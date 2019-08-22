LG’nin V30 için yayınladığı Android 9 güncellemesini geri çektiği belirtiliyor

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LG’nin V30 telefonlarına uzun bir gecikmenin ardından geçtiğimiz ay dağıtmaya başladığı Android 9.0 Pie güncellemesini OTA ve LG Bridge sunucularından geri çektiği ifade ediliyor.

Uzunca bir süre Android 8.0 Oreo’da çakılı kalan telefon, Temmuz ayında nihayet Android 9.0 almaya başlamış, bazı ülkelerde hem OTA hem de LG Bridge üzerinden güncelleme yapılabilirken bazılarında ise sadece LG Bridge üzerinden güncellemelere izin verilmişti.

Son birkaç gündür bazı web sitelerinde çıkan iddialara göre ise Koreli şirket telefon için yayınladığı güncellemeyi geri çekmeye başlamış gibi görünüyor. Konuyla ilgili şirketten resmi bir açıklama da gelmiş değil, ancak Avustralya, Orta Avrupa ve İngiltere’deki kullanıcıların telefon güncellemesini indiremedikleri belirtiliyor.

Dağıtılan güncellemede hatalar bulunduğu konusunda XDA Developers’da yapılan paylaşımlardan dolayı olabileceği düşünülen geri çekme olayının ise geçici bir önlem olduğu, şirketin hataları düzeltmesini müteakip güncellemeyi tekrar dağıtmaya başlayacağı ifade ediliyor.

Ülkemizdeki LG V30 kullanıcılarının söz konusu durumla ilgili tecrübelerini yorumlar kısmında paylaşmasını temenni ediyoruz. Gelişmeler için lütfen sitemizi takip etmeye devam edin.

https://www.notebookcheck.net/LG-temporarily-pulls-LG-V30-Android-9-0-Pie-update.431218.0.html