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LG G2 modeli global olarak Mart sonlarında KitKat güncellemesine başlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,3b
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G2 modeli global olarak Mart sonlarında KitKat güncellemesine başlıyor

LG'nin hali hazırdaki amiral gemi modeli olan G2, bilindiği gibi Android 4.2 üzerinde satışa sunulmuş ve doğrudan 4.4 KitKat sürümüne güncelleneceği açıklanmıştı.

LG test amaçlı Güney Kore'de 4.4 KitKat güncellemesini başlatmışken, global dağıtım için bir tarih bulunmuyordu. 

LG İtalya tarafından Facebook üzerinde yapılan açıklamaya göre G2 için KitKat güncellemesi İtalya'da Mart ayının sonlarına doğru başlayacak. Diğer Avrupa ülkelerinin de hemen hemen aynı dönemlerde güncelleme almaya başlayacağı tahmin ediliyor.

İlk etapta G2 için güncellemenin Ocak-Şubat dönemi gibi dağıtılması öngörülürken, daha sonra bu tarihin kesin olmadığı ortaya çıkmıştı. Güncelleme Güney Kore'de başladığı için global dağıtımın da çok gecikmeyeceği belirtiliyor. 

http://www.phonearena.com/news/Non-Korean-LG-G2-models-to-get-Android-4.4-KitKat-by-the-end-of-March_id51447 Yorum Yaz
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acura07 5 yıl en beğenilen
her gecen gun daha ılerı bır tarıhe ıtelenıyor ....

nexus 5,0 alırken bız 4.4 u alacaz gıbı.
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ergenius 5 yıl
o değil çerçeve o kadar az ki verizon logoyu nereye koyacağını şaşırmış
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaslar 31 aralikta aldigim LG G2 beyaz renkLI 32 gb. hafizali telefonuma takas dusunuyorum nokia lumia 925 gumus renk 32 gb. ve 1 aydan az kullanilmis olmasi tercihimdir. telefonu 1699 tl ye aldim arada ki farki aramizda hallederiz.telefon jelatinli ve cizik dahi yoktur takas yapacagim telefondada en ufak bir cizik ve hata olmamasi gerekmektedir.ilgilenen arkadaslar yazarsa irtibata geceriz.
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TheNewAtilla 5 yıl
Elci gey iki
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sombie 5 yıl
O kadar şey söylendi ki ben telefon da indirip kullanmaya na kadar inanmam acikcasi
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kucukyenici 5 yıl
Avustralya'dan getirttiğim (oraya da Singapur'dan gelmiş) LG G2, 03.01.2014 tarihinde yazılım güncellemesi aldı. 70 Mb.'a yakın uygulama iyileştirme içermekteydi. Türkiye'den alan arkadaşlarda bu güncelleme gözükmüyor ama yakında Kitkat (4.4.) alacağından gerek kalmayabilir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Jacobıan 5 yıl
o yıl sonuna kadar sarkıtılır merak etmeyin

lg opt. black için ıcs yi 1.5 yıl beklemiştik
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DH Misafiri 5 yıl
güncelleme için ocak deniliyordu, marta atması iyi olmamış. beklemekten başka seçeneğimiz yok ama bu 4.4 güncellemesi zaten iyi olan G2'yi daha da popüler hale getirecek
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freudunpiposu 5 yıl
Huylu huyundan vazgeçmez ama g2'nin satışlarını belki artırabilir. Martta g2 1100 civarına lg garantili alınır hale gelicektir. Bu da Lg'yi bilmeyen ya da güncelleme tutkunu olmayan insanları çeker
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SturdyHead 5 yıl
Hiç almasa da olur.
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darkaura 5 yıl
Walla simdiye kadar lg nin verdigi hic bir tarihe sadik kaldigini goemedim. Surekli erteler. Insallah artik bir seyler degismistir.
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AppleFans 5 yıl
Yav kanada daha bir hafta önce aldı 4.4'u. D802 icin herhangi bir ulkeye ciksa zaten flashlar aliriz onu. Tahminin en gec bu ay avrupaya verilir ve biz de faydalaniriz. Mart'a kadar hangi akilli bekler?
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burakesan 5 yıl
Bir yetkili çıkıp adam gibi bir açıklama yapamıyor mu? Yok oradan böyle bir bilgi geldi, yok birisi ağzından kaçırdı yok elinin körü!
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Master_Evil 5 yıl
marta kadar kim öle kim kala
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