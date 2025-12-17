Xiaomi HyperOS 4.0 ortaya çıktı: Beklenenden erken gelebilir

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, HyperOS 3.0 güncellemesini cihazlara ulaştırmaya devam ederken, bir sonraki büyük sürüm olan HyperOS 4.0 hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Xiaomi'nin Global hata raporu kanalında paylaşılan raporda, şirketin yeni güncelleme üzerinde çalıştığı resmen doğrulandı.

Xiaomi HyperOS 4.0 geliyor

Söz konusu raporun 6 numaralı maddesinde, sistem başlatıcısının (launcher) zorla kapanmasına yol açan bir hataya değiniliyor. Hatanın durum kısmında ise "düzeltmenin yaklaşan OS4 Büyük Güncellemesinde uygulanacağı" belirtilmiş. Burada geçen OS4 ifadesi, doğrudan HyperOS 4'e karşılık geliyor. Bu da, Xiaomi'nin yeni sürümü ilk kez resmi bir kanalda doğrulaması açısından önemli bir detay.

Hata raporunda başka teknik bilgi paylaşılmıyor. Ancak birden fazla kullanıcıyı etkileyen sorunların çözümünün bir sonraki ana güncellemeye bırakılması, HyperOS 4 geliştirme sürecinin aktif olarak devam ettiğine işaret. Ayrıca bu durum, güncellemenin beklenenden daha erken bir takvimle sunulmasını sağlayabilir.

Tam Boyutta Gör Android tarafındaki genel takvim de bu olasılığı destekliyor. Google, Android 16'yı alışılmış zaman çizelgesinden daha erken, haziran ayında yayınladı. Samsung'un kısa sürede kararlı sürümü sunması, diğer üreticilerin de takvimlerini öne çekmesine zemin hazırladı. Benzer bir yaklaşımın Android 17 için de izlenmesi bekleniyor.

Şu aşamada Xiaomi cephesinden HyperOS 4'e dair resmi bir duyuru yapılmış değil. Ancak HyperOS 3'ü bekleyen onlarca cihaz varken, "OS4" ifadesinin resmi bir belgede yer alması kullanıcılardan eleştiri alabilir. Önümüzdeki dönemde Xiaomi'nin yazılım yol haritasına dair daha net sinyaller vermesi bekleniyor.

