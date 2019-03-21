Volvo, araç içi kameralarla sarhoş sürücüleri tespit edip, müdahale edecek

Günümüzde sarhoş veya dikkati dağınık sürücülerin birçok ölümcül trafik kazasına neden olduğu bir gerçek. Bu konuda çalışmalar yürüten otomotiv devi Volvo, sürücü davranışlarını incelemek üzere araçlara yerleştirilen kameralarla, sürücünün sarhoş veya dikkatinin dağınık olup olmadığını tespit edebilecek ve gerekirse müdahale edecek.

Araçlar uzaktan durdurulacak

Volvo'nun araç içine yerleştireceği kameralar, sürücünün dikkatini ve sarhoş olup olmadığını tespit etmek için göz hareketlerini izleyecek. Şirket henüz kaç kamera ile bu izlemeyi gerçekleştireceğini ve konumlarını açıklamamış olsa da, gizlilik savunucuları için bu durumun bir endişe kaynağı oluşturabileceği de tartışma konusu oldu bile.

https://www.media.volvocars.com/uk/en-gb/media/pressreleases/250015/volvo-cars-to-deploy-in-car-cameras-and-intervention-against-intoxication-and-distraction

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Örneğin sürücüodaklanır ve bir süre de olsa ellerini direksiyonda tutmazsa,bir çağrı alacak. Ayrıca gözlerini yolda tutmayan veyayolcular için de bu çağrı geçerli olacak ve çağrıya cevap vermeyen sürücülerin arçaları yavaşlatılarak durdurulacak. Volvo bu sisteminbaşlarından itibaren tüm araç modellerinde olacağını açıkladı. Araç içi kameralarladepolanıp depolanmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.