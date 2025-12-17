Giriş
    Samsung Galaxy A07 5G'nin özellikleri Geekbench'te ortaya çıktı

    Samsung, Ağustos ayında tanıttığı Galaxy A07 modelinin 5G destekli versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geekbench veritabanında ortaya çıkan cihaz neler sunacak?

    Samsung Galaxy A07 5G'nin özellikleri Geekbench'te ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Ağustos ayında tanıttığı Galaxy A07 modelinin 5G destekli versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak donanım anlamında geçen seneki modele göre çok büyük değişikliklerin gelmesi beklenmiyor.

    Samsung Galaxy A07 5G geliyor

    SM-A076B model numarasına sahip bir telefon Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Bu cihazın büyük olasılıkla Galaxy A07 5G olarak piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Listeye göre telefon, tıpkı Galaxy A06 5G’de olduğu gibi MediaTek Dimensity 6300 yonga setini kullanıyor.

    Samsung Galaxy A07 5G'nin özellikleri Geekbench'te ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Dimensity 6300, 2.4GHz hızında çalışan iki adet Cortex-A76 ve 2GHz hızında altı adet Cortex-A55 olmak üzere toplam sekiz çekirdekli bir CPU’ya sahip. TSMC’nin 6nm üretim süreciyle üretilen bu işlemci, Mali-G57 MC2 grafik birimini ve dahili 5G, Wi-Fi 5 ile Bluetooth 5.3 desteğini barındırıyor. 

    Geekbench kayıtlarına göre Galaxy A07 5G, 4GB RAM ile gelecek. Bunun yanında 6GB RAM’li bir sürümün de sunulması olası. Cihazın Android 16 (One UI 8) ile çalıştığı da görülüyor. Samsung’un güncelleme politikası göz önüne alındığında, bu giriş seviyesi modelin 4 veya 6 büyük Android güncellemesi alması ve Android 20 ya da Android 22’ye kadar destek sunması bekleniyor.

    Samsung’un, geçen yılki Galaxy A06 5G tanıtım takvimine benzer şekilde Galaxy A07 5G’yi bu ayın sonuna doğru veya önümüzdeki senenin başında tanıtması bekleniyor. 

