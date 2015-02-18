LG Nexus 5 modeli Android 5.1 sürümü ile bechmark testinde görüldü

Daha önce Android 5.1 sürümünün Endonezya'da ki Android One cihazları için dağıtıldığını sizlere ulaştırmıştık. Filipinlerde de Android One programının başlamasıyla satılacak cihazların Android işletim sistemi son sürümü Lollipop 5.1 ile geleceği söyleniyor. Nexus cihazlar için ise henüz bir açıklama yapılmış değil ancak Bechmark testlerinde Android 5.1 ile çalışan bir Nexus cihazın görülmesi kullanıcıları heyecanlandırabilir.
LG Nexus 5'in son sürüm ile testlerde görülmesi güncellemenin hazır olduğunu ve cihazların test aşamasında olduğunu gösteriyor olabilir. Hazırlanan güncellemede herhangi bir problem görülmezse Nexus 5 sahipleri kısa bir süre sonra 5.1 güncellemesini alabilirler. Yeni android sürümü ile 5.0 sürümündeki yaygın problemlerin aşıldığı, pil süresinin uzatıldığı ve optimizasyonun daha da yükseltildiği söyleniyor.Cihazın görüntülendiği Geekbench sonuçlarını görmek isteyen kullanıcılar bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirler.
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marttan önce gelmeyecekmiş, kafayı yememek elde değil. nexus 4/5 elimizde eridi gitti lanet olsun
code.google.com/...
3 ay olmuş ! biçok yerde de çözüldüğü söyleniyo ama güncelleme yok. sistemin heryeri pert, hızlı güncelleme alıyo diye nexus aldık son 1 yıldır rezilliğin dibini gördük. 4.4.4 kat be kat iyiydi.
sadece nexus değil androidden komple soğudum, en hızlı güncelleme kanalı 3 telefonu 3 ayda düzeltemez mi kardeşim
yav he he kimsenin haberi yokmus bu cihazi bekleyen kadar gobegim catladi yaygin degilmis gulerler sana
Hepimiz magaranin derinlilerinde yasadigimiz icin haberimiz yoktu. Galaxy Nexusun bile o kadar reklami dondu televizyonda. Nexus 4 bulacaz diye yirtindik durduk. Nexus 5'i forumca bekledik. Onlarca konu actik ama ne hikmetse bi tek sende vardi.