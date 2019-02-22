LG G8 ThinQ modelinde kullanılacak 3D ToF sensör detaylandı

Son dönemin yükselen trendlerinden birisi olan 3D ToF sensörler LG G8 ThinQ amiral gemisi modelinde de kendisine yer bulacak. Yüz tanıma için olduğu sanılan sensörlerin bir fonksiyonu daha var.

LG G8 ThinQ özellikleri

3D ToF sensörü nesnelere kızılötesi ışık yollayarak uzaklıklarını net olarak ölçebilmeye yardımcı oluyor. Bu sayede sensörün gördüğü bölge üç boyutlu olarak taranabiliyor. Bugüne kadar 3D ToF sensörlerin yüz tanıma ve derinlik algılama için kullanıldığını biliyoruz.

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MWC 2019 fuarında tanıtılacak LG G8 ThinQ amiral gemisi için 3D ToF sensörü hazırladığını LG daha önceden duyurmuştu. Yüz tanıma için geliştirilen sensör el hareketlerini algılamak için de kullanılacak.

Yeni sensör sayesinde LG kullanıcıların ekran kilidini açmak için dokunmatik kontrolü kullanmasına gerek olmadığını belirtiyor. Yüz tanıma yapabileceği gibi kullanıcı farklı el hareketleri ile ekran kilidini açabilecek. Böylece iki farklı çözüm sunulmuş olacak.

LG teknik bilgilere girmemiş ancak el hareketleri ile belirli fonksiyonların çalıştırılmasının da mümkün olacağı tahmin ediliyor. Geçmiş yıllarda el hareketleri yine bu tarz işlemler için kullanılıyordu ancak genelde ön kamera ile algılama yapılıyordu. Bakalım yeni sensörler ne kadar yetenekli olacak? 3D ToF sensörler LG Innotek ve Infineon ortaklığında geliştiriliyor.