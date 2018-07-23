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Beş kameralı LG V40 ThinQ'nun özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı

Toplam beş kamera sensörüne ev sahipliği yapacak LG V40 ThinQ'nun kamerasına dair yeni detaylar paylaşıldı. Çıkış tarihi de sızdırılan LG V40 ThinQ'ya dair bilinenler haberimizde.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Dünyanın ilk üç arka kameralı telefonu Huawei P20 Pro'ya cevap vermeye hazırlanan LG'nin toplamda beş kameralı modeli V40 ThinQ akıllı telefonunun özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. 

LG V40 ThinQ kamera özellikleri 

Daha önce sızan bilgiler neticesinde LG V40 ThinQ'nun üçü arkada ikisi de önde olmak üzere toplamda beş kameraya sahip olacağını biliyorduk. Bugün ortaya çıkan bilgiler ise LG V40 ThinQ'nun kamera özelliklerini açığa çıkardı. Öyle ki LG V40 ThinQ'nun üçlü arka kamera paketinin 20+16+13 MP çözünürlüğündeki sensörlerle donatılacağı ve süper geniş açılı bir objektif ve süper telefoto lense sahip ilk akıllı telefon olacağı iddia ediliyor. 
iPhone X ve Xiaomi Mi 8'de bulunan gelişmiş yüz tanıma özelliğine benzeyecek şekilde 3D yüz tarama için ön tarafı iki kamera sensörü ile donatılacak V40 ThinQ, selefi LG V30 ve G7 ThinQ'nun benzer tasarım dilini yansıtacak. Akıllı telefonun çentikli OLED ekranının yüzde 90'ın üzerinde ekran/kasa oranı sunması beklenirken, ekrandaki çentiği gizlemek de mümkün olacak. 

LG V40 ThinQ çıkış tarihi 

Donanımsal anlamda LG G7 ThinQ ile benzer özellikler taşıması beklenen LG V40 ThinQ'nun IFA 2018'i pas geçip Eylül ayında duyurulması beklenirken, Ekim ayında da çıkış yapacağı ifade ediliyor.

http://www.etnews.com/20180718000281?mc=em_002_00001 Yorum Yaz
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FEARTR 10 ay en beğenilen
Birazdan anti-fan lar gelip burayı çöplüğe çevirir. Telefon çıkmadan kronik hataları keşfeden dahi ler Az sonra damlar.
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Golden Gate 10 ay
Anti-fan yerine, Lg kullanıpta ağzı yananlar demek daha doğru.
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hareketliperde 10 ay
5 kamera hoştur ama benane.
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Saint Ralph 10 ay
5.000 TL den gelirse yok satar.
Sabırsızlıkla gelmesini bekliyorum.
Ağustos ayında alacağımız emekli ikramiyemizi peşinat olarak kenara ayırıyorum.
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codred 10 ay
4gb ramle gelirse kesin içerde rakip firma ajanı var diyeceğim
.
çentiği gizlemek için siyah bantın kutudan çıkması güzel
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DH Misafiri 10 ay
Artık G2 gibi bir atılım gerekli LG'ye. Stereo ses, ekrandan parmak izi, yüksek pil kapasitesi olur umarım. Birde Türkiye pazarına 1 yıl sonra gelecekse yine pazar payı olarak bir beklentiye girmesinler.
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tazzmann 10 ay
35 kameralı telefonda çıkarsan sonuç değişmez.
Sonuç:
1- Anakart arızası
2- Ghost Screen
Anti fanlar gelir diyenler önce G2den beri LG'nin hangi telefonunda yukarıdaki hataların olmadığını söylesinler.Her seferinde insanlar güvenip aldı sonuç değişmedi. Bu durumda körü körüne fan olmaktansa anti fan olmak daha iyidir.
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Guest-FAA9DFD80 10 ay
Ooowww en şık telefonlardan biri olmuş LG V40 ThinQ

Ayrıca çentiğin küçük olması ve gizlenmesi çok akıllıca.
LG şu anakart ghostscreen gibi sorunları tamamen çözdüyse ve F/P ye önem verirse satışları artacaktır.
Ne İphone ne Samsung
Beğendiğim telefonlar
- Vivo Nex S
- LG V40 ThinQ
- Xiaomi Mi Mix 2
- Huawei P20 Pro
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oliwertr 10 ay
LG değil 5 15 kameralı da çıkarsa kısa sürede bozulan imajını düzeltemez
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interwap 10 ay
LG deyince anakart problemi gelir oldu aklıma.
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MonitörKertenkelesi 10 ay
Beş kamera ne ya? Beş kamaralı olsa belki işe yarar, geniş geniş yayılırsın ama beş kamera!
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olağan_şüpheli 10 ay
dolar bu kadar uçmasaydı alabilirdim.
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aycibin 10 ay
P20'de kagit ustunde 3 kamera olsa da siyah beyaz'i kullanan olmadığından pratikte 2 kamerali sayılır.bu kombinasyon daha kullanışlı.
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