Android telefon hızlandırma yöntemleri ve programları

Telefonu yeniden başlatma yapacağınız ilk şey olmalıdır. Bu basit ve muhtemelen gereksiz olduğunu düşündüğünüz işlem, telefonunuzu yavaşlatan arka plandaki uygulama işlemlerinin durdurulmasını sağlayacak ve performans artışı sağlayacaktır. Android’in bellek yönetim sistemi mükemmeldir ve çoğu telefonda gereğinden fazla RAM bulunur. Ancak 3GB, 4GB veya daha düşük RAM’li bütçe dostu bir telefon kullanıyorsan, yeniden başlatma genel performansı artırılabilir. Telefonunuzu arada yeniden başlatmayı unutmayın.

Uygulama ve oyunların ve hatta güncellemelerinin bile boyutu günden güne artıyor. Depolama alanının dolması sorunuyla karşılaşmanız kuvvetle muhtemel. Kullanılabilir depolama alanını mümkün olduğunca fazla tutmaya çalışın. Kullanılmayan depolama alanınızı %20 civarında tutarsanız, depolama alanından kaynaklı hiçbir performans sorunu yaşamazsınız. Android telefonda depolama alanı açma yolları:

Kullanılmayan uygulamalar, telefonda depolama alanını kullandığı gibi arka planda çalışıp belleği tüketir. İndirdiğiniz ancak uzun süredir kullanmadığınız uygulamaları kaldırmak sistemi rahatlatacak pil ömrünü iyileştirecektir. Uygulamaları kaldırmanın farklı yolları vardır ancak genellikle uygulama simgesine uzun basılı tutup Sil’i seçebilir veya simgesini ekranın üstünde görünen Kaldır simgesine sürükleyip bırakabilirsiniz. Uygulamaları kaldırmak istemiyorsanız önbelleklerini temizleyebilirsiniz. Android önbellek temizleme adımları:

Lite uygulamaların farkı; daha ufak boyutlu olmaları ve daha az kaynak tüketmeleri. Google Maps, Twitter, Facebook, Spotify ve daha birçok popüler uygulamanın Lite sürümünü Google Play üzerinde bulabilirsiniz.

5. Telefonunuzu güncelleyin ⬇️

Mevcut güncellemeleri kontrol edin. Google, Android’i her yeni sürümde optimize ediyor; çoğu üretici de kendi arayüzleri için çeşitli optimizasyonlar yapıyor. En son Android sürümüne güncellemek, telefonunuzdaki sistem kaynaklarını boşaltır. Neticede uygulamalarınız daha hızlı açılır, günlük kullanımda daha az sorunla karşılaşırsınız.

Tüm büyük OEM’ler, Android’in ilk günlerinden bu yana çok mesafe kat etti ve artık cihazları için daha sık yazılım güncellemeleri veriyorlar. Üreticiler, kullanıcılardan gelen bildirimlere dayalı olarak her güncellemede sistem performansını ve akıcılığı iyileştiriyor. Ara ara yazılım güncellemelerini kontrol etmenizde fayda var. Telefonunuz zaten en son Android sürümü üzerinde çalışıyorsa, Google Play Store’a girip uygulamaların güncel olup olmadığını kontrol edin. Uygulama güncellemeler, genellikle hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içerir.