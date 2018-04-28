LG'nin yeni akıllı saati tüm detaylarıyla onaylandı! İşte özellikleri

G7 ThinQ ile gündemden düşmeyen LG'nin yeni akıllı saati ortaya çıktı. Google'ın WearOS işletim sistemiyle çalışan LG Watch Timepiece ismiyle ön plana çıkan saatin özellikleri de netleşmiş durumda. İşte 30 Nisan Pazartesi günü tanıtılacağı ifade edilen LG Watch Timepiece'ın özellikleri:

LG Watch Timepiece özellikleri



Akıllı saat fonksiyonlarının yanı sıra mekanik bir kadrana da ev sahipliği yapan LG Watch Timepiece, hibrit bir saat olarak karşımıza çıkıyor. Hem mekanik hem de akıllı saat fonksiyonlarını bir arada sunan LG Watch Timepiece, bu özelliği sayesinde her kitleye hitap ediyor.

IP68 sertifikası ve paslanmaz çelik gövde ile güçlendirilen saat, mekanik kısımda Quartz özelliğine de sahip. Bu sayede analog tarafta daha uzun kullanım süresi vaat ediyor. 1,2 inç büyüklüğünde ve 360x360 (inç başına 300 piksel) çözünürlüklü LCD ekrana ev sahipliği yapan saatte 4 çekirdekli Snapdragon 2100 platformu, 4 GB kapasiteli depolama birimi, 768 MB RAM ve 240 mAh batarya yer alıyor. Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n ve USB Type-C 2.0 bağlantı özelliklerine sahip olacağı söylenen saatte dahili NFC ve GPS sensörü yer almayacağı iddia edildiği gibi hücresel bağlantı seçeneğinin de bulunmayacağı söyleniyor.

Akıllı saat fonksiyonları devre dışı bırakıldığında tek bir şarjla yüz güne kadar pil ömrü sunacağı söylenen LG Watch Timepiece, normal bir akıllı saat olarak kullanıldığında ise dört güne kadar kullanım süresi sunacak. 45.5 x 45.4 x 12.9 mm ebatlarında bir kasaya sahip olan LG Watch Timepiece, 22 mm'lik silikon kayışla kutudan çıkacak. Saatin ekstra metal kordon ve şarj yuvasına sahip LG Watch Timepiece + isimli özel bir versiyonunun da olacağı söyleniyor.

LG Watch Timepiece ne zaman çıkacak?

Android bazlı WearOS işletim sistemiyle gelecek olan LG Watch Timepiece, Aura siyahı ve bulut grisi renk seçenekleriyle 30 Nisan Pazartesi günü tanıtılacak. Saatin 250-300 dolar arası bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

https://www.androidheadlines.com/2018/04/exclusive-lg-watch-timepiece-hybrid-wear-os-smartwatch.html