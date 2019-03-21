Volvo, araç içi kameralarla sarhoş sürücüleri tespit edip, müdahale edecek

Teknoloji Editörü
Günümüzde sarhoş veya dikkati dağınık sürücülerin birçok ölümcül trafik kazasına neden olduğu bir gerçek. Bu konuda çalışmalar yürüten otomotiv devi Volvo, sürücü davranışlarını incelemek üzere araçlara yerleştirilen kameralarla, sürücünün sarhoş veya dikkatinin dağınık olup olmadığını tespit edebilecek ve gerekirse müdahale edecek.
Araçlar uzaktan durdurulacak
Volvo'nun araç içine yerleştireceği kameralar, sürücünün dikkatini ve sarhoş olup olmadığını tespit etmek için göz hareketlerini izleyecek. Şirket henüz kaç kamera ile bu izlemeyi gerçekleştireceğini ve konumlarını açıklamamış olsa da, gizlilik savunucuları için bu durumun bir endişe kaynağı oluşturabileceği de tartışma konusu oldu bile.Örneğin sürücü akıllı telefonuna odaklanır ve bir süre de olsa ellerini direksiyonda tutmazsa, Volvo çağrı merkezinden bir çağrı alacak. Ayrıca gözlerini yolda tutmayan veya gözleri kapalı yolcular için de bu çağrı geçerli olacak ve çağrıya cevap vermeyen sürücülerin arçaları yavaşlatılarak durdurulacak. Volvo bu sistemin 2020 yılının başlarından itibaren tüm araç modellerinde olacağını açıkladı. Araç içi kameralarla çekilen görüntülerin depolanıp depolanmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.
https://www.media.volvocars.com/uk/en-gb/media/pressreleases/250015/volvo-cars-to-deploy-in-car-cameras-and-intervention-against-intoxication-and-distraction Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şaka bir yana evli biriyseniz sıkıntı olur bebeğiniz var karınız emzirecek ve bu izleniyor
Volvo güvenlik yapacam diye abartıyor bazı şeyleri satışı düşer sonra aklı başına gelir
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Volvo, araç içi kamera ve