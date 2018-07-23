Beş kameralı LG V40 ThinQ'nun özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı

Teknoloji Editörü
Dünyanın ilk üç arka kameralı telefonu Huawei P20 Pro'ya cevap vermeye hazırlanan LG'nin toplamda beş kameralı modeli V40 ThinQ akıllı telefonunun özellikleri ve fiyatı sızdırıldı.
LG V40 ThinQ kamera özellikleri
Daha önce sızan bilgiler neticesinde LG V40 ThinQ'nun üçü arkada ikisi de önde olmak üzere toplamda beş kameraya sahip olacağını biliyorduk. Bugün ortaya çıkan bilgiler ise LG V40 ThinQ'nun kamera özelliklerini açığa çıkardı. Öyle ki LG V40 ThinQ'nun üçlü arka kamera paketinin 20+16+13 MP çözünürlüğündeki sensörlerle donatılacağı ve süper geniş açılı bir objektif ve süper telefoto lense sahip ilk akıllı telefon olacağı iddia ediliyor.
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iPhone X ve Xiaomi Mi 8'de bulunan gelişmiş yüz tanıma özelliğine benzeyecek şekilde 3D yüz tarama için ön tarafı iki kamera sensörü ile donatılacak V40 ThinQ, selefi LG V30 ve G7 ThinQ'nun benzer tasarım dilini yansıtacak. Akıllı telefonun çentikli OLED ekranının yüzde 90'ın üzerinde ekran/kasa oranı sunması beklenirken, ekrandaki çentiği gizlemek de mümkün olacak.
LG V40 ThinQ çıkış tarihi
Donanımsal anlamda LG G7 ThinQ ile benzer özellikler taşıması beklenen LG V40 ThinQ'nun IFA 2018'i pas geçip Eylül ayında duyurulması beklenirken, Ekim ayında da çıkış yapacağı ifade ediliyor.
http://www.etnews.com/20180718000281?mc=em_002_00001 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sabırsızlıkla gelmesini bekliyorum.
Ağustos ayında alacağımız emekli ikramiyemizi peşinat olarak kenara ayırıyorum.
çentiği gizlemek için siyah bantın kutudan çıkması güzel
Sonuç:
1- Anakart arızası
2- Ghost Screen
Anti fanlar gelir diyenler önce G2den beri LG'nin hangi telefonunda yukarıdaki hataların olmadığını söylesinler.Her seferinde insanlar güvenip aldı sonuç değişmedi. Bu durumda körü körüne fan olmaktansa anti fan olmak daha iyidir.
Ayrıca çentiğin küçük olması ve gizlenmesi çok akıllıca.
LG şu anakart ghostscreen gibi sorunları tamamen çözdüyse ve F/P ye önem verirse satışları artacaktır.
Ne İphone ne Samsung
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