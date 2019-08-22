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LG’nin V30 için yayınladığı Android 9 güncellemesini geri çektiği belirtiliyor

LG’nin V30 telefonlar için Temmuz ayında yayınlamaya başladığı Android 9 güncellemesi bazı kaynaklara göre yazılımda bulunan hatalardan dolayı geri çekildi. LG henüz resmi bir açıklama yapmış değil.
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Cep Telefonları
Gökhan G.
Editör
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LG’nin V30 için yayınladığı Android 9 güncellemesini geri çektiği belirtiliyor
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LG’nin V30 telefonlarına uzun bir gecikmenin ardından geçtiğimiz ay dağıtmaya başladığı Android 9.0 Pie güncellemesini OTA ve LG Bridge sunucularından geri çektiği ifade ediliyor.

Uzunca bir süre Android 8.0 Oreo’da çakılı kalan telefon, Temmuz ayında nihayet Android 9.0 almaya başlamış, bazı ülkelerde hem OTA hem de LG Bridge üzerinden güncelleme yapılabilirken bazılarında ise sadece LG Bridge üzerinden güncellemelere izin verilmişti.

Son birkaç gündür bazı web sitelerinde çıkan iddialara göre ise Koreli şirket telefon için yayınladığı güncellemeyi geri çekmeye başlamış gibi görünüyor. Konuyla ilgili şirketten resmi bir açıklama da gelmiş değil, ancak Avustralya, Orta Avrupa ve İngiltere’deki kullanıcıların telefon güncellemesini indiremedikleri belirtiliyor.

Dağıtılan güncellemede hatalar bulunduğu konusunda XDA Developers’da yapılan paylaşımlardan dolayı olabileceği düşünülen geri çekme olayının ise geçici bir önlem olduğu, şirketin hataları düzeltmesini müteakip güncellemeyi tekrar dağıtmaya başlayacağı ifade ediliyor.

Ülkemizdeki LG V30 kullanıcılarının söz konusu durumla ilgili tecrübelerini yorumlar kısmında paylaşmasını temenni ediyoruz. Gelişmeler için lütfen sitemizi takip etmeye devam edin.



https://www.notebookcheck.net/LG-temporarily-pulls-LG-V30-Android-9-0-Pie-update.431218.0.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 sa.
Acınası bir giruh6vsr burada. İşleri güçleri ellerine alamayacaklari cihazlara çamur atmak.
Neyse. It ürür, kervan yürür demiş eskiler.
LG V30+ kullanıyorum.
Güncelleme geldi, kurdum. Başarılı buldum.
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dijitall 1 sa.
İki yıldır bu modeli kullanmaktayım (Kore malı V300K). 7 Ağustos 2019 itibariyle güncellemeyi aldım ve yükledim. Uzun zamandır bekliyordum. Çok başarılı bir versiyon (9.0) olmuş. Güncellemeden sonra ekran tazeleme noktasında bir yavaşlama hissettim. Onuda telefonu sıfırlayarak halledebileceğimi düşünüyorum. Daha dün Note 10 + ile fotoğraf kalitesi açısından bir karşılaştırma yaptım. Arada çok bariz bir fark yok %20 oranında. Tabiki son model Note önde olacaktır.
Not: Hala faydalı yorum yerine, yorum yazmış olsun diye saçmalayan bir kitle var. Siz daha bitmediniz mi?
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ALKaraca 2 sa.
Galaxy S8 çakması cihaz.Ama donanımı iyi mi iyi.
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murdocklawless 2 sa.
bu lg mobile nasıl hala batmıyor çok enteresan?
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