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Volvo, araç içi kameralarla sarhoş sürücüleri tespit edip, müdahale edecek

İsveç merkezli otomotiv şirketi Volvo, sarhoş veya dikkati dağınık sürücüleri, araç içine yerleştirdiği kameralar ile tespit edip müdahalede bulunacak bir sistem geliştiriyor.
2 ay
2,7b
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20
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Günümüzde sarhoş veya dikkati dağınık sürücülerin birçok ölümcül trafik kazasına neden olduğu bir gerçek. Bu konuda çalışmalar yürüten otomotiv devi Volvo, sürücü davranışlarını incelemek üzere araçlara yerleştirilen kameralarla, sürücünün sarhoş veya dikkatinin dağınık olup olmadığını tespit edebilecek ve gerekirse müdahale edecek.

Araçlar uzaktan durdurulacak

Volvo'nun araç içine yerleştireceği kameralar, sürücünün dikkatini ve sarhoş olup olmadığını tespit etmek için göz hareketlerini izleyecek. Şirket henüz kaç kamera ile bu izlemeyi gerçekleştireceğini ve konumlarını açıklamamış olsa da, gizlilik savunucuları için bu durumun bir endişe kaynağı oluşturabileceği de tartışma konusu oldu bile.
Volvo, araç içi kameralarla sarhoş sürücüleri tespit edip, müdahale edecek
Örneğin sürücü akıllı telefonuna odaklanır ve bir süre de olsa ellerini direksiyonda tutmazsa, Volvo çağrı merkezinden bir çağrı alacak. Ayrıca gözlerini yolda tutmayan veya gözleri kapalı yolcular için de bu çağrı geçerli olacak ve çağrıya cevap vermeyen sürücülerin arçaları yavaşlatılarak durdurulacak. Volvo bu sistemin 2020 yılının başlarından itibaren tüm araç modellerinde olacağını açıkladı. Araç içi kameralarla çekilen görüntülerin depolanıp depolanmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

https://www.media.volvocars.com/uk/en-gb/media/pressreleases/250015/volvo-cars-to-deploy-in-car-cameras-and-intervention-against-intoxication-and-distraction Yorum Yaz
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adam94 2 ay en beğenilen gun
Ya da Volvo başlatıcısı olur diğer markalarda da yaygınlaşır, ya da devletler zorunlu tutar. Volvo almamak çözüm değil, direksiyon başına alkollü geçmemek çözüm.
Ya da Volvo başlatıcısı olur diğer markalarda da yaygınlaşır, ya da devletler zorunlu tutar. Volvo almamak çözüm değil, direksiyon başına alkollü geçmemek çöz...
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ramis78 2 ay
güvenlik ayağına özel hayat gizliliği elden gidiyeaahhh
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ahmeteminmer 2 ay ramis78
canım gideceğine özel hayatları gitsin
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Ahmet DOĞAN 2 ay
Mercedes te de var ama sadece yorgunluğu tespit edip uyarıyor. volvo anahtarı elinden alanı yapmış işte ne güzel :)
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D.Baran 2 ay
Adamların 2020'den sonra Volvo araçlarda ölümlü ve ağır yaralanmalı kaza olmayacak diye oldukça iddialı hedefleri var ve ona göre de önlemlerini alıyorlar.Görende sanacak ki bir yerlerde birileri oturup her an Volvoların içini gözleyecek,öyle değil.Bu kameralar uykulu,yorgun gözleri vb algıladıklarında Volvo merkezine çağrı gönderiyor sadece, kamera görüntüsü değil.Benim aracımda da benzer bir özellik var alarm çaldığında ve orjinal anahtarla falan kapatılmadığında tlf ile arıyorlar,olay bunun gibi birşey.Ama hız sınırlandırması pek iyi olmayacak.
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DH Misafiri 2 ay
Tamam da aracımın içinde kamera olması ihlale girmez mi? Aracın içerisi benim özel alanım, sapık gibi izlenmek istemez kimse.
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Kaiserslautern34 2 ay
Araçlara gizli kamera koyup isveç volvo genel merkezden içindekileri izleyip gülecekler.
Şaka bir yana güzel olur işin Adli kısmı da var her olayda işe yarayacak bir uygulama. Aynı zamanda gidiş gönünü de çekerlerse şoför hatalarını tespit etmekte de güvenlik zorlanmaz.
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SEHZADE63 2 ay
Volvo nun insanlara ve cevresine yaptigi güven verici kasasi ve kullaniciya yönelik olan olumsuz etkenlere karşisind dimdik durmasindan dolayi tbrk ediyorumm arkadaş şu arabaya bak yemişim bmw yi mercedesi üfff içim eridi:))
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The.Mafia 2 ay
Volvo kendini aştı
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Plyra 2 ay
Böyle az olmuş. Koltuğu elektrikli yapsınlar, gözünüz yoldan kaydığı anda elektrik versin... Volvo güvenlik açısından bir numara olabilir ama gizlilik konusunda gerçek bir felaket.
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Moueson 2 ay
Özel yaşamın gizliliği ilkesi nerede kaldı
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Fiat S.p.A. 2 ay Moueson
Yaw ne iş çeviriyorsunuz da gizlilik diyorsunuz, dışarıdakiler görüyor yetmez mi

Şaka bir yana evli biriyseniz sıkıntı olur bebeğiniz var karınız emzirecek ve bu izleniyor

Volvo güvenlik yapacam diye abartıyor bazı şeyleri satışı düşer sonra aklı başına gelir
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FEARTR 2 ay Moueson
Ölünce öyle bir ilke kalmıyor
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IslakFasulye 2 ay
Millet içip sapıtıyor diye niye ben gizliliğimden oluyorum?
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Volvo, araç içi kamera ve
5 etiket daha kaza Otomobil Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
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