışken, global dağıtım için bir tarih bulunmuyordu.





LG İtalya tarafından Facebook üzerinde yapılan açıklamaya göre G2 için KitKat güncellemesi İtalya'da Mart ayının sonlarına doğru başlayacak. Diğer Avrupa ülkelerinin de hemen hemen aynı dönemlerde güncelleme almaya başlayacağı tahmin ediliyor.





İlk etapta G2 için güncellemenin Ocak-Şubat dönemi gibi dağıtılması öngörülürken, daha sonra bu tarihin kesin olmadığı ortaya çıkmıştı. Güncelleme Güney Kore'de başladığı için global dağıtımın da çok gecikmeyeceği belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Non-Korean-LG-G2-models-to-get-Android-4.4-KitKat-by-the-end-of-March_id51447