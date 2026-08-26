Apple, iPhone 18 Pro tanıtım tarihini duyurdu

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Apple, iPhone 18 Pro tanıtım etkinliğini "Surprise and Shine" 9 Eylül Çarşamba günü düzenleyeceğini duyurdu. Apple Park kampüsünde düzenlenecek etkinlik, TSİ 20.00’de başlayacak.

iPhone 18 Pro Max, 9 Eylül’de tanıtılacak

Tam Boyutta Gör Apple'ın Eylül etkinliğinde üç yeni iPhone'a odaklanması bekleniyor: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone’u. Apple’ın ilk katlanabilir telefonunu iPhone Ultra olarak adlandıracağı söyleniyor.

Katlanabilir iPhone, dış ve iç ekranlara sahip kitap tarzı bir tasarım benimseyecek. Mevcut raporlar, güç düğmesinde Touch ID, iki arka kamera, A20 serisi çip ve yaklaşık 2.500 dolara ulaşabilecek yüksek fiyat etiketine işaret ediyor.

Daha uygun fiyatlı iPhone 18'in Eylül ayı ürün gamında yer almayacağı bildiriliyor. Apple’ın yeni bölünmüş iPhone lansmanının bir parçası olarak düz modeli 2027 baharında tanıtması bekleniyor. iPhone 18e ve iPhone Air 2 modelleri de aynı zamanda piyasaya sürülecek.

Beklenen bir diğer cihaz ise Apple Watch Series 12. Yeni modelle seramik kasa seçeneğinin geri geleceği söyleniyor. Diğer beklenen yenilikler arasında, daha hızlı işlemci, daha uzun pil ömrü, sağlık ve fitness iyileştirmeleri, yeni renk ve kordon seçenekleri var. Apple Watch Ultra 4 modelinde tasarım değişiklikleri bekleniyor. Yeni Apple akıllı saatler yeni Siri AI ve ana ekran düzenini getiren watchOS 27 ile geliyor.

Apple’ın AirPods 5 kulaklığı da bu lansmanda tanıtması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 18 Pro Max ne zaman çıkacak: İşte tanıtım tarihi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: