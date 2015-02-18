LG Nexus 5 modeli Android 5.1 sürümü ile bechmark testinde görüldü

Daha önce Android 5.1 sürümünün Endonezya'da ki Android One cihazları için dağıtıldığını sizlere ulaştırmıştık. Filipinlerde de Android One programının başlamasıyla satılacak cihazların Android işletim sistemi son sürümü Lollipop 5.1 ile geleceği söyleniyor. Nexus cihazlar için ise henüz bir açıklama yapılmış değil ancak Bechmark testlerinde Android 5.1 ile çalışan bir Nexus cihazın görülmesi kullanıcıları heyecanlandırabilir.

LG Nexus 5'in son sürüm ile testlerde görülmesi güncellemenin hazır olduğunu ve cihazların test aşamasında olduğunu gösteriyor olabilir. Hazırlanan güncellemede herhangi bir problem görülmezse Nexus 5 sahipleri kısa bir süre sonra 5.1 güncellemesini alabilirler. Yeni android sürümü ile 5.0 sürümündeki yaygın problemlerin aşıldığı, pil süresinin uzatıldığı ve optimizasyonun daha da yükseltildiği söyleniyor.Cihazın görüntülendiği Geekbench sonuçlarını görmek isteyen kullanıcılar bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirler.