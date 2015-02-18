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LG Nexus 5 modeli Android 5.1 sürümü ile bechmark testinde görüldü

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,7b
1
13
Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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LG Nexus 5 modeli Android 5.1 sürümü ile bechmark testinde görüldü
Daha önce Android 5.1 sürümünün Endonezya'da ki Android One cihazları için dağıtıldığını sizlere ulaştırmıştık. Filipinlerde de Android One programının başlamasıyla satılacak cihazların Android işletim sistemi son sürümü Lollipop 5.1 ile geleceği söyleniyor. Nexus cihazlar için ise henüz bir açıklama yapılmış değil ancak Bechmark testlerinde Android 5.1 ile çalışan bir Nexus cihazın görülmesi kullanıcıları heyecanlandırabilir.
 
LG Nexus 5 modeli Android 5.1 sürümü ile bechmark testinde görüldü
LG Nexus 5'in son sürüm ile testlerde görülmesi güncellemenin hazır olduğunu ve cihazların test aşamasında olduğunu gösteriyor olabilir. Hazırlanan güncellemede herhangi bir problem görülmezse Nexus 5 sahipleri kısa bir süre sonra 5.1 güncellemesini alabilirler. Yeni android sürümü ile 5.0 sürümündeki yaygın problemlerin aşıldığı, pil süresinin uzatıldığı ve optimizasyonun daha da yükseltildiği söyleniyor.Cihazın görüntülendiği Geekbench sonuçlarını görmek isteyen kullanıcılar bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirler. 

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doctor_bey 4 yıl
Şaşırılmaması gereken durum, zaten güncellemeyi bu cihazlar kesin alıyorlar
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DtMt7 4 yıl
gercekten cok heyecanlandim 5.1 gorulmus testte inanabiliyor musun biz daha 5 e alisamadik ama testte ...Şoktayım su an
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Murmeko 4 yıl
Keşke Nexus 4'e de gelse
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colaker 4 yıl
twitter.com/...


marttan önce gelmeyecekmiş, kafayı yememek elde değil. nexus 4/5 elimizde eridi gitti lanet olsun
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Xan'ela 4 yıl
Umarım memory leak sorununu da çözerler insanı sinir eden bir hata.Belleğin sürekli şişip uygulamaları filan kapatması adamı deli ediyor.

code.google.com/...
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colaker 4 yıl Xan'ela
Xan'ela

Umarım memory leak sorununu da çözerler insanı sinir eden bir hata.Belleğin sürekli şişip uygulamaları filan kapatması adamı deli ediyor.

code.google.com/...

3 ay olmuş ! biçok yerde de çözüldüğü söyleniyo ama güncelleme yok. sistemin heryeri pert, hızlı güncelleme alıyo diye nexus aldık son 1 yıldır rezilliğin dibini gördük. 4.4.4 kat be kat iyiydi.


sadece nexus değil androidden komple soğudum, en hızlı güncelleme kanalı 3 telefonu 3 ayda düzeltemez mi kardeşim
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Guest-F1CDACDF1 4 yıl Xan'ela
İnşallah düzelir.
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DH Misafiri 4 yıl
bu telefon ilk ben aldım türkiyede daha yeni geldi yaygın değildi kimse nexus bilmiyordu haberi yoktu ben sonra şeytana uyup sattım bu telefonu.şimdi çok pişmanım ve telefon bildiğin ataşmış usta ataş kimin telefonmuş ama malesef şimdi o kadar 1.200 tl gibi param da yok almaya tekrar asus zenfone 5 kullanıyorum buda iyi ama aklım hala nexus 5 te :( alan pişman olmaz 3 sene kullanır rahatlıkla diyorum..
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Markus Schulz 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
bu telefon ilk ben aldım türkiyede daha yeni geldi yaygın değildi kimse nexus bilmiyordu haberi yoktu ben sonra şeytana uyup sattım bu telefonu.şimdi çok pişmanım ve telefon bildiğin ataşmış usta ataş kimin telefonmuş ama malesef şimdi o kadar 1.200 tl gibi param da yok almaya tekrar asus zenfone 5 kullanıyorum buda iyi ama aklım hala nexus 5 te :( alan pişman olmaz 3 sene kullanır rahatlıkla diyorum..

yav he he kimsenin haberi yokmus bu cihazi bekleyen kadar gobegim catladi yaygin degilmis gulerler sana
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Psman 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bu telefon ilk ben aldım türkiyede daha yeni geldi yaygın değildi kimse nexus bilmiyordu haberi yoktu ben sonra şeytana uyup sattım bu telefonu.şimdi çok pişmanım ve telefon bildiğin ataşmış usta ataş kimin telefonmuş ama malesef şimdi o kadar 1.200 tl gibi param da yok almaya tekrar asus zenfone 5 kullanıyorum buda iyi ama aklım hala nexus 5 te :( alan pişman olmaz 3 sene kullanır rahatlıkla diyorum..

Hepimiz magaranin derinlilerinde yasadigimiz icin haberimiz yoktu. Galaxy Nexusun bile o kadar reklami dondu televizyonda. Nexus 4 bulacaz diye yirtindik durduk. Nexus 5'i forumca bekledik. Onlarca konu actik ama ne hikmetse bi tek sende vardi.
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DH Misafiri 4 yıl
5.0 için de pil sürelerinin daha iyi olacağı söylenmişti ama sonuçlar öyle değildi inşallah düzeltmişlerdir.
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