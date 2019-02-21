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LG Q60, K50 ve K40 duyuruldu!

LG, iki yeni amiral gemisi G8 ThinQ ve V50 ThinQ'yu tanıtmasına sayılı günler kala sürpriz bir şekilde 3 yeni orta seviye cihazını tanıttı. Cihazların teknik özellikleri ve görselleri haberimizde.
2 ay
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9
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG, MWC 2019'da (Mobil Dünya Kongresi) G8 ThinQ ve V50 ThinQ olmak üzere iki yeni amiral gemisi modelini tanıtmasına sayılı günler kala oldukça büyük bir sürpriz yaparak 3 yeni orta seviye cihazını duyurdu.
Henüz fiyatları ve çıkış tarihleri hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığımız cihazların teknik özellikleri şu şekilde;

LG Q60 Teknik Özellikleri 

İlk bakışta cihazla ilgili en çok göze çarpan detay, yatay olarak sıralandırılmış üçlü arka kamera kurulumu. Cihazda 16 MP çözünürlüğünde bir ana kamera, 5 MP çözünürlüğünde geniş açılı lens ve derinlik algılama için 2 MP çözünürlüğünde bir sensör yer alıyor. Ayrıca cihazda 13 MP çözünürlüğünde bir adet de ön kamera sensörü bulunuyor.
LG Q60, 6.26 inç genişliğinde, su damlası çentikli, 19:9, HD+ çözünürlüklü FullVision bir ekranla geliyor. 3 GB RAM'e ve 64 GB arttırılabilir dahili depolama alanına sahip olan cihaz, adı henüz bilinmeyen, 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor.
LG Q60 ayrıca arka kamera sensörlerinin altına konumlandırılmış fiziksel bir parmak izi okuyucu ve 3500mAh'lik batarya ile geliyor.

LG K50 Teknik Özellikleri

LG K50, Q60 ile tamamiyle aynı ekran özelliklerine ve tasarımına sahip. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanının mevcut olduğu cihaz, Q60 ile aynı işlemciden gücünü alıyor.
Cihazda 16 MP çözünürlüğünde bir ana kamera, ve derinlik algılama için 2 MP çözünürlüğünde bir sensör yer alıyor. 13 MP çözünürlüğünde bir adet de ön kamera sensörü bulunuyor. K50 de tıpkı Q60 gibi arka kamera sensörlerinin altına konumlandırılmış fiziksel bir parmak izi okuyucu ve 3500mAh'lik batarya ile geliyor. Yani depolama alanı ve arka kamera kurulumu dışında iki cihaz aynı özellikler ile karşımıza çıkıyor.

LG K40 Teknik Özellikleri

LG K40, 5.7 inç genişliğinde, HD+ çözünürlüklü FullVision bir ekranla karşımıza çıkıyor. 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanının mevcut olduğu cihaz, 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor.
Cihazda 16 MP çözünürlüğünde bir arka kamera sensörü ve 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera sensörü yer alıyor. K40, 3.000 mAh'lik bir batarya ve arka kamera sensörünün altına konumlandırılmış fiziksel bir parmak izi okuyucu ile geliyor.
Ayrıca üç model de düşme, şok, sarsıntı gibi darbelere dayanıklılığı ifade eden MIL-STD 810G standardına sahip.

https://www.gizmochina.com/2019/02/20/lg-q60-k50-and-k40-announced-ahead-of-mwc-2019/ Yorum Yaz
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McLaren64 2 ay
Vallahi boşuna uğraşıyorsunuz. Kapatın mobil bölümü olsun bitsin. Sizin döneminiz kapandı
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Rachsuchtig 2 ay
O kadar kalın çerçeveli telefona bir de damla centik koymuş bunu kim tasarladı lan
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eP_362 2 ay
Adamlar bi tanıtım yapıyor ama işlemciyi söylemiyorlar.
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Paetzold 2 ay
Aga bunlar ne
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general4242 2 ay
Ben 1 gb devri magara zamaninda kaldi derken, 2 gb da artik uretmezler giris seviye bile 3 gb olur derken (bunları diyeli 1 yıl oluyor en az) çoğu marka 1 gb ramli, 4 cekirdekli fosil leş çöp telefonlar cikarmaya başladı. Hd ekran bir de. Utanmasalar 8 gb hafiza koyacaklar.
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Whippoorwill 2 ay
Teknik kadro değil problem. Fabrikadan arızalı bunlar.
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Halim5525 2 ay
Puhahahahahah
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__Nikolaus__ 2 ay
Hepsi birbirinden tipsiz , yıl 2019 , 2gb ram 720p ekran daha ne diyim
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DokuzKuyrukluTilki 2 ay
Bunlar ne böyle? Arkası Paris önü gecekondu mahallesi. O çerçeve ne öyle? Nasıl orta seviye bunlar?
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