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    Redmi 17C 5G yıllar öncesine götürüyor

    Redmi 17C 5G akıllı telefon modelinde 6.9 inçlik 1600x720 piksel LCD ekran, MediaTek Dimensity 6300, 4GB RAM, 50MP arka kamera gibi özellikler yer alıyor.       

    Redmi 17C 5G Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin global pazarda Redmi 17 akını devam ediyor. Redmi 17 4G ve Redmi 17 5G modellerinin ardından bu kez biraz daha düşük fiyata odaklanan Redmi 17C 5G akıllı telefon modeli de piyasaya çıkıyor.

    Redmi 17C 5G özellikleri ve fiyatı

    • 6.9 inçlik 1600x720 piksel LCD ekran
    • MediaTek Dimensity 6300
    • 4GB/8GB RAM
    • 64GB/128GB depolama
    • 50MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 6000mAh batarya, 33W hızlı şarj
    • Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, FM radyo
    • 220$ başlangıç

    Redmi 17C 5G bellek krizi nedeniyle bundan 5-6 yıl önce orta seviye akıllı telefonlarda gördüğümüz donanımla geliyor. 120Hz tazeleme hızı, 810 nit pik parlaklık, TÜV Rheinland mavi ışık filtresi sertifikası gibi ekstralar mevcut. Redmi 17C 5G modeli kısa süre içerisinde global pazarda satışa sunulacak.

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    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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