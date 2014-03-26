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LG Optimus G yaz aylarında Android 4.4 güncellemesi alacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
388
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Optimus G yaz aylarında Android 4.4 güncellemesi alacak

LG'nin 2012 sonlarında lanse ettiği ve G2 modeline kadar da amiral gemisi olarak kalan Optimus G, yaz dönemi itibariyle Android 4.4.2 güncellemesine kavuşuyor.

Güncelleme haber Fransız SFR operatöründen geldi ve operatör LG tarafından da bilginin onaylandığını belirtiyor. LG yıl başından bu yana Optimus G için KitKat denemelerini sürdürüyordu. Ancak son rötuşların yapılmasının yaz aylarını bulacağı anlaşılıyor.

Tanıtıldığı dönemde Snapdragon 4 Pro yongaseti ile dünyanın en güçlü akıllı telefonu sloganını kullanan cihaz, Android 4.1 işletim sistemi taşımaktaydı. Cihaz Nexus 4 modeline de ilham kaynağı olmuştu.  

http://www.phonearena.com/news/LG-Optimus-G-to-be-updated-to-Android-4.4.2-KitKat-this-summer_id54401 Yorum Yaz
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Vengace 5 yıl en beğenilen mu5tafa
mu5tafa
Vengace
4 bir yandan guncelleme veriyor adamlar.işin iyi tarafı yaptiklari guncellemelerin stabilite guncellemesine ihtiyaç duymaması. :)

Tamam.

Dokundu sanirim?
mu5tafaVengace4 bir yandan guncelleme veriyor adamlar.işin iyi tarafı yaptiklari guncellemelerin stabilite guncellemesin...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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Guest-323E4D72D 5 yıl Vengace
Vengace
mu5tafa
Vengace
4 bir yandan guncelleme veriyor adamlar.işin iyi tarafı yaptiklari guncellemelerin stabilite guncellemesine ihtiyaç duymaması. :)

Tamam.

Dokundu sanirim?

arkadaşa dokunmadı girdi bence.
Vengacemu5tafaVengace4 bir yandan guncelleme veriyor adamlar.işin iyi tarafı yaptiklari guncellem...
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annieste 5 yıl
Lg optimus l7 iiye gelir inş
Hayirlisi be gülüm
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mehmedaltair 5 yıl
One almadan 6 ay önce bunu almayı düşünmüştüm ama bundan önce optimus 3d'nin güncelleme konusunda rezalet olduğunu düşününce almamıştım çok iyi olmuş bu
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Okisht 5 yıl
tasarım efsanesi bir cihaz bu da.
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xxxone 5 yıl
Tam sürpriz oldu.
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Whole Lotta Rosie 5 yıl
LG? Optimus G'ye? Güncelleme? Gözlerim yaşardı..
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MeGaDave06 5 yıl Whole Lotta Rosie
Whole Lotta Rosie
LG? Optimus G'ye? Güncelleme? Gözlerim yaşardı..

Ayni tepkiyi ben vericektim. Akilli telefon alirken butun hersey lg ye isarer ediyordu cok iyi bi telefon aldigimi dusunurken bi baktimki android guncellemesinde en geride olan telefonmuş. Heleki optimus g nin halen 4.1 de kalmasi ise bu modeli nerden buldum dedirtti. Sonuc olarak gercekten sevindirici bi haber. Hemde 4.4


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Bukalemun 5 yıl
Aralık 2013 te jb 4.3 almış olması gereken bir cihaz..... büyük haksızlık ama yine de olumlu bir haber... boşa geçen zamanın hediye gibi LG den cevap olmuş son kullanıcıya...
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eP_362 5 yıl
Geç oldu ama en sonunda gelecek olması bile sevindirici bir haber.
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kemalboran 5 yıl
Güzel haber. Yalnız çok geç kaldılar. Umarım kararlı bir güncelleme olur.
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matmuhendisi 5 yıl
Lg fanı olcam böyle giderse :)
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kartalaraz 5 yıl
Bence lg gec kaliyor...yazilimi 1 yil geriden takip ediyor...
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nomenore 5 yıl
Insallah gelir her ne kadar da kullanmak nasip olmasada ciktigi donemler cok sik tekno marketlere gidip kurcaladigimve begendigim bir telefondu ve bence hala cok guclu bir telefon hayirlisi ne diyelim
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Tesla 5 yıl
Daha G2'ye getiremediler. Mart sonu diyorlardı. Mart bitiyor, ses yok.
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