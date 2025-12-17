Xiaomi HyperOS 4.0 ortaya çıktı: Beklenenden erken gelebilir

Xiaomi HyperOS 4.0 geliyor
Söz konusu raporun 6 numaralı maddesinde, sistem başlatıcısının (launcher) zorla kapanmasına yol açan bir hataya değiniliyor. Hatanın durum kısmında ise "düzeltmenin yaklaşan OS4 Büyük Güncellemesinde uygulanacağı" belirtilmiş. Burada geçen OS4 ifadesi, doğrudan HyperOS 4'e karşılık geliyor. Bu da, Xiaomi'nin yeni sürümü ilk kez resmi bir kanalda doğrulaması açısından önemli bir detay.
Hata raporunda başka teknik bilgi paylaşılmıyor. Ancak birden fazla kullanıcıyı etkileyen sorunların çözümünün bir sonraki ana güncellemeye bırakılması, HyperOS 4 geliştirme sürecinin aktif olarak devam ettiğine işaret. Ayrıca bu durum, güncellemenin beklenenden daha erken bir takvimle sunulmasını sağlayabilir.
Şu aşamada Xiaomi cephesinden HyperOS 4'e dair resmi bir duyuru yapılmış değil. Ancak HyperOS 3'ü bekleyen onlarca cihaz varken, "OS4" ifadesinin resmi bir belgede yer alması kullanıcılardan eleştiri alabilir. Önümüzdeki dönemde Xiaomi'nin yazılım yol haritasına dair daha net sinyaller vermesi bekleniyor.