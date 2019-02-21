LG Q60, K50 ve K40 duyuruldu!

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG, MWC 2019'da (Mobil Dünya Kongresi) G8 ThinQ ve V50 ThinQ olmak üzere iki yeni amiral gemisi modelini tanıtmasına sayılı günler kala oldukça büyük bir sürpriz yaparak 3 yeni orta seviye cihazını duyurdu.

Henüz fiyatları ve çıkış tarihleri hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığımız cihazların teknik özellikleri şu şekilde;

LG Q60 Teknik Özellikleri

İlk bakışta cihazla ilgili en çok göze çarpan detay, yatay olarak sıralandırılmış üçlü arka kamera kurulumu. Cihazda 16 MP çözünürlüğünde bir ana kamera, 5 MP çözünürlüğünde geniş açılı lens ve derinlik algılama için 2 MP çözünürlüğünde bir sensör yer alıyor. Ayrıca cihazda 13 MP çözünürlüğünde bir adet de ön kamera sensörü bulunuyor.

LG Q60, 6.26 inç genişliğinde, su damlası çentikli, 19:9, HD+ çözünürlüklü FullVision bir ekranla geliyor. 3 GB RAM'e ve 64 GB arttırılabilir dahili depolama alanına sahip olan cihaz, adı henüz bilinmeyen, 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor.

LG Q60 ayrıca arka kamera sensörlerinin altına konumlandırılmış fiziksel bir parmak izi okuyucu ve 3500mAh'lik batarya ile geliyor.

LG K50 Teknik Özellikleri



LG K50, Q60 ile tamamiyle aynı ekran özelliklerine ve tasarımına sahip. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanının mevcut olduğu cihaz, Q60 ile aynı işlemciden gücünü alıyor.

Cihazda 16 MP çözünürlüğünde bir ana kamera, ve derinlik algılama için 2 MP çözünürlüğünde bir sensör yer alıyor. 13 MP çözünürlüğünde bir adet de ön kamera sensörü bulunuyor. K50 de tıpkı Q60 gibi arka kamera sensörlerinin altına konumlandırılmış fiziksel bir parmak izi okuyucu ve 3500mAh'lik batarya ile geliyor. Yani depolama alanı ve arka kamera kurulumu dışında iki cihaz aynı özellikler ile karşımıza çıkıyor.

LG K40 Teknik Özellikleri

LG K40, 5.7 inç genişliğinde, HD+ çözünürlüklü FullVision bir ekranla karşımıza çıkıyor. 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanının mevcut olduğu cihaz, 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor.

Ayrıca üç model de düşme, şok, sarsıntı gibi darbelere dayanıklılığı ifade eden MIL-STD 810G standardına sahip.

https://www.gizmochina.com/2019/02/20/lg-q60-k50-and-k40-announced-ahead-of-mwc-2019/

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