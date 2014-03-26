LG Optimus G yaz aylarında Android 4.4 güncellemesi alacak





LG'nin 2012 sonlarında lanse ettiği ve G2 modeline kadar da amiral gemisi olarak kalan Optimus G, yaz dönemi itibariyle Android 4.4.2 güncellemesine kavuşuyor.





Güncelleme haber Fransız SFR operatöründen geldi ve operatör LG tarafından da bilginin onaylandığını belirtiyor. LG yıl başından bu yana Optimus G için KitKat denemelerini sürdürüyordu. Ancak son rötuşların yapılmasının yaz aylarını bulacağı anlaşılıyor.





Tanıtıldığı dönemde Snapdragon 4 Pro yongaseti ile dünyanın en güçlü akıllı telefonu sloganını kullanan cihaz, Android 4.1 işletim sistemi taşımaktaydı. Cihaz Nexus 4 modeline de ilham kaynağı olmuştu.

http://www.phonearena.com/news/LG-Optimus-G-to-be-updated-to-Android-4.4.2-KitKat-this-summer_id54401