Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone 18 Pro tanıtım tarihini duyurdu

    Apple Eylül lansmanı kısa bir süre önce duyuruldu. Katlanabilir modelle birlikte iPhone 18 Pro Max ne zaman çıkacak? sorusu iPhone 18 Pro tanıtım tarihinin açıklanmasıyla yanıt buldu.

    Apple, iPhone 18 Pro tanıtım etkinliğini "Surprise and Shine" 9 Eylül Çarşamba günü düzenleyeceğini duyurdu. Apple Park kampüsünde düzenlenecek etkinlik, TSİ 20.00’de başlayacak.

    iPhone 18 Pro Max, 9 Eylül’de tanıtılacak

    iphone 18 pro max tanıtım tarihi ne zaman Tam Boyutta Gör
    Apple'ın Eylül etkinliğinde üç yeni iPhone'a odaklanması bekleniyor: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone’u. Apple’ın ilk katlanabilir telefonunu iPhone Ultra olarak adlandıracağı söyleniyor.

    Katlanabilir iPhone, dış ve iç ekranlara sahip kitap tarzı bir tasarım benimseyecek. Mevcut raporlar, güç düğmesinde Touch ID, iki arka kamera, A20 serisi çip ve yaklaşık 2.500 dolara ulaşabilecek yüksek fiyat etiketine işaret ediyor.

    Daha uygun fiyatlı iPhone 18'in Eylül ayı ürün gamında yer almayacağı bildiriliyor. Apple’ın yeni bölünmüş iPhone lansmanının bir parçası olarak düz modeli 2027 baharında tanıtması bekleniyor. iPhone 18e ve iPhone Air 2 modelleri de aynı zamanda piyasaya sürülecek.

    Beklenen bir diğer cihaz ise Apple Watch Series 12. Yeni modelle seramik kasa seçeneğinin geri geleceği söyleniyor. Diğer beklenen yenilikler arasında, daha hızlı işlemci, daha uzun pil ömrü, sağlık ve fitness iyileştirmeleri, yeni renk ve kordon seçenekleri var. Apple Watch Ultra 4 modelinde tasarım değişiklikleri bekleniyor. Yeni Apple akıllı saatler yeni Siri AI ve ana ekran düzenini getiren watchOS 27 ile geliyor.

    Apple’ın AirPods 5 kulaklığı da bu lansmanda tanıtması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    samsung buzdolabı su tahliye borusu nasıl temizlenir transporter hangi motor tutuluyor extreme 13 wifi 7 modem bim parfüm erkek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A5
    OPPO A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum