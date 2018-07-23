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Huawei'in yeni amiral gemisi telefonlarına güç verecek Kirin 980 işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı

Huawei bünyesinde bulunan HiSilicon tarafından geliştirilen Kirin 980'in teknik detayları netleşmeye başladı. Maximum 2.8 GHz frekans hızına ulaşabilen Kirin 980 işlemcisinin özellikleri haberimizde.
10 ay
3,2b
1
22
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Dünyanın ilk dahili NPU birimi (Nöral İşlemci Birimi) bulunduran işlemcisi Kirin 970'in yenilenen modeli Kirin 980, tanıtımına az bir süre kala teknik detaylarıyla birlikte gün yüzüne çıktı. Görünen o ki Kirin 970 ile sektörde bir ilke imza atan Huawei, yeni nesil işlemcisi Kirin 980 ile de adından sıkça söz ettirecek. 

Kirin 980 özellikleri nasıl olacak?

Çinli kaynakların paylaştığı rapora göre, TSMC tarafından 7nm FinFET işleminin üzerine inşa edilecek Kirin 980'de yine 4+4 çekirdek mimarisi kullanılacak ve 2.8 GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A77 çekirdeği ile henüz frekans hızı bilinmeyen dört adet de Cortex-A55 çekirdeği bulunacak. 
Yapay zeka tarafı için özel emek sarf eden HiSilicon mühendisleri, Kirin 980'de bulunacak yeni nesil Cambrian NPU birimini, Watt başına yaklaşık 5 trilyon hesaplama yapabilecek şekilde geliştirmiş. Yapay zeka tarafındaki bu gelişmelerin bizlere ne tür katkısının olacağını şimdiden kestirmek zor lakin Ekim-Kasım aylarında tanıtılacak Kirin 980'li ilk telefon Huawei Mate 20 üzerinde işlemci tarafında yapılan tüm gelişmeleri gözlemleyebileceğiz. 
Grafik tarafı Adreno 630'lu Snapdragon 845 işlemcisinden 1,5 kat daha hızlı olduğu söylenen Kirin 980, 7nm döküm sürecinin de katkılarıyla selefi Kirin 970'ten yüzde 20 daha performanslı ve yüzde 40 daha fazla enerji verimliliğine sahip olacak. 
Kirin 980, 30 Ağustos'ta başlayıp ve 5 Eylül günü sona erecek IFA 2018 Fuarı'nda lanse edilecek. Kirin 980'li ilk telefon ise Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro olacak. 

https://www.ithome.com/html/android/372101.htm Yorum Yaz
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polatxp635 10 ay en beğenilen
Snapdragon 845'den 1.5 kat daha hızlı demiş. Selefi kirin 970'den %20 daha performanslı demiş. Wtf?
5 Yanıt Yanıtla +22
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Ceann Capall 10 ay
Bir şeyi eleştirmeden önce ben her zaman kendimiz yapabiliyor muyuz diye bakıyorum. Ülkece birleşsek yinede bu tarz bir işlemci maalesef yapamayız. Yapamıyorsak taktir etmek gerekiyor. :)
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astegon 10 ay
Bence güzel gelişmeler bunlar. Bizi Qualcom'a mahkum etmiyorlar en azından.
Bu arada Hisilicon farklı bir mimari ile gidiyor. En azından alternatif bir mCPU üreticisi var.
Bir zamanlar bizi intel'e mahkum etmişlerdi sonuçları gördük spectre olsun diğer açıklar olsun...
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emirhanayh 10 ay
2.8ghz bana biraz yüksek geldi mobil islemcilerdeki rekabet arttikça gözümde masaüstü islemciler cazibesini yitirmeye başliyor.
1 2 seneye 4ghze yakin mobil işlemciler görürmuyuz acaba?
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BRNSpawn 10 ay
GPU'nun o kadar güçlü olacağını zannetmiyorum.
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alaz1903 10 ay
Huawei'yi kendi alternatif platformunu oluşturduğu için çok önemsiyorum. Teknoloji alanında öncü bir kuruluş. Bu gelişim çizgilerini sürdürürlerse gelecekte çok daha farklı yerlerde olabilecek bir firma.
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kesbi 10 ay
Demekki 845'in yanına bile yaklaşamayacak. 855 çıkınca yine duman olacak.
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tugares 10 ay
Eskiden işlemci vb kaynaklardan dolayı yazılım güncellemesi geç çıkıyor deniliyordu acaba şimdi neden geç çıkıyor? Zira 3 tane mobil işlemci üreticisi var bildiğim kadarıyla :)
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Lana-Del-Rey 10 ay
Şu mobil platformda bir tek Snapdragon'u seviyorum. Diğerleri çöp desem ayıp olur mu?
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Khoradasein 10 ay Lana-Del-Rey
Evet ayıp olur, yakışık almaz; bu insanlar yeni ve daha ileri teknolojik gelişmeler peşinde koşuyorlar, biz de forumlarda şımarık çocuklar gibi o çöp, bu çöp...
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ax 10 ay
Fiyat konusunda mate 10 pro ve p20 pro ile ülkemizde sınırları aştı bana göre huawei. Eski cazibesi kalmadı açıkçası...
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polatxp635 10 ay en beğenilen
Snapdragon 845'den 1.5 kat daha hızlı demiş. Selefi kirin 970'den %20 daha performanslı demiş. Wtf?
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Whippoorwill 10 ay
Grafik tarafında.
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olağan_şüpheli 10 ay polatxp635
Grafik tarafı Adreno 630'lu Snapdragon 845 işlemcisinden 1,5 kat daha hızlı
grafik biriminden bahsediyor yani adrenodan.
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darkthepro 10 ay polatxp635
7 nm vs 10 nm arasındaki farktan bahsetmiş %20 daha derken
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