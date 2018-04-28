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LG'nin yeni akıllı saati tüm detaylarıyla onaylandı! İşte özellikleri

G7 ThinQ'nun tanıtımına sayılı günler kala LG'nin yeni akıllı saati tüm detaylarıyla belirdi. G7 ThinQ'nun tamamlayıcısı olarak niteleyebileceğimiz saatin özellikleri ve çıkış tarihi haberimizde.
1 yıl
2,4b
1
9
Cep Tel Aksesuarları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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G7 ThinQ ile gündemden düşmeyen LG'nin yeni akıllı saati ortaya çıktı. Google'ın WearOS işletim sistemiyle çalışan LG Watch Timepiece ismiyle ön plana çıkan saatin özellikleri de netleşmiş durumda. İşte 30 Nisan Pazartesi günü tanıtılacağı ifade edilen LG Watch Timepiece'ın özellikleri: 

LG Watch Timepiece özellikleri

Akıllı saat fonksiyonlarının yanı sıra mekanik bir kadrana da ev sahipliği yapan LG Watch Timepiece, hibrit bir saat olarak karşımıza çıkıyor. Hem mekanik hem de akıllı saat fonksiyonlarını bir arada sunan LG Watch Timepiece, bu özelliği sayesinde her kitleye hitap ediyor. 
IP68 sertifikası ve paslanmaz çelik gövde ile güçlendirilen saat, mekanik kısımda Quartz özelliğine de sahip. Bu sayede analog tarafta daha uzun kullanım süresi vaat ediyor. 1,2 inç büyüklüğünde ve 360x360 (inç başına 300 piksel) çözünürlüklü LCD ekrana ev sahipliği yapan saatte 4 çekirdekli Snapdragon 2100 platformu, 4 GB kapasiteli depolama birimi, 768 MB RAM ve 240 mAh batarya yer alıyor. Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n ve USB Type-C 2.0 bağlantı özelliklerine sahip olacağı söylenen saatte dahili NFC ve GPS sensörü yer almayacağı iddia edildiği gibi hücresel bağlantı seçeneğinin de bulunmayacağı söyleniyor. 
Akıllı saat fonksiyonları devre dışı bırakıldığında tek bir şarjla yüz güne kadar pil ömrü sunacağı söylenen LG Watch Timepiece, normal bir akıllı saat olarak kullanıldığında ise dört güne kadar kullanım süresi sunacak. 45.5 x 45.4 x 12.9 mm ebatlarında bir kasaya sahip olan LG Watch Timepiece, 22 mm'lik silikon kayışla kutudan çıkacak. Saatin ekstra metal kordon ve şarj yuvasına sahip LG Watch Timepiece + isimli özel bir versiyonunun da olacağı söyleniyor. 

LG Watch Timepiece ne zaman çıkacak?

Android bazlı WearOS işletim sistemiyle gelecek olan LG Watch Timepiece, Aura siyahı ve bulut grisi renk seçenekleriyle 30 Nisan Pazartesi günü tanıtılacak. Saatin 250-300 dolar arası bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.  


https://www.androidheadlines.com/2018/04/exclusive-lg-watch-timepiece-hybrid-wear-os-smartwatch.html Yorum Yaz
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eric13 1 yıl en beğenilen
Gps yok o yok bu yok fiyata bakiyorsun 300 dolar. Kim neden alsin bu saati ? Akillilik diye birsey kalmamis zaten saate, yaninda illa cebi tasidiktan sonra kim ne yapsin bu pahali gereksiz copu. O fiyata gider adam akilli mekanik alirsin
Gps yok o yok bu yok fiyata bakiyorsun 300 dolar. Kim neden alsin bu saati ? Akillilik diye birsey kalmamis zaten saate, yaninda illa cebi tasidiktan sonra kim ...
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ironman 1 yıl

Bizde tutmaz ama Dünya yı bilemem



Hakkı 50 usd
Ekran küçük GPS yok
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Ryan Gosling 1 yıl
Samsung akıllı saatlere, alınabilirliği ve şekil olarak, Gear "s3 Frontier" ile noktayı koydu bence. Hele bu onun yanında oyuncak kalır.
Fiyata bak
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10ff 1 yıl
350 dolara mi6 satılıyordu bu nasıl fiyat?
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psicik96 1 yıl
Her gün şarja takıcağım bir cihazla kusura bakmayında dışarı çıkmam ... Batarya teknolojisi gelişmeden bu akıllı saat dalgalarını dikkate almayı uzun süre düşünmüyorum .
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esmerbuyucu 1 yıl psicik96
Şarja takmak istemeyen, saate bakarım yeter diyen zaten gider mekanik saat alır. Akıllı saatin maksadı cep telefonunu her zaman yanına almana gerek kalmaması spora giderken, kısa mesafeli bir yere giderken vs.Varsın 1 gün gitsin zaten uykudan önce şarja takılıyor.
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XYLGN 1 yıl
saatler icin daha stabil ve az kaynak tuketen isletim sistemi olmali
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kenan_0 1 yıl
1199 liradan girer TR mağazalarına
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eric13 1 yıl en beğenilen
Gps yok o yok bu yok fiyata bakiyorsun 300 dolar. Kim neden alsin bu saati ? Akillilik diye birsey kalmamis zaten saate, yaninda illa cebi tasidiktan sonra kim ne yapsin bu pahali gereksiz copu. O fiyata gider adam akilli mekanik alirsin
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Mr. Jingles 1 yıl eric13
GPS bile olsa asla bunun verdiği hazzı veremez. O mekanizmanın sesini dinlemek, çarkların hareketlerini izlemek gerçek bir saat tutkununa orgazmik anlar yaşatıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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