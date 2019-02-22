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LG G8 ThinQ modelinde kullanılacak 3D ToF sensör detaylandı

LG’nin yeni amiral gemisinde yer vereceği 3D ToF sensör yüz tanıma fonksiyonunun yanı sıra el hareketlerini tanıma fonksiyonuna da sahip olacak. Böylece farklı kısayollar atanabilecek.
2 ay
2,8b
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4
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin yükselen trendlerinden birisi olan 3D ToF sensörler LG G8 ThinQ amiral gemisi modelinde de kendisine yer bulacak. Yüz tanıma için olduğu sanılan sensörlerin bir fonksiyonu daha var.

LG G8 ThinQ özellikleri

3D ToF sensörü nesnelere kızılötesi ışık yollayarak uzaklıklarını net olarak ölçebilmeye yardımcı oluyor. Bu sayede sensörün gördüğü bölge üç boyutlu olarak taranabiliyor. Bugüne kadar 3D ToF sensörlerin yüz tanıma ve derinlik algılama için kullanıldığını biliyoruz.

Ayrıca Bkz. "LG Q60, K50 ve K40 duyuruldu!"

MWC 2019 fuarında tanıtılacak LG G8 ThinQ amiral gemisi için 3D ToF sensörü hazırladığını LG daha önceden duyurmuştu. Yüz tanıma için geliştirilen sensör el hareketlerini algılamak için de kullanılacak.

Yeni sensör sayesinde LG kullanıcıların ekran kilidini açmak için dokunmatik kontrolü kullanmasına gerek olmadığını belirtiyor. Yüz tanıma yapabileceği gibi kullanıcı farklı el hareketleri ile ekran kilidini açabilecek. Böylece iki farklı çözüm sunulmuş olacak.

LG teknik bilgilere girmemiş ancak el hareketleri ile belirli fonksiyonların çalıştırılmasının da mümkün olacağı tahmin ediliyor. Geçmiş yıllarda el hareketleri yine bu tarz işlemler için kullanılıyordu ancak genelde ön kamera ile algılama yapılıyordu. Bakalım yeni sensörler ne kadar yetenekli olacak? 3D ToF sensörler LG Innotek ve Infineon ortaklığında geliştiriliyor.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/02/lg-details-gesture-sensor-module/ Yorum Yaz
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GhosTKilleR-TR 2 ay en beğenilen
Mental olarak ampute bir milletiz gerçekten. Konuyla alakalı olsun, olmasın bir takım insanlar gelip sürekli "EĞÜĞÜĞÜĞ HAYALET EKRAN EĞĞĞĞĞĞ ANAKART EĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ" diyerek ağlayıp duruyor.
Mental olarak ampute bir milletiz gerçekten. Konuyla alakalı olsun, olmasın bir takım insanlar gelip sürekli "EĞÜĞÜĞÜĞ HAYALET EKRAN EĞĞĞĞĞĞ ANAKART EĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ...
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GhosTKilleR-TR 2 ay en beğenilen
Mental olarak ampute bir milletiz gerçekten. Konuyla alakalı olsun, olmasın bir takım insanlar gelip sürekli "EĞÜĞÜĞÜĞ HAYALET EKRAN EĞĞĞĞĞĞ ANAKART EĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ" diyerek ağlayıp duruyor.
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Das Boot 2 ay
Telefonun ekranina dokunmak disinda kimse farkli bir el hareketiyle telefonu kullanmaz. Disaridan komik durur ve pratik degil. Samsunglarda ekrani elinle sagdan sola dogru bir hareket yaptiginda ekran goruntusu aliyor. Kim kullaniyor? Kimse.
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emrehanci 2 ay Das Boot
Bu tip ürünler teknolojiyi inovasyon ve arge ile birkaç adım öteye taşımak. Asıl çıkış amacı farklı olabilir. Ancak dünya genelinde bazı pazar payları vardır. Bu trendlerin ilk sıralarında da cep telefonu ve tabletler gelmektedir. Bu sektörede girmeye çalışıyorlar. Amaç, tabiki çıkan ürünü daha çok satmak ve seri üretim miktarlarını arttırmaktır.
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mladenbmv 2 ay
lg ne yapsa yaranamaz piyasaya biaz daha ucuz fiyatlı tlf sunması gerek.lg4 iyi işler çıkarmıştı ama sonra anakart ve hayalet ekran sorunu sonun başlangıcı oldu.
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