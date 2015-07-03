LG TONE serisi kulaklıklar 10 milyon satış barajını geçti

LG'nin henüz akıllı telefonlarında 10 milyon barajını geçtiğini duymadık ancak aksesuar sözkonusu olduğu zaman firma biraz daha avantajlı durumda. Firmanın TONE serisi kulaklıkları önemli bir başarıya imza attı.





Firmanın 2010 yılında kablosuz kulaklık ürünlerini biraraya toplayarak başlattığı TONE serisi bugün itibariyle 10 milyon satış rakamını geride bıraktı. Harman/Kardon ve JBL gibi firmalarla işbirliği yapan LG, Ultra, Infinim gibi farklı tasarımları tüketicilere sunmuştu.





LG TONE serisi ağırlıklı olarak ABD pazarında satılıyor ve firma ABD Bluetooth kulaklık pazarında yüzde 40 civarında bir pay sahibiydi. Son rakamlar ile birlikte LG'nin pazarda liderlik koltuğuna oturduğu tahmin ediliyor. Global Bluetooth kulaklık pazarında da LG'nin payını artırdığı düşünülüyor.

http://lgmobile.mediaroom.com/10MillionToneSeries