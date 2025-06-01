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    Xiaomi Mix Fold serisi Snapdragon gücüyle geri dönüyor

    Xiaomi Mix Fold serisi yakında güçlü bir dönüş yapabilir. Yeni Snapdragon işlemciyle test edilen modelin önemli yükseltmelerle gelmesi bekleniyor. İşte detaylar:

    Xiaomi Mix Fold serisi Snapdragon gücüyle geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, katlanabilir akıllı telefon segmentindeki iddiasını yeniden ortaya koymaya hazırlanıyor. Şirketin 2024’te Mix Fold serisine yeni bir model eklememesi dikkat çekerken yeni sızıntılar, Mix Fold serisinin gelecek yıl güçlü bir dönüş yapacağına işaret ediyor. Özellikle Snapdragon işlemciyle test edilen yeni modelin, seride şimdiye kadar yapılan en büyük yenilikleri barındırması bekleniyor.

    Yeni Mix Fold, Snapdragon gücü ve gelişmiş tasarımıyla dikkat çekecek

    Yeni bilgilere göre Xiaomi, bu yıl yalnızca dikey form faktörüne sahip Mix Flip 2 modeline odaklanacak. Ancak gelecek yıl itibarıyla yatay katlanabilir tasarıma sahip yeni bir Xiaomi Mix Fold modeli kullanıcılarla buluşacak. Her ne kadar cihazın adının "Mix Fold 5" mi yoksa "Mix Fold 6" mı olacağı kesinleşmemiş olsa da teknoloji dünyasında sızıntılarıyla tanınan Smart Pikachu tarafından paylaşılan bilgiler, bu modelin önemli donanımsal ve tasarımsal yükseltmelere sahip olacağına işaret ediyor.

    Yeni nesil Xiaomi Mix Fold modelinin öne çıkan en önemli detaylarından biri, farklı bir en-boy oranına sahip olması. Bu değişiklik, özellikle katlanabilir ekran deneyimini iyileştirmeyi ve cihazın daha kullanıcı dostu hale gelmesini hedefliyor. Bu tür bir tasarım güncellemesi, özellikle katlandığında daha kompakt, açıldığında ise daha verimli bir ekran deneyimi isteyen kullanıcılar için büyük önem taşıyor.

    Ayrıca yeni modelin Qualcomm'un en yeni yonga setlerinden biriyle, muhtemelen Snapdragon 8 serisinin gelişmiş bir versiyonuyla test edildiği de bildiriliyor. Bu bilgi, Xiaomi’nin performans anlamında da çıtayı yükselteceğini gösteriyor. Snapdragon işlemciler, özellikle yapay zekâ özellikleri, güç verimliliği ve grafik performanslarıyla öne çıktığından, bu tercih cihazın amiral gemisi seviyesinde konumlanacağının güçlü bir göstergesi. 

    Son olarak Xiaomi'nin gelecek planları yalnızca tek bir katlanabilir modelle sınırlı değil. Şirketin ayrıca üç katlı katlanabilir bir cihaz üzerinde çalıştığı da konuşuluyor. “Zhuque” kod adına ve 26013VP46C model numarasına sahip olduğu iddia edilen bu cihazın 2026 yılının ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. 

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 3 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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