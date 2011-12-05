LG Prada K2'nin Antutu Benchmark sonuçları paylaşıldı

Güney Koreli cep telefonu üreticisi LG Mobile ve Prada'nın, 14 Aralık Çarşamba günü Londra'da gerçekleştirecekleri etkinliğe sayılı günler kala, Prada K2'nin (bir diğer adıyla P940) Antutu Benchmark sonuçları internette paylaşıldı.



Benchmark testinden toplamda 4928 puan alan Prada K2'nin işletim sistemi Android 2.3.7, işlemcisi ise 1 GHz olarak görünüyor. 8.8 mm kalınlığında gövde, 4.3-inç boyutunda dokunmatik IPS ekran, 8 megapiksel ana kamera, 1.3 megapiksel ön kamera, 21 Mbps HSPA+ bağlantısı desteği gibi niteliklerle donatılacağı belirtilen akıllı telefonun işlemcisini TI OMAP 4430 olabileceği öne sürülmekte.



Firmaların ortaklaşa düzenleyecekleri etkinliği merakla bekliyoruz. Elimize güncel bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



http://www.antutu.net/capabilitydetail.php?keyword=p940&c=1