Huawei'in yeni amiral gemisi telefonlarına güç verecek Kirin 980 işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı

Dünyanın ilk dahili NPU birimi (Nöral İşlemci Birimi) bulunduran işlemcisi Kirin 970'in yenilenen modeli Kirin 980, tanıtımına az bir süre kala teknik detaylarıyla birlikte gün yüzüne çıktı. Görünen o ki Kirin 970 ile sektörde bir ilke imza atan Huawei, yeni nesil işlemcisi Kirin 980 ile de adından sıkça söz ettirecek.

Kirin 980 özellikleri nasıl olacak?

Çinli kaynakların paylaştığı rapora göre, TSMC tarafından 7nm FinFET işleminin üzerine inşa edilecek Kirin 980'de yine 4+4 çekirdek mimarisi kullanılacak ve 2.8 GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A77 çekirdeği ile henüz frekans hızı bilinmeyen dört adet de Cortex-A55 çekirdeği bulunacak.

Yapay zeka tarafı için özel emek sarf eden HiSilicon mühendisleri, Kirin 980'de bulunacak yeni nesil Cambrian NPU birimini, Watt başına yaklaşık 5 trilyon hesaplama yapabilecek şekilde geliştirmiş. Yapay zeka tarafındaki bu gelişmelerin bizlere ne tür katkısının olacağını şimdiden kestirmek zor lakin Ekim-Kasım aylarında tanıtılacak Kirin 980'li ilk telefon Huawei Mate 20 üzerinde işlemci tarafında yapılan tüm gelişmeleri gözlemleyebileceğiz.

Grafik tarafı Adreno 630'lu Snapdragon 845 işlemcisinden 1,5 kat daha hızlı olduğu söylenen Kirin 980, 7nm döküm sürecinin de katkılarıyla selefi Kirin 970'ten yüzde 20 daha performanslı ve yüzde 40 daha fazla enerji verimliliğine sahip olacak.

Kirin 980, 30 Ağustos'ta başlayıp ve 5 Eylül günü sona erecek IFA 2018 Fuarı'nda lanse edilecek. Kirin 980'li ilk telefon ise Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro olacak.

https://www.ithome.com/html/android/372101.htm