Samsung Galaxy A07 5G'nin özellikleri Geekbench'te ortaya çıktı

Samsung Galaxy A07 5G geliyor
SM-A076B model numarasına sahip bir telefon Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Bu cihazın büyük olasılıkla Galaxy A07 5G olarak piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Listeye göre telefon, tıpkı Galaxy A06 5G’de olduğu gibi MediaTek Dimensity 6300 yonga setini kullanıyor.
Geekbench kayıtlarına göre Galaxy A07 5G, 4GB RAM ile gelecek. Bunun yanında 6GB RAM’li bir sürümün de sunulması olası. Cihazın Android 16 (One UI 8) ile çalıştığı da görülüyor. Samsung’un güncelleme politikası göz önüne alındığında, bu giriş seviyesi modelin 4 veya 6 büyük Android güncellemesi alması ve Android 20 ya da Android 22’ye kadar destek sunması bekleniyor.
Samsung’un, geçen yılki Galaxy A06 5G tanıtım takvimine benzer şekilde Galaxy A07 5G’yi bu ayın sonuna doğru veya önümüzdeki senenin başında tanıtması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: