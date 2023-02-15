Android telefon hızlandırma yöntemleri ve programları

- Android telefon hızlandırma yöntemleri 🚀
- 1. Telefonu yeniden başlatın 📲
- 2. Depolama alanında yer açın ✅
- 3. Kullanmadığınız uygulamaları telefonda tutmayın ❌
- 4. Uygulamaların Lite sürümlerini kullanın 📱
- 5. Telefonunuzu güncelleyin ⬇️
- 6. Fabrika ayarlarına sıfırlayın 📵
- 7. Custom ROM yükleyin 👍🏻
- 8. Ana ekranı minimal tutun 📱
- 9. Android telefon hızlandırma kodu ＃
- En iyi telefon temizleme ve hızlandırma programları 📲
- 1️⃣ CCleaner
- 2️⃣ Google Files
- 3️⃣ Norton Cleaner
- 4️⃣ All-In-One Toolbox
- 5️⃣ SD Maid
- Android telefonlar neden yavaşlar 🧐
- Yorumlar
Android telefonlar performans açısından çok yol kat etti. Çoğu orta seviye telefonun bile açamadığı oyun ve uygulama yok. Ancak bu cihazlar, doğası gereği bir süre sonra yavaşlıyor. Peki Android telefonların ilk günkü performansına geri dönmesi için telefon hızlandırma nasıl yapılır? Bunun için çeşitli telefon hızlandırıcı programlar olsa da herhangi bir uygulama yüklemeden de telefonunuzu hızlandırabileceğiniz bazı ipuçları bulunuyor. Oppo, Samsung ve Huawei gibi yavaşlayan Android telefonları hızlandırmak için yapılması gerekenleri anlatıyoruz.
Android telefon hızlandırma yöntemleri 🚀
1. Telefonu yeniden başlatın 📲
Telefonu yeniden başlatma yapacağınız ilk şey olmalıdır. Bu basit ve muhtemelen gereksiz olduğunu düşündüğünüz işlem, telefonunuzu yavaşlatan arka plandaki uygulama işlemlerinin durdurulmasını sağlayacak ve performans artışı sağlayacaktır. Android’in bellek yönetim sistemi mükemmeldir ve çoğu telefonda gereğinden fazla RAM bulunur. Ancak 3GB, 4GB veya daha düşük RAM’li bütçe dostu bir telefon kullanıyorsan, yeniden başlatma genel performansı artırılabilir. Telefonunuzu arada yeniden başlatmayı unutmayın.
2. Depolama alanında yer açın ✅
Uygulama ve oyunların ve hatta güncellemelerinin bile boyutu günden güne artıyor. Depolama alanının dolması sorunuyla karşılaşmanız kuvvetle muhtemel. Kullanılabilir depolama alanını mümkün olduğunca fazla tutmaya çalışın. Kullanılmayan depolama alanınızı %20 civarında tutarsanız, depolama alanından kaynaklı hiçbir performans sorunu yaşamazsınız. Android telefonda depolama alanı açma yolları:
- Kullanmadığınız uygulamaları silin.
- Yedeklenen fotoğrafları silin.
- Yinelenen (çift) dosyaları, eski indirmeleri silin.
- Videoları bir buluta veya bilgisayara yedekleyin.
3. Kullanmadığınız uygulamaları telefonda tutmayın ❌
Kullanılmayan uygulamalar, telefonda depolama alanını kullandığı gibi arka planda çalışıp belleği tüketir. İndirdiğiniz ancak uzun süredir kullanmadığınız uygulamaları kaldırmak sistemi rahatlatacak pil ömrünü iyileştirecektir. Uygulamaları kaldırmanın farklı yolları vardır ancak genellikle uygulama simgesine uzun basılı tutup Sil’i seçebilir veya simgesini ekranın üstünde görünen Kaldır simgesine sürükleyip bırakabilirsiniz. Uygulamaları kaldırmak istemiyorsanız önbelleklerini temizleyebilirsiniz. Android önbellek temizleme adımları:
- Ayarlar’a girin.
- Depolama - Diğer Uygulamalar’a dokunun.
- Bir uygulamaya dokunun ve Önbelleği temizle’yi seçin.
4. Uygulamaların Lite sürümlerini kullanın 📱
Lite uygulamaların farkı; daha ufak boyutlu olmaları ve daha az kaynak tüketmeleri. Google Maps, Twitter, Facebook, Spotify ve daha birçok popüler uygulamanın Lite sürümünü Google Play üzerinde bulabilirsiniz.
5. Telefonunuzu güncelleyin ⬇️
Mevcut güncellemeleri kontrol edin. Google, Android’i her yeni sürümde optimize ediyor; çoğu üretici de kendi arayüzleri için çeşitli optimizasyonlar yapıyor. En son Android sürümüne güncellemek, telefonunuzdaki sistem kaynaklarını boşaltır. Neticede uygulamalarınız daha hızlı açılır, günlük kullanımda daha az sorunla karşılaşırsınız.
Tüm büyük OEM’ler, Android’in ilk günlerinden bu yana çok mesafe kat etti ve artık cihazları için daha sık yazılım güncellemeleri veriyorlar. Üreticiler, kullanıcılardan gelen bildirimlere dayalı olarak her güncellemede sistem performansını ve akıcılığı iyileştiriyor. Ara ara yazılım güncellemelerini kontrol etmenizde fayda var. Telefonunuz zaten en son Android sürümü üzerinde çalışıyorsa, Google Play Store’a girip uygulamaların güncel olup olmadığını kontrol edin. Uygulama güncellemeler, genellikle hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içerir.
6. Fabrika ayarlarına sıfırlayın 📵
Telefonunuzu fabrika ayarlarını sıfırlayacaksanız öncelikle her şeyi yedeklediğinizden emin olun. Telefonu sıfırladıktan sonra yalnızca ihtiyacınız olacak uygulamaları kurun.
7. Custom ROM yükleyin 👍🏻
Üretici, artık Android telefonunuza destek vermiyorsa custom ROM yüklemeyi düşünmelisiniz. Birçok kişi bu işlemle garantinin bozulacağını düşünüyor ancak stock ROM atar ve bootlader kilidini kapatırsanız sorun olmayacaktır, telefonunuzu servise gönderdiğinizde garantiniz devam ediyor gibi işlem yapılacaktır.
8. Ana ekranı minimal tutun 📱
Ana ekranınızdaki widgetlar (araç takımları), canlı duvar kağıtları ve diğer dinamik öğeler, telefonunuzun performansı etkilemekle kalmaz, pil tüketimini de artırır. Bu, özellikle periyodik olarak yenilenen widgetlar geçerlidir. Ana ekranınızdaki Google arama çubuğu da önemli miktarda kaynak tüketir. Arama yapmak için Google uygulamasını kullanabilirsiniz.
9. Android telefon hızlandırma kodu ＃
SYSDUMP adında bir menü karşınıza çıkacak. Burada DEBUG LEVEL DISABLED menüsüne girin ve LOW seçeneğini MID olarak değiştirin. Telefon yeniden başlatılacak. Açıldıktan sonra Ayarlar - Geliştirici Seçenekleri’ne girin. Animasyon yazan tüm ayarlara girip değerleri düşürün. Bu ayarlar telefonunuzun hızlanmasını sağlayacak.
En iyi telefon temizleme ve hızlandırma programları 📲
1️⃣ CCleaner
CCleaner, en iyi Android telefon hızlandırıcı uygulamaların başında geliyor. CCleaner, değerli depolama alanını kaplayan gereksiz dosyaları analiz etmek ve temizlemek için elinden gelenin en iyisini yapan çok işlevli bir uygulama. Uygulamaların önbellek verilerini silme, boş klasörleri temizleme ve çeşitli çerezleri silme işlemlerini yapan temizleyici özelliği ile geliyor. Uygulama yöneticisi sayesinde birden fazla uygulamayı aynı anda kaldırabiliyorsunuz. Sistem Bilgisi bölümünden telefonunuzun kaynaklarını (CPU, RAM, cihaz ayrıntıları) takip etme şansına da sahipsiniz. Program, root gerektirmiyor ve ücretsiz.
2️⃣ Google Files
Google Files, telefonunuzdaki fotoğraf, video ve belgelere daha rahat erişmenizi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda telefonun yavaşlamasına neden olan gereksiz dosyaları ve operatörün/üreticinin yüklediği uygulamaları kaldırmanıza da yardımcı oluyor. Uygulama, birkaç dokunuşla telefonunuzda kolayca yer açmanıza olanak tanıyor. Uygulama ile kullanılabilir depolama alanının yanı sıra takılı olan microSD karttaki içerikleri de görüp temizleyebiliyorsunuz.
3️⃣ Norton Cleaner
Norton Clean, telefonu hızlandırmak için ücretsiz uygulama arayan kullanıcılar için en iyi seçeneklerden biri. Norton Clean, telefonunuzun daha sorunsuz çalışmasını sağlamaya odaklanmış bir uygulama. Uygulama, cihazınızda yer kaplayan önbellek dosyaları, eski APK dosyaları ve diğer artık dosyaları ortadan kaldırmak için kullanılabilecek önemsiz dosya temizleyicisine sahip. Program ayrıca, telefonda yüklü gelen uygulamaları (bloatware) ve artık ihtiyaç duymadığınız uygulamaları kolayca kaldırmak için de uygulama yöneticisi içerir.
4️⃣ All-In-One Toolbox
All-In-One Toolbox, tek dokunuşla Android telefonunuzdaki geçici dosyaları temizler, önbelleği siler ve boş klasörlerle birlikte artık dosyaları siler. Boost işlevi, sistem önbelleğini temizler ve arka plan uygulamalarını sonlandırır. İsterseniz bunu Boost+ işleviyle otomatik olarak ayarlayabilirsiniz ancak bu özellik ücretsiz sürümde yok. Toplu uygulama silici, gelişmiş dosya temizleme araçları içeren uygulama, adından da anlaşılacağı üzere ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
5️⃣ SD Maid
SD Maid, en iyi Android telefon temizleyici uygulamaların başında geliyor. CorpseFinder, bir uygulamayı sildikten sonra geride kalan gereksiz dosyaları veya klasörleri bulup siliyor. SystemCleaner, güvenli bir şekilde silinecek dosya ve klasörleri tarıyor. AppCleaner aynı eylemi uygulamalarınız için gerçekleştiriyor. Ancak bu özelliği kullanmak için SD Maid Pro'ya yükseltmeniz gerekiyor. Kullanımdaki tüm uygulama veritabanlarını optimize etmeye yardımcı olan Veritabanları bölümü de var. Büyük boyutlu dosyaları bulmanıza ve silmenize yardımcı olan depolama analizi ve toplu uygulama kaldırma için araçlar da mevcut.
Android telefonlar neden yavaşlar 🧐
- Sınırlı depolama alanı
- Animasyonlar ve diğer işlevler
- Eski yazılım
- Uzun süre yeniden başlatılmaması
- Büyük boyutlu dosyalar ve uygulamalar
- Aynı anda çok fazla arka plan işleminin sürmesi
- Önbellekler
Telefonum neden yavaşlıyor? Teknoloji ne kadar hızlı ilerliyorsa cihazlar da o kadar hızlı eskiyor. Bazı kullanıcılar, en iyi akıllı telefonlarda bile yavaşlamanın çok hızlı gerçekleştiğini düşünüyor. Üreticilerin kasıtlı olarak eski modelleri yavaşlattığı, yeni modelleri satın almaya zorladığı bir gerçek. Hatta sektörün önde gelen markalarından Apple, iPhone’ları kasıtlı olarak yavaşlattığı gerekçesiyle 2020’de para cezasına çarptırıldı. Ancak görüldüğü üzere üretici dışında da telefonun yavaşlamasına neden olan unsurlar var.
Bu rehber yazıda, Android telefon yavaşlama sorunu yaşayanlar için Samsung, Oppo, Xiaomi ve Huawei gibi markalarda; Android telefon hızlandırma yolları ve yöntemlerinden bahsettik. Android telefon temizleme programlarına da göz atmanızı öneririz. Telefonunuz ister yeni ister eski olsun, bu programlar hızlandırma ayarlarını sizin yerinize otomatik olarak yapar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah