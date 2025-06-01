Xiaomi Mix Fold serisi Snapdragon gücüyle geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi, katlanabilir akıllı telefon segmentindeki iddiasını yeniden ortaya koymaya hazırlanıyor. Şirketin 2024’te Mix Fold serisine yeni bir model eklememesi dikkat çekerken yeni sızıntılar, Mix Fold serisinin gelecek yıl güçlü bir dönüş yapacağına işaret ediyor. Özellikle Snapdragon işlemciyle test edilen yeni modelin, seride şimdiye kadar yapılan en büyük yenilikleri barındırması bekleniyor.

Yeni Mix Fold, Snapdragon gücü ve gelişmiş tasarımıyla dikkat çekecek

Yeni bilgilere göre Xiaomi, bu yıl yalnızca dikey form faktörüne sahip Mix Flip 2 modeline odaklanacak. Ancak gelecek yıl itibarıyla yatay katlanabilir tasarıma sahip yeni bir Xiaomi Mix Fold modeli kullanıcılarla buluşacak. Her ne kadar cihazın adının "Mix Fold 5" mi yoksa "Mix Fold 6" mı olacağı kesinleşmemiş olsa da teknoloji dünyasında sızıntılarıyla tanınan Smart Pikachu tarafından paylaşılan bilgiler, bu modelin önemli donanımsal ve tasarımsal yükseltmelere sahip olacağına işaret ediyor.

Yeni nesil Xiaomi Mix Fold modelinin öne çıkan en önemli detaylarından biri, farklı bir en-boy oranına sahip olması. Bu değişiklik, özellikle katlanabilir ekran deneyimini iyileştirmeyi ve cihazın daha kullanıcı dostu hale gelmesini hedefliyor. Bu tür bir tasarım güncellemesi, özellikle katlandığında daha kompakt, açıldığında ise daha verimli bir ekran deneyimi isteyen kullanıcılar için büyük önem taşıyor.

Redmi Pad 2 fiyatları lansmana sayılı günler kala ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Ayrıca yeni modelin Qualcomm'un en yeni yonga setlerinden biriyle, muhtemelen Snapdragon 8 serisinin gelişmiş bir versiyonuyla test edildiği de bildiriliyor. Bu bilgi, Xiaomi’nin performans anlamında da çıtayı yükselteceğini gösteriyor. Snapdragon işlemciler, özellikle yapay zekâ özellikleri, güç verimliliği ve grafik performanslarıyla öne çıktığından, bu tercih cihazın amiral gemisi seviyesinde konumlanacağının güçlü bir göstergesi.

Son olarak Xiaomi'nin gelecek planları yalnızca tek bir katlanabilir modelle sınırlı değil. Şirketin ayrıca üç katlı katlanabilir bir cihaz üzerinde çalıştığı da konuşuluyor. “Zhuque” kod adına ve 26013VP46C model numarasına sahip olduğu iddia edilen bu cihazın 2026 yılının ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi Mix Fold serisi Snapdragon gücüyle geri dönüyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: