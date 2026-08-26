Redmi 17C 5G yıllar öncesine götürüyor

Redmi 17C 5G özellikleri ve fiyatı
- 6.9 inçlik 1600x720 piksel LCD ekran
- MediaTek Dimensity 6300
- 4GB/8GB RAM
- 64GB/128GB depolama
- 50MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 6000mAh batarya, 33W hızlı şarj
- Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, FM radyo
- 220$ başlangıç
Redmi 17C 5G bellek krizi nedeniyle bundan 5-6 yıl önce orta seviye akıllı telefonlarda gördüğümüz donanımla geliyor. 120Hz tazeleme hızı, 810 nit pik parlaklık, TÜV Rheinland mavi ışık filtresi sertifikası gibi ekstralar mevcut. Redmi 17C 5G modeli kısa süre içerisinde global pazarda satışa sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim