LG Prada K2'nin Antutu Benchmark sonuçları paylaşıldı

Haber Editörü
Güney Koreli cep telefonu üreticisi LG Mobile ve Prada'nın, 14 Aralık Çarşamba günü Londra'da gerçekleştirecekleri etkinliğe sayılı günler kala, Prada K2'nin (bir diğer adıyla P940) Antutu Benchmark sonuçları internette paylaşıldı.
Benchmark testinden toplamda 4928 puan alan Prada K2'nin işletim sistemi Android 2.3.7, işlemcisi ise 1 GHz olarak görünüyor. 8.8 mm kalınlığında gövde, 4.3-inç boyutunda dokunmatik IPS ekran, 8 megapiksel ana kamera, 1.3 megapiksel ön kamera, 21 Mbps HSPA+ bağlantısı desteği gibi niteliklerle donatılacağı belirtilen akıllı telefonun işlemcisini TI OMAP 4430 olabileceği öne sürülmekte.
Firmaların ortaklaşa düzenleyecekleri etkinliği merakla bekliyoruz. Elimize güncel bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
http://www.antutu.net/capabilitydetail.php?keyword=p940&c=1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben farklı düşünüyorum LG ürünlerinin kalitesine laf söylenebilir fakat tasarım açısından benim için en başarılı firmadır LG !Evet, son bir yıldır üst düzey cihazlarında eskisi kadar iyi tasarımlar yapamadığı doğrudur ve bu durumdan oldukça mutsuzum. .Ancak geçmişine baktığımızda insanların hafızasında yer edinen,yenilik getiren tasarımların büyük çoğunluğu LG logolu cihazlardır..Hatta bir kaç yıl öncesine kadar LG rakiplerinden performans olarak daha düşük cihazlar üretiyordu ama tasarımları sayesinde cihaz satabiliyordu...Örneğin;
Viewty resistiv ekranı,olmayan işletim sistemi ve cılız hoparlör ...ama tasarım en iyi 5 de yer alacak kadar iyi(tabi bu göreceli bir şey)
Ve bu örnekler çoğaltılabilir;